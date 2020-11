Mindre støtte til mange el-varebiler

Enova endrer drastisk på tilskuddet til kjøp av el-varebil. «Kom svært overraskende», ifølge bilbransjen. «En gladnyhet», mener Enova.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Toyota Proace Electric er en av mange elvarebiler som får redusert tilskudd om man søker Enova-støtte etter 23. november. Foto: Toyota

Tor Mjaaland

For å øke antallet elektriske varebiler, har det vært gitt tilskudd ved kjøp av slike på fra 15.000 kroner til 50.000 kroner, avhengig av motorstørrelsen. Fra 23. november erstattes den gamle ordningen med et nytt og langt mer komplisert støttesystem. Det vil medføre at en del elvarebiler får mer i støtte, for noen blir det bare små endringer men for brorparten blir tilskuddet redusert.

Søker du om Enova-støtte i denne uka, får du gammelt tillegg uten at du forplikter deg til å kjøpe bilen. Tilskuddet utbetales først når bilen er levert og registrert. Dermed kan det være penger å tjene på en kjapp Enova-søknad i disse dager dersom planene er å anskaffe elektrisk varebil det nærmeste halve året. Og den aktuelle bilen får redusert tilskudd.

– En mer rettferdig ordning, sier kommunikasjonsrådgiver i Enova, Daniel Milford Flathagen. Foto: Enova

Elektriske Maxus varebil hadde denne annonsen i Aftenposten tirsdag denne uka. Foto: Faksimile Aftenposten

Mange parametre

– Den nye ordningen for Enova-tilskudd er tilpasset den enkelte bilmodellen og hva ekstrakostnadene vil være i forhold til kjøp av en tilsvarende type fossil varebil, sier kommunikasjonsrådgiver Daniel Flathagen i Enova. Han forteller at en rekke parametre legges inn i regnestykket for størrelsen på tilskuddet.

– Selv om mange bilmodeller får redusert støtte, er dette egentlig en gladnyhet fordi el-varebiler er i ferd med å bli mer konkurransedyktige på pris. Det er nå både en økning i salget og en rekke modeller å velge mellom, sier Flathagen. Han viser til at den gamle ordningen ble til da det var svært få modeller i markedet.

Mer rettferdig

– Dette blir en mer rettferdig ordning bilmodellene imellom, sier kommunikasjonsrådgiveren i Enova som likevel forstår at det er en viss skuffelse hos forhandlere som nå opplever at nettopp deres biler får redusert tilskudd.

Halvor Åmot, salgssjef hos Toyota Sør, memner at endringene i Enova-støtten kom svært brått på både forhandlere og kunder. Foto: Tor Mjaaland

Salgssjef Halvor Åmot hos Toyota Sør er blant forhandlerne som opplever at endringen kom brått på.

– Vi hadde fått signaler om endringer og trodde at de kanskje kom ved nyttår, men nå fikk vi ikke mange dagene på å omstille oss, sier Åmot som allerede har registrert at for Toyota Proace Electric, som er like om hjørnet for levering, vil for eksempel Enova-støtten for største modell blir redusert fra 50.000 kroner til 37.000-38.000 kroner.

Forhandleren søker

Men fortsatt er det altså mulig å sikre seg støtte etter gammel modell, og Åmot oppfordrer potensielle kunder til å melde sin interesse.

– Da får de gammelt tilskudd dersom de får levert bilen innen et halvt år, sier salgssjefen.

Enovas mann, Daniel Flathagen, opplyser at i ny ordning er det bilforhandleren som søker om tilskudd på vegne av kunden, og nå er fristen for selve kjøpet og registreringen utvidet til ni måneder.

– Enovas intensjon er fortsatt å stimulere til at antall elektriske varebiler øker. Høyeste tilskudd blir fortsatt 50.000 kroner. Men vi har sett behovet for en støtteordning mer tilpasset den enkelte bil, sier Flathagen.

Fakta Eksempel på endringer Maxus E-Deliver 3, Peugeot Expert og Opel Vivaro går tydelig ned i støtte

Mercedes eVito A2 og A3 dobler støtten fra 25.000 til 50.000 kroner

Renault Kangoo får nesten dobbelt så mye i støtte

Storselgeren Nissan e-NV200 går litt opp eller litt ned i støtte, avhengig av variant

Støtten til de store elvarebilene Maxus EV80 og Volkswagen Crafter er lik eller omtrent lik som i dag, altså (opp mot) 50.000, avhengig av variant