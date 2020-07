Kan den følge opp Leaf-suksessen?

Nissan har gjort megasuksess med elektriske Leaf. Nå kommer nestemann ut med opp til 50 mil rekkevidde, firehjulsdrift og mye avansert teknologi. Neste generasjon elektrisk crossover kaller Nissan bilen for.

Nissan har nå presentert sin nye Ariya. Den svært avanserte elektriske crossoveren får rekkevidde opp til 50 mil og leveres til kunder fra neste sommer. Foto: Nissan

Tor Mjaaland

Ti år etter at Leaf ble introdusert, kommer Nissan Ariya. Og her er det mye som vil falle i god jord hos norske elbilkjøpere. Vi har nevnt rekkevidde og firehjulsdrift. Tilhengermulighet opp til 1500 kilo er også en sikker norsk suksess. Og i Ariya kan det gå kjapt unna med litt over fem sekunder fra null til 100 km/t.

– Forventningene er selvsagt store til denne bilen, sier Thor Harald Foss, daglig leder ved Sørlandets Bilsenter og mannen som gjennom åtte år har solgt nærmere 1800 Nissan Leaf.

Foss medgir at lanseringen av Ariya blir «som å hoppe etter Wirkola» men er trygg på at dette er en bil som treffer svært godt i det norske markedet.

– Nye Nissan Ariya ser knallfin ut. Forventningene er store, sier Nissan-forhandler Thor Harald Foss. Foto: Tor Mjaaland

– En japansk bil bygget for Europa, og ifølge Nissan det beste de har laget noensinne, sier Foss som mener at han om rundt ett år kan levere den ultimate elbilen.

– Dette blir en nummer én bil i husstanden. Ariya blir på en måte en blanding av det beste fra Leaf, Qashqai og sportsbilen GT-R, lover Foss.

Han nevner sportsligheten med 5,5 sekunder fra null til 100 km/t, bra bagasjeplass, et avansert firehjulsdriftsystem, hengerfeste, mulighet for takboks og stor kupe som viktige for å treffe norske elbilkjøpere.

Mot premiumklasse

– En ny type hurtiglading skal gi 370 kilometer på 30 minutter, sier Foss som er trygg på at de mange fornøyde Leaf-kundene vil danne et godt grunnlag for salg av ny Ariya.

Han mener at med nye Ariya løfter Nissan seg mot premiumklasse på interiøret, og nevner raskt at bilen kan oppgraderes via nettet.

– Med flere tusen fornøyde Leaf-kunder har vi et fantastisk grunnlag når vi skal markedsføre den nye elbilen, slår Thor Harald Foss ubeskjedent fast.

Nissan skriver i pressemeldingen om Ariya at kupeen er ekstra romslig med plass til fører og passasjerer som kan sammenliknes med biler i klassen over. En kompakt elmotor har gjort det mulig å plassere hele klimakontroll-systemet i motorrommet, noe som gir ekstra god plass foran i kupeen, er Nissans forklaring på det.

Avansert 4X4

Førerassistansen Propilot 2.0 (foreløpig ikke godkjent i Europa), stemmestyring av ulike systemer og trådløs oppkobling, får du også på Ariya som kommer med to ulike batteripakker – 63 kW og 87 kW. Det nye firehjulstrekksystemet E-force skal være det mest avanserte Nissan har utviklet til nå.

Ariya-kunder kan sjekke status på batteriet fra frokostbordet, og en «intelligent ruteplanlegger» sender en påminnelse når det er på tide å reise. Fjernstyring av klimaanlegget og dørlåsene er også mulig. I nøkkelen finnes en hukommelse for innstilling av førersetet, rattposisjon og innstilling av senterkonsollen i forhold til førerprofiler som er lagret. Så her er det mye teknologi ute og går.

Norske kunder er ofte opptatt av bagasjekapasiteten. Den spenner fra 408 liter til 468 liter, avhengig av hvilken modell man velger.