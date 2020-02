Ni tips som kan forvandle kjøkkenet ditt – uten at det koster noe særlig

Disse enkle grepene kan gjøre en stor forskjell.

Dersom du er litt kreativ, trenger det ikke koste en formue å oppgradere. Med enkle grep og litt arbeidsinnsats kan du få et helt nytt kjøkken uten at du bruker opp sparepengene. Foto: NTB scanpix

Christine Gulbrandsen

Du har sikkert hørt flere skrekkeksempler på hvor dyr kjøkkenoppussingen kan bli; og det er ikke til sjelden at sluttregningen havner på flere hundre tusen kroner. Dermed er det kanskje heller ikke så overraskende at kjøkkenet, sammen med badet, er de rommene vi nordmenn bruker mest penger på å pusse opp, ifølge Prognosesenteret.

Men dersom du er litt kreativ, trenger det ikke koste en formue å oppgradere. Med enkle grep og litt arbeidsinnsats kan du få et helt nytt kjøkken uten at du bruker opp sparepengene. Her er noen tips til hvordan:

1. Mal kjøkkenfrontene

Dersom den gamle kjøkkeninnredningen din er i god stand, men bare er litt umoderne i utseendet, kan du gi den nytt liv med noen strøk maling. Velg en farge du liker og pass på at malingen du bruker er beregnet på underlaget.

– Og mal gjerne en eller flere av frontene med tavlemaling. Det kan brekkes i alle mulige farger, og er både praktisk og dekorativt. Det finnes også folie du kan klistre på slette fronter, tipser Mari Andersen Rosenberg ved Informasjonskontoret for farge og interiør.

Gi de gamle kjøkkenskapene nytt liv med et strøk maling. Foto: Flügger

2. Mal veggene

Også veggene kan ha godt av et nytt strøk maling. Bytter du farge, får du i tillegg spennende forandring. Men husk at hvis du både skal male vegger og kjøkkenfronter, bør fargene du bruker, gå godt sammen. Da sikrer du et fint helhetsinntrykk i rommet.

3. Legg nye fliser

Ergrer du deg over de gamle flisene over kjøkkenbenken, som kanskje både er stygge og skadet, kan du forsiktig hakke dem ned og sette opp nye. Få hjelp av flislegger eller gjør jobben selv, men husk i så fall å lese deg opp på hvordan du bør gjøre det.

4. Tapetser

Tapetserte vegger kan forvandle et helt rom – også kjøkkenet. Tapet er moderne, og det finnes mange spennende varianter. Du kan tapetsere en eller flere vegger, og jobben gjør du enkelt selv.

– En blomstrete, vintage-inspirert tapet gir selv det minste kjøkkenet personlighet, skriver det amerikanske magasinet Good Housekeeping.

Men velg en tapet som har et mønster og en farge som underbygger den stemningen du ønsker at kjøkkenet skal ha.

Interiørmagasinet Country Living tipser også om at gamle hvitevarer, som for eksempel et kjøleskap med slitt eller stygg front, kan få nytt utseende ved å tapetserer fronten på dem. Overflatebehandle med et lag polyuretan, for å øke vannmotstanden, råder de.

5. Mal stolene

Det kan koste skjorta å kjøpe nye kjøkkenstoler, spesielt hvis du har falt for noen kule, dyre designerstoler. Dropp det, og forsøk heller å gi de gamle stolene dine nytt liv ved å male dem i akkurat den eller de fargene du ønsker. Har du ulike stoler rundt kjøkkenbordet, tipser ifi.no om at det kan være tøft å male de ulike stolene i hver sin ton-i-ton farge.

Med et strøk maling får de gamle stolene nytt liv. Disse er er malt i Skilla 779, Lindblomma 805 og Isblå 784 fra Beckers. Foto: Klas Sjöberg Fotograf Klas Sjö

6. Ny lampe

En ny lampe kan gjøre underverker. Kjøp brukt eller investerer i en pen hengelampe eller to som du henger over kjøkkenbenken, i vinduet eller over kjøkkenbordet. De rette lampene kan binde hele rommet sammen på en helt spesielle måte, mener Good Housekeeping.

En hengelampe over kjøkkenbenken gir ny glød til kjøkkenet. Foto: NTB scanpix/Shutterstock

7. Kjøp brukt

Dersom du trenger nye møbler eller kjøkkenskap, er det gode grunner til å pløye bruktforhandlere, finn.no eller andre nettsteder som formidler bruktvarer, etter mulige varp.

– Mitt beste tips for å fornye kjøkkenet uten at det verken koster deg eller miljøet mye, må nok være å finne måter å fornye på uten å kjøpe nytt. Du kan for eksempel redesigne ved å bytte dørknotter eller kjøpe et brukt kjøkken på sider som finn.no. Og selg det gamle kjøkkenet heller enn å kaste det, så noen andre kan få glede av det, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

8. Mal golvet

Har du slitt og stygt kjøkkengolv, behøver du ikke nødvendigvis å skifte det. Et strøk maling kan være både billig og effektivt. De aller fleste golvmaterialer kan nemlig males, opplyser Rosenberg i ifi.no. Men husk å bruke en slitesterk maling beregnet på golv, og be fargehandler om råd dersom du trenger det.

Før du maler må du ta ut alle kjøkkenmøbler, samt forsikre deg om at golvet er rent, fast og tørt. Følg bruksanvisningens råd om tørking og herding før du begynner å bruke golvet igjen, hvis ikke ender du fort opp med stygge merker eller sår i malingen.

Et strøk maling på golvet kan gi kjøkkenet et helt nytt liv. Foto: Ifi.no

9. Olje kjøkkenbenken

På mange norske kjøkken finnes det kjøkkenbenker av massivt tre. En av fordelene med disse er at de er slitesterke og tåler mye, særlig dersom overflaten vedlikeholdes godt med regelmessig påføring av for eksempel olje eller hardvoksolje. Blir derimot oljesjiktet på benkeplaten mangelfullt, kan det fort oppstå stygge og skjemmende flekker på treverket. Gi kjøkkenbenken et nytt liv ved å pusse den lett, enten for hånd eller med pussemaskin, for så å sette den inn med olje.