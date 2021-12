Snart er det klart for elektrisk syvseter fra Mercedes til en forholdsvis folkelig pris. Mercedes EQB har firehjulsdrift og startpris fra 477.000 kroner.

EQB kommer i to utgaver, 300 4MATIC og 350 4MATIC. I motsetning til mange nye elbiler, er Mercedes måteholdne med kreftene, henholdsvis 228 og 292 hk på de to utgavene. Hvilket burde være mer enn tilstrekkelig for de aller fleste.

– Vår nye elektriske premium-SUV, EQB, er i en klasse for seg med hele syv seter som standard. Med god bakkeklaring, firehjulstrekk og fleksible plassløsninger har modellen alle egenskapene som skal til for å bli en suksess, uttaler konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos Bertel O. Steen i en pressemelding.

Langs dashbordet er den velkjente Widescreen Cockpit plassert. Foto: Mercedes Benz AG

419 km rekkevidde

Batteri og elektrisk rekkevidde er også på det mer nøkterne nivå, med 66,4 kWh på batteriet og opp til 419 kilometer rekkevidde.

Ved hjelp av ombordladeren kan bilene lades med opptil 11 kW via ladeboks. På hurtigladestasjon kan EQB lade med opptil 100 kW, noe som betyr at ladetiden fra 10-80 prosent batterikapasitet kun tar litt over 30 minutter. Med andre ord, mange nykommere leverer en god del hurtigere lading enn nye EQB.

Ikke over 1,65 m

Med akselavstand på nær 3 meter blir det altså plass til en tredje seterad der to personer opp til 1,65 meters høyde kan få plass, ifølge Mercedes. Lastevolumet i bagasjerommet strekker seg fra 465 til 1620 liter.

Bakseteryggen på andre rad kan justeres i flere steg og hele seteraden justeres i lengderetning med opptil 140 millimeter. Det frigjør hele 190 liter med plass i bagasjerommet. Opptil fire barneseter kan settes inn i EQB, og baksetene i den tredje seteraden kan legges flatt ned i gulvet.

Som vanlig hos Mercedes og flere av premiummerkene, må en nok regne med at prislappen ender en god del høyere enn nevnte priser. Det er nemlig mye utstyr å velge i. Og det koster.