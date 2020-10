På roadshow med bilbransjen

At bilbransjen legger ut på roadshow for å skape blest om bilfaget, er nytt i Norge. Nylig var de på Sørlandet der mange hundre unge fikk en smakebit på hva en framtidig jobb innen bilfaget kan by på.

Asle Thorkildsen prøver seg i lakksimulatoren under roadshowet til Norges Bilbransjeforbund som besøkte Kvadraturen Skolesenter nylig. Tanya Fast, lakkererlærling, følger godt med. Foto: Privat

– Realistisk og gøy, noe slikt har jeg aldri fått prøvd før, sier 16 år gamle Asle Thorkildsen som blant annet prøvde seg i lakksimulatoren. Mens snart 16 år gamle Amalie Hageland var imponert over det fancy opplegget til bilbransjen og deltok blant annet i hjulskiftkonkurransen.

– Der vant jeg over konkurrenten, sier Amalie som går på VG1 Elektro og har bilfag som ett av flere alternativer når det gjelder videre utdanning.

Roadshow

Torstein Haraldseid fra Bilbransjens opplæringskontor Sør forteller at det var de som hadde tatt initiativ til at lastebilen fra Norges Bilbransjeforbund med det allerede omtalte roadshowet, skulle ta turen til Sørlandet.

Amalie Hageland fra Kvadraturen Skolesenter i full gang i hjulskiftkonkurransen. Foto: Privat

– Utrolig vellykket, vi oppfattet at de unge syntes dette var spennende og ga en god innsikt i hva en jobb innen bilfaget har å by på, sier Haraldseid.

Norges Bilbransjeforbund (NBF) har nemlig gått til anskaffelse av en lastebil med ulike moduler der interesserte ungdommer får prøve seg innen bilfagene. Og sender lastebilen ut til skoler rundt om i landet.

Simulatorer

– Vi valgte å bruke fire ulike moduler på opplegget vårt. Hjulskift der to konkurrerte om å bytte hjul raskest mulig, lakksimulator, verkstedsimulator og bilskade-modul, var de fire stasjonene som ble tilbudt elever på Kvadraturen Skolesenter og Eilert Sundt videregående skole, avdeling Lyngdal, forteller Haraldseid som er overbevist om at de oppnådde det de ønsket, nemlig å skape blest og interesse rundt bilfagene.

Karsten Øen, rådgiver innen TIP og lærer i kjøretøyklassene på Kvadraturen Skolesenter sammen med fagkonsulent Torstein Haraldseid fra Bilbransjens Opplæringskontor Sør. Foto: Kim Marius Ask

Primært var det elever fra VG1 TIP (Teknikk og Industriell produksjon) som var invitert, men også elever fra VG1 Elektro og to kjøretøyklasser var med på bilbransjen roadshow.

Haraldseid snakker gjerne om de gode fremtidsutsiktene når det gjelder jobber innen bilfaget, en bransje som har kommet så å si uskadet gjennom koronaperioden, og der behovet for dyktige lærlinger er stort.

WR-briller

Asle Thorkildsen, Lunds-gutt som en VG1-elev på Kvadraturen, sikter på fremtidig jobb innen lakk og karosseri. Med en onkel som er leder for karosseriavdelingen hos Frydenbø Bilsenter Kristiansand, har han kanskje hentet inspirasjon der.

– Men aller mest har jeg prøvd meg hjemme med lakk og sprayboks. Her fikk jeg et langt mer realistisk innblikk i faget med WR-briller i lakksimulatoren, og interessen for faget ble iallfall ikke mindre, sier Thorkildsen som tror han velger kjøretøy på VG2.

Amalie Hageland i full sving i verkstedsimulatoren på bilbransjens roadshow. Foto: Privat

Usikker

Snart 16 år gamle Amalie Hageland er nok mer usikker når det gjelder fremtidig linjevalg.

– Men jeg har jo lenge vært interessert i bil, sier Amalie fra Hånes som er glad for at det ikke er før i mars neste år hun må velge retning etter VG1.

Og fagkonsulenten fra Bilbransjens Opplæringskontor Sør, Torstein Haraldseid, var imponert over både interesse og innsatsvilje hos de unge.

– Med en vinnertid på ett minutt og 34 sekunder på hjulskift er det ikke mange som slår dette, sier Haraldseid som ikke er i tvil om at Norges Bilbransjeforbund har satset riktig med å sende en lastebil landet rundt proppet med moderne utstyr for å markedsføre en bransje der svært mye skjer på den teknologiske fronten for tiden.

«En gavepakke til skolen»

– Dette må vi gjøre mer av. Gøy, effektivt og veldig godt mottatt av elevene.

Det sier Karsten Øen, fagkordinator for VG1 TIP (Teknikk og Industriell produksjon) ved Kvadraturen Skolesenter. Han forteller at på grunn av koronasituasjonen kan ikke elevene sendes ut til bedrifter for å få førstehånds kjennskap til mulige yrkesvalg.

– Men dette er mye mer effektivt. Her fikk elevene innblikk i hele spekteret av bilfag i løpet av skoledagen. En slik form for yrkesfaglig fordypning der de også får treffe lærlinger og fagarbeidere er kjempeeffektivt foran videre utdanningsvalg som må tas innen 1. mars neste år, sier Øen som takker Bilbransjens Opplæringskontor Sør og Norges Bilbransjeforbund for at begge er på tilbudssiden og organiserer og koordinerer opplegget sammen med skolen.