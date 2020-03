Ukens grønne tips: Skylle eller ikke skylle oppvasken?

Er det greit å vaske opp noe for hånd i stedet for å sette på oppvaskmaskinen hver gang? Effektiv oppvask – slik skal det gjøres.

Skylle eller ikke skylle? Det er kilde til heftig diskusjon for noen. Vi har bedt eksperten om svar. Foto: Synne Hellum Marschhäuser

Eksperten: Energirådgiver Trond Paasche i Enova Svarer

En evig diskusjon i noen husstander: Skal tallerkenene skylles før de kjøres i oppvaskmaskinen?

Og er det like greit å bare vaske opp noe for hånd i stedet for å sette på oppvaskmaskinen enda en gang? Hva er egentlig mest energieffektivt?

Trond Paasche. Foto: Viktor Johansen

1. Skylle eller ikke skylle?

Ja, fysiske matrester bør fjernes før tallerkenen settes i maskinen. Det for å unngå at matrester tetter oppvaskmaskinens filtre, ifølge Paasche.

Matrestene skrapes av eller skyldes av i kaldtvann. Ikke bruk varmtvann. Fett tas når tallerkenen vaskes i maskinen.

Det er altså snakk om å skylle bort kjøttbiter, grønnsaker og andre større partikler. Ikke saus og fett.

Skylle eller ikke skylle før maskinen? Foto: Synne Hellum Marschhäuser

2. For hånd eller med oppvaskmaskin?

Oppvaskmaskinen er mer effektiv enn håndoppvask. Forutsatt at den er fylt opp når den kjøres.

En ny oppvaskmaskin bruker ca. 1 kWh pr. vask, ifølge Paasche. Maskinene er konstruert for å vaske godt med bruk av lite vann. Det er oppvarming av vannet som i hovedsak bestemmer energibruken, ikke at selve vaskeprosessen tar tid.

Vasker du samme mengde for hånd, går det med adskillig mer varmtvann under vasking og skylling.

En standard oppvaskmaskin rommer mye kopper, glass, kar og bestikk. Hvis man skal vaske for hånd, holder det sjelden å fylle kummen én gang for samme mengde oppvask. I tillegg bør såpen skylles av. Og den skyllingen bør skje med varmt vann. Her vil oppvaskmaskinen bruke mindre strøm kontra håndvask.

En liten oppvask, et par tre glass og fat og bestikk, krever omtrent like mye energi som oppvaskmaskinen. Forutsatt at man skyller etter vask i kummen.

Dagens oppvaskmaskiner bruker stort sett mellom ni og ti liter med et standardprogram, ifølge Anders Røe, assisterende salgssjef i Elkjøp. For tjue år siden ville det kanskje vært håndoppvasken som lønnet seg energimessig, forteller han.

En vanlig oppvaskmaskin rommer 12 bordsettinger for én person.

3. Velg dette programmet

Du kan spare energi ved å velge programmet med lavest temperatur. Det er stort sett tilstrekkelig, ifølge Paasche.

Lite skitten oppvask kan vaskes på lavere temperatur. Hvis oppvasken blir ren på 50–55 grader, bruker man 10–20 prosent mindre strøm enn på 65 grader.

Skal du ha en god termisk desinfeksjonseffekt, bør du kjøre maskinen på minimum 65 grader.

4. Hold disse tingene utenfor maskinen

Treprodukter bør ikke vaskes i oppvaskmaskin. Treet kan tørke ut, sprekke eller bli matt. Det samme gjelder myke plastprodukter.

Hvis produktet tåler oppvaskmaskin, er det som regel merket med et symbol for oppvaskmaskin.

Gode og kostbare kokkekniver bør vaskes for hånd. En kokk vasker sine kniver for hånd.

Porselen og dekorglass med gullkanter og lignende samt antikke kopper og kar bør heller ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Gullbelegg og annet dekor blir som regel slitt/vasket vekk av sterke vaskemidler som brukes i oppvaskmaskin. Men selvfølgelig ikke uten unntak. Dette gjelder produkter som er merket at de tåler oppvaskmaskin.

Enkelte krystallprodukter kan også bli misfarget. De blir matt hvite.

