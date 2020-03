Polestar 2-produksjonen i gang i Kina

Trass i koronakrisen som herjer, er produksjonen av Polestar 2 i gang i Luqiao i Kina. Den nye elektrisk drevne fastback-utgaven er første elbilen som produseres ved fabrikken.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Arbeidere med smittevernutstyr kontrollerer et eksemplar av Polestar 2 ved fabrikken i Kina. Foto: Polestar/Volvo

Tor Mjaaland

– Verden står overfor enorme omveltninger i møte med koronavirus pandemien, kommenterer Polestars administrerende direktør Thomas Ingenlath i en pressemelding fra selskapet.

– Vi starter produksjonen nå under disse utfordrende omstendighetene med fokus på helse og sikkerhet til våre ansatte. Dette er en stor bragd og et resultat av en sterk innsats fra de ansatte i fabrikken og teamet som sikrer forsyningskjeden. Jeg har enorm respekt for hele teamet – takk til dem, sier Thomas Ingelath.

Luqiao-fabrikken eies av Zhejiang Geely Holding og drives av Volvo Cars og er ifølge pressemeldingen et eksempel på hvordan Polestar utnytter ekspertisen til morselskapene sine.

Den helelektriske fastback-utgaven er tilgjengelig i første produksjonsår med 300 kW (408 hk) og 660 Nm, firehjulsdrift og en batteripakke på 78 kWh som gir en rekkevidde på 470 km (WLTP). Polestar 2 er også verdens første bil som har et innebygd infotainment-system drevet av Android, med Google Assistant, Google Maps og Google Play Store.

Levering til kundene er ventet å starte sommeren 2020 først i Europa og deretter i Kina og Nord-Amerika.