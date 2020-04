Det er én viktig grunn til at du aldri bør sette på vaskemaskinen rett før du legger deg

Alle apparater som går på strøm, kan være potensielle brannkilder. Men likevel er sjansen større for at hvitevarer, som bruker relativt mye strøm og utsettes for ulike påkjenninger som varme, fuktighet, vibrasjoner, støv og lo, kan ha større sannsynlighet for brann enn mindre apparater. Her vises en utbrent vaskemaskin. Foto: Ken Uno Sannerhaugen / Elsikkerhet Norge