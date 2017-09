Det er vel og bra med sunn mat i nistepakken. Men slurver du med emballasjen, er det fort gjort å servere usunne kjemikalier i samme slengen.

Det danske forbrukerorganet Tænk Kemi har derfor laget en oversikt over hvordan man unngår problemene:

Velg svanemerket matpapir

Noen typer matpapir har vist seg å inneholde helseskadelige stoffer, som for eksmpel fluorstoffet PFOA. Det har blant annet en test Norsk institutt for vannforskning utførte på oppdrag av NRK Forbrukerinspektørene i 2015, vist.

PFOA og andre fluorstoffer sørger for at vann og fett preller av, men de kan samtidig smitte av på maten vi spiser. Dessuten er de miljøbelastende, og mistenkes for å både være hormonforstyrrende og kreftfremkallende i mennesker.

Så for å unngå matpapir med uheldige stoffer, bør du velge papir med miljømerkene Svanen eller Blomsten. De tar hensyn til både helse og miljø, og inneholder minst mulig helse- og miljøskadelige stoffer, ifølge Miljødirektoratets forbrukernettsted erdetfarlig.no.

Begrens bruken av aluminiumsfolie

Sølvfolie - eller alumniumsfolie - er belastende for miljøet. Og en matpakke som er pakket inn i dette, avgir 30 ganger mer CO2 enn en som er pakket inn i matpapir, ifølge beregninger fra det danske Informationscenter for Miljø og Sundhed.

Aluminiumsfolie er ofte ikke egnet til å oppbevare sur eller salt mat i, som sitron, like, syltede rødbeter eller sure agurker, fordi syren kan løse opp aluminiumen og smitte over på maten, ifølge Mattilsynet.

Sjekk plastfoliens bruksområder

Tidligere inneholdt plastfolie ofte PVC med helseskadelige ftalater. Men dagens plastfolie er typisk laget av stoffet polyethylene, som ifølge Tænk Kemi er uproblematisk.

Men likevel, vær nøye med å lese bruksanvisningen på plastfolien, for disse produktene kan inneholde viktige bruksbegrensninger. Noen plastfolier kan ha begrensinger for kontakt med fet mat eller være uegnet til oppvarming i mikroovnen, skriver Mattilsynet.

Finn ut om matboksen kan settes i mikroovnen

Dersom middagsrestene skal med som nistepakke og varmes opp i mikroovnen før de spises, må du forsikre deg om at de ligger i emballasje som tåler en runde i mikroovnen. For det er nemlig slik at ikke alle plastmaterialer tåler dette.

Bruker du plastbeholderne som ikke er konstruert for å tåle mikroovnen, kan de avgi helseskadelige stoffer, ifølge Matportalen.

Mat må ikke varmes i originalemballasjen, dersom det ikke er spesifikt angitt på pakken, råder de.

Bruk egnet emballasje – ikke oppbevar maten i tomme isbokser og rømmebegre

I mang et kjøkken står gamle isbokser og rømmebegre klar for tjeneste når middagsrester og annen mat trenger midlertidig oppbevaring.

Men ifølge Mattilsynet bør man resirkulere gammel, tom, engangsemballasje som isbokser, bærkurver, smørbokser, yoghurtbokser og rømmebegre. De bør definitivt ikke brukes til å oppbevare andre mattyper i, råder de.

Det er to viktige grunner til dette. Den ene er at slik emballasje i utgangspunktet er ment til engangsbruk. Den andre er at emballasjen ikke nødvendigvis er egnet til å være i kontakt med annen mat enn det boksen eller begeret opprinnelig var fylt med. Brukes emballasjen til noe den ikke er ment til, kan den gi fra seg kjemiske stoffer som kan virke helseskadelig på oss.

Mattilsynet anbefaler at man heller kjøper inn et lager av plastbokser som er spesielt beregnet for flergangsbruk – og for oppbevaring av mat. Glass- og gaffelsymbolet er ett av flere merkealternativ som viser at emballasjen er egnet for å være i kontakt med mat.

Ikke bruk metallflasker til sure drikker

Juice og fruktsaft inneholder mye syre. Dersom du oppbevarer denne type drikker i metallflasker, kan syren føre til at kjemikaler i metallet avgis. Danske Tænk Kemi råder derfor til at man kun har vann i metallflaskene.

Kast drikkeflasker med lukt eller smak av metall eller plastikk

Når en drikkeflaske smaker eller lukter kraftig av metall eller plast, er det tegn på at det frigis kjemikalier fra materialene i flasken. Det trenger ikke nødvendigvis å være helseskadelige, men som utgangspunkt skal ikke matemballasje avgi dette. Finn heller en annen flaske du kan bruke, råder Tænk Kemi.