Halvparten valgte elbil i januar

I januar var halvparten av de nye bilene i Kristiansand elbiler. – Viktig og gledelig, sier ordfører Jan Oddvar Skisland. – Jeg gleder meg til min første elbil, sier Ronny Hildebrandt.

Ronny Hildebrandt fra Mosby er blitt elbileier. Her får han de siste råd fra selger Vebush Tairi hos Motor Forum Kristiansand. Bilen han valgte, Renault Zoe, var Norges nest mest solgte bil i januar. Foto: Kjartan Bjelland

KRISTIANSAND: Mosby-mannen har lenge tenkt på å anskaffe seg en elbil.

– Nå kunne jeg ikke vente lenger, forteller 45-åringen som denne uka hentet en ny Renault Zoe hos Motor Forum i Sørlandsparken.

Elbilen fra Frankrike med rekkevidde på rundt 400 kilometer blir Hildebrandts hovedbil og skal først og fremst bringe ham fra Mosby til jobben på Sør Arena.

– Men så har den lang nok rekkevidde til å klare både Oslo og Drammen uten ladepause om ikke vær og føre er for tøft, sier den nybakte elbileieren som byttet ut en eldre bensindrevet bil med ny elbil.

Elbilrekord

Aldri har elbilandelen blant de nyregistrerte bilene vært så høy som i januar i år. Bilprodusentene pøser ut elbiler i det norske markedet, og nå er det så å si slutt på ventetid for å anskaffe en utslippsfri bil.

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) har kjørt elbil siden 2005. Han gleder seg over de høye salgstallene for elbil i Kristiansand. Foto: Jacob J. Buchard

Ordføreren i Kristiansand kjøpte sin første elbil helt tilbake i 2005. De tre siste årene har familien utelukkende kjørt elektrisk etter å ha anskaffet elbil nummer to.

– Dette er så utrolig viktig for Kristiansand, sier Skisland og minner om at målsettingen er å redusere utslippene med åtte prosent.

– Da må trafikken ta en vesentlig andel av dette, minner ordføreren om. Han slår fast at de ferske tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at det virkelig skjer en endring i folks bilvaner.

Fire fornøyde bilselgere hos Gumpens Auto Øst sammen med januar-vinneren blant nybilene i Kristiansand, elbilen Audi e-tron. Fra venstre Kristian Westgaard, Andreas Kvammen, Ole Jakob Stranden og Dagfinn A. Berg. Foto: Tor Mjaaland

Salgsvinner

Men det er ikke bare Jan Oddvar Skisland som gleder seg over de ferske elbiltallene. Hos Gumpens Auto Øst møtte vi en stolt og glad selgergjeng som kan vise til rekordsalg av den elektriske familiebilen Audi e-tron. Den ble suveren vinner i sør i januar, og hadde faktisk hele fire elbiler bak seg på registreringsstatistikken før første fossilbil på femteplass.

– Med 40 leverte Audi e-tron i januar, og utsikter til høye salgstall framover, er dette tall vi aldri har vært i nærheten av tidligere, sier salgs- og markedssjef Ole Jakob Stranden.

Kostbare

Det er ikke akkurat noen billigbil som topper i januar. Stranden regne med at snittprisen på de nye Audi e-tron som trillet ut på sørlandsveiene i januar ligger rundt 650.000 kroner. Men spennvidden mellom elbilene er stor når det gjelder kjøpspris – fra Skoda Citigo til rundt 180.000 kroner til millionbiler fra Porsche og Tesla.

Ronny Hildebrandt har satt seg bak rattet i sin nye Renault Zoe for aller første gang. I januar valgte halvparten av kjøperne i Kristiansand elbil. Foto: Kjartan Bjelland

– Det betyr at mange har anledning til å anskaffe en elbil. Gledelig er det også at bruktmarkedet øker, sier ordfører Skisland som heller litt malurt i begeret ved å minne om at de ferskeste tallene forteller at bare 14 prosent av bompasseringene skjer med elbiler.

– Derfor haster det å få byttet ut eldre fossilbiler med utslippsfrie biler, slår Skisland fast.

Over 80 prosent

– Vi regner med at over 80 prosent av de nye bilene fra oss blir elbiler dette året, sier Audi-salgssjefen som gleder seg til flere lanseringer av nye elbiler.

– Først kommer Audi e-tron Sportback, deretter Q 4 e-tron. Og vi kjøper inn betydelige antall elbiler til lager slik at vi unngår ventelister, sier Stranden.

Litt lenger borti gata møter vi en minst like fornøyd elbilselger. Tom Gøytil hos Motor Forum Kristiansand, leverte ut 29 nye Renault Zoe lokalt i januar. Med leveranser ut over nærområdet ble totaltallet 38 nye Zoe fra Gøytil og hans kolleger i Sørlandsparken.

Tom Gøytil hos Motor Forum Kristiansand har levert ut 38 nye Renault Zoe i januar, forteller han. Foto: Tor Mjaaland

Mest solgt

Renault Zoe skal være Europas mest solgte elbil og har tatt et ytterlige jafs her hjemme etter at den kom i ny versjon med større motor og forlenget rekkevidde sist høst.

– Vi får massevis av skryt for Zoe. Ingen konkurrenter kan vise til en slik kjørelengde og utstyr i forhold til prisen, mener Tom Gøytil – en offensiv salgsmann som i likhet med mange av konkurrentene kan levere nye elbiler på dagen.

Kristiansandsordføreren mener det er viktig å opprettholde fordelene for de som velger elbil.

– Men at de nå må betale noe ved bompasseringer, er etter min mening riktig. Og tross alt er det fortsatt svært god driftsøkonomi i å kjøre elektrisk, slår dobbelt elbileier Jan Oddvar Skisland fast.

