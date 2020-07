Mercedes øker sterkt, har doblet salget

Det strømmer ut ny ladbare biler på markedet. Mercedes er på offensiven og kommer med tre plug-in modeller i høst. Alle med elektrisk rekkevidde opp mot sju mil.

Salgssjef Vidar Salvesen hos Bertel O. Steen opplever en kraftig økning i Mercedes-salget. Foto: Tor Mjaaland

Etter et par litt tunge år for Mercedes, har salget økt voldsomt i Norge og er opp 99 prosent sammenliknet med fjoråret.

– Vi har en voldsom økning både i levering, nye kontrakter og interesse for våre biler, sier salgssjef Vidar Salvesen hos Bertel. O. Steen Kristiansand. Blant de nye ladbare bilene peker han på B-klassen som den det er størst interesse for, de to andre blir nok litt mer nisjebiler.

– Men alle disse er jo biler med fantastisk elektrisk rekkevidde, god plass til passasjerer og bagasje og kan kjøres som elbiler i det daglige, sier Salvesen som også venter inn den nye ladbare GLA om kort tid.

CLA Shooting Brake får 69 kilometer elektrisk rekkevidde og går fra 0–100 km/t på 6,8 sekunder. Foto: Daimler AG

EQC en vinner

Men han sier også at det er de helelektriske bilene totalt uten moms og avgifter som står mest i fokus og er bestselgere for tida.

– Etterspørselen etter den store elbilen EQC er enorm, og neste år kommer elektriske GLB og GLA. Begge er biler som kommer til å treffe det norske markedet godt, mener Vidar Salvesen, som legger til:

– Vi opplever nå at mange kunder kommer tilbake til de solide merkene med godt og mangeårig renommé etter å ha prøvd andre merker. Det synes vi er hyggelig, sier salgssjefen hos Bertel O. Steen.

69 km elektrisk

I en pressemelding fra Mercedes vises det til at bilene får en klasseledende elektrisk rekkevidde på inntil 69 km (WLTP) og mulighet til å trekke henger på 1600 kg. Prisene starter på 454.900 kroner, og de første modellene er forventet til Norge i løpet av høsten 2020.

– Elektrisk rekkevidde på inntil 69 km gjør det mulig å tilbakelegge det meste av den daglige kjøringen helt elektrisk, uten at det går på bekostning av bilens øvrige kvaliteter, sier Kjetil Myhre, konserndirektør i Mercedes-Benz Personbil hos Bertel O. Steen.

Den elektriske motoren er integrert i drivlinjen og vil sammen med den firesylindrede forbrenningsmotoren gi en systemeffekt på 218 hk (160 kW) og et dreiemoment på 450 Nm. Det betyr at CLA 250e Coupé tar deg fra 0-100 km/t på kun 6,8 sekunder.

Mercedes B-klasse 250e får en startpris på 454.900 kroner og elektrisk kjørelengde på 69 kilometer. Foto: Daimler AG

Flatt bagasjerom

Det vannavkjølte batteriet har en total kapasitet på 15,6 kWh og er dermed det største i segmentet. De kompakte EQ Power-modellene kan lades med både vekselstrøm (AC) og likestrøm (DC), der sistnevnte med 24 kW kun bruker 25 minutter fra 10-80 prosent. Fra en ladeboks som leverer 7,4 kW tar det omkring én time og 45 minutter fra 10-100 prosent.

For å få mest mulig bagasjeromsplass. er eksosanlegget redesignet. I stedet for å strekke seg til enden av bilen, avsluttes det nå midt under kjøretøyet. Drivstofftanken er integrert i installasjonsrommet for akselen, noe som gjør at batteriet kan plasseres under baksetene. Dette resulterer i minimalt tap av bagasjeromsplass sammenlignet med søstermodellene og sikrer et helt flatt gulv.