En folkevognbuss i form av en 1962-modell brannbil fra Farsund var hedersgjest på festen under folkevognbussens tilbakekomst. Nå heter den ID.Buzz og ID.Buzz Cargo.

KRISTIANSAND: Rundt 500 mennesker møtte opp i kontrollerte postkoronapuljer da de to elektriske folkevognbuzzene bare ni dager etter verdenspremieren hadde sørlandspremiere hos Gumpens Auto Vest på Setesdalsveien. Forhandlere fra Lyngdal i vest til Arendal i øst hadde invitert folk til visningen i Kristiansand, og mange flere enn ventet var åpenbart folkevognbuss-nysgjerrige.

– Den perfekte taxi-bilen. Kjøper den når den kommer som sjuseter, sa Laeeq Malik, taxieier i Agder Taxi der han hadde satt seg til rette i førersetet på personbilutgaven.

Rundt 500 mennesker møtte opp da Folkevognbussen gjenoppstod i elektrisk utgave og med navnet VW ID. Buzz. Foto: Tor Mjaaland

– Like viktig er ID.Buzz Cargo, varebilen som skal få fart på det elektriske nyttekjøretøymarkedet, mente Christian Tholin og Lars Joakim Hanssen, førstnevnte salgssjef nyttekjøretøy hos Gumpens Auto Vest, Hanssen sentral kommunikasjonssjef hos Volkswagen Norge.

Rask lading

– At verdenspremieren ble lagt til noen få land inkludert Norge, forteller mye om vår posisjon når det gjelder elbiler. Og at vi valgte Sørlandet som ett av få visningssteder, forteller hvor viktig dette markedet er for Volkswagen, sa kommunikasjonssjefen med solid link til landsdelen gjennom kone fra Søm.

Lars Joakim Hanssen, kommunikasjonssjef i Volkswagen Norge og salgssjef Christian Tholin hos Gumpens Auto Vest, viser stolt frem den nye folkevognbussen, ID.Buzz. Foto: Tor Mjaaland

Mens Tholin snakket varmt om rekkevidde på rundt 40 mil, hengervekt på 1000 kilo, to eller tre seter i varebilen og nyttelast på 650 kilo, etter hvert både fem, seks eller sju seter i «buzzen» og opp til 170 kW hurtiglading på begge.

– Med en kaffepause på ti minutter har du kjapt ti ekstra mil på tanken, lovet salgssjefen.

Buzzen i fokus

Mens han sammen med daglig leder Magne Svardal dyttet den svært velholdte brannbil-folkevognbussen på 60 år litt unna nykommerne uten å starte motoren på noen og tyve hestekrefter for å unngå eksos i lokalet. For denne dagen var det de utslippsfrie el-buzzene som skulle være i fokus.

– Den perfekte taxi, mente taxieier Laeeq Malik som venter på sjuseterutgaven av ID.Buzz. Foto: Tor Mjaaland

For eksosproblemet er totalt fraværende når det gjelder ID.Buzz. Her er det elektrisk og utslippsfritt som gjelder med massevis av plass til bagasje, til barnevogner, ski og alt annet du måtte ønske å ha med deg.

Brannbil-folkevognbussen fra 1962 har fått hilse på den nye folkevognbussen, ID.Buzz. og daglig leder Magne Svardal og salgssjef Christian Tholin dytter den unna for å få fokus på nykommeren. Foto: Tor Mjaaland

Over 300 reservasjoner

– Vi opplever en helt enorm interesse for den elektriske folkevognbussen. Det ligger så mye historikk, så mange gode historier, fortellinger fra foreldre og besteforeldre om ikonet, at denne kommer til å bli en voldsom salgssuksess, slo salgssjef Tholin fast mens selgerne jevnlig tok imot nye reservasjoner som bare hos Gumpens Auto Vest passerte 300 ID.Buzz og ID. Buzz Cargo etter visningsfesten.

I denne bilen skal det ikke mangle på plss til barnevogner, skiutstyr og annet som familiene vil ha med på tur. Foto: Tor Mjaaland

Krever nullutslipp

For håndverkere og bobilfirmaer har det etter Tholins mening manglet en bil med god plass og god rekkevidde.

– Vi opplever stor interesse fra elektrikere, rørleggere og andre som har ventet på en elektrisk varebil i størrelse mellom Caddy og Transporter, sa Tholin som satser på å ha biler til prøvekjøring etter sommeren og levering av kundebiler fra november.

At stadig flere oppdragsgivere krever nullutslippsbiler når anbud skal tildeles, tror både han og Lars Joakim Hanssen vil gi et ekstra puff for ID.Buzz Cargo.

Interiørfoto fra ID.Buzz. Her er det minimalistisk Foto: Tor Mjaaland

Og at den endelige versjonen av ID.Buzz var svært lik konseptutgaven de to Volkswagen-folkene fikk se på Hannover-messen tilbake i 2018, syntes de var stas.

– Ofte ser vi at bilene endrer seg underveis i prosessen. Det har skjedd i liten grad denne gang, slo Tholin og Hanssen fast, skråsikre på at den nye tids folkevognbuzzer blir en ny Norges-suksess.