Saken oppdateres

Etter mange år med kraftig stigning i boligprisene, opplever markedet nå en markant nedgang. I august steg prisene for første gang siden april, men sammenlignet med hvordan prisene normalt utvikler seg i august, var det svake tall for boligmarkedet.

Ettersom prisutviklingen i august var så svak, var det ekstra spenning knyttet til tallene for september.

På pressekonferansen hos Eiendom Norge kom det frem at boligprisene for september sank 1,6 prosent nominelt og 0,5 sesongkorrigert (sammenlignet med det som er vanlig for september).

– Boligprisene hadde en svak utvikling i september over store deler av landet. Styrken i prisfallet er sterkere enn vanlig for måneden, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer.

– Likevel er vi ikke overrasket. Prisutviklingen er i tråd med det vi har trodd, sier Dreyer.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Fakta: HVA ER FORSKJELLEN PÅ NOMINELL PRISSTIGNING OG SESONGKORRIGERTE PRISER? Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hva gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent. De sesongkorrigerte tallene forteller noe om hva som er vanlig prisstigning eller -nedgang i samme periode foregående år. Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med «normalen». I praksis betyr det at selv om den nominelle prosenten viser økning, kan det sesongkorrigerte tallet være negativt, fordi man sammenligner tallet med året før. Blir økningen lavere enn forventet med tanke på samme periode foregående år, får man et negativt tall. Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF

Svakeste 12-månedersvekst siden finanskrisen

Prisutviklingen de siste 12 månedene er nå på 1,5 prosent. Det betyr at prisene i september i fjor var kun 1,5 prosent lavere enn september i år.

– Vi må tilbake til finanskrisen for å finne et så sterkt fall i 12-månedersveksten nasjonalt. Vi tror at 12-månedersveksten vil bryte nullgrensen i oktober eller november, og at den er negativ ved utgangen av året, sier Eiendom Norge-direktøren.

I 2007 og 2008 sank boligprisene med henholdsvis 1,7 og 1,9 prosent. Til sammenligning sank prisene med 1,6 i år.

Bergen opplever størst fall

Prisutvikling i noen av de største byene:

Oslo: – 1,0 prosent

Bergen: – 1,6 prosent (sterkest fall i landet)

Trondheim: – 1,1 prosent

Stavanger: – 0,2 prosent

Kristiansand: – 0,3 prosent

Tromsø: – 0,9 prosent

Fakta: Tall fra Sørlandet Kristiansand Omsetninger: 159 siste mnd/ 1436 til nå i år Formidlingstid : 74 dager Prisendring: -0,3 (siste mnd) - 1,1 (siste år) Vest Agder uten krs: Omsetninger: 102 siste mnd /792 til nå i år Formidlingstid: 125 dager Prisendring : -0,1 (siste mnd) - 0,1 ( siste år) Aust Agder : Antall omsetninger: 125 siste mnd / 1049 til nå i år Formidlingstid: 113 dager Prisendring Aust Agder: -0,3 (siste mnd) 0 (siste år)

– Svakest utvikling i september hadde Bergen, med en nedgang på 1,6 prosent. Vi regnet ikke med at Bergen skulle få en så negativ utvikling. Vi ser en økende trend i antall boliger til salg i Bergen, sier Dreyer.

-På Sørlandet derimot er ikke prisendringen like sørgelig. Her har vi hatt en ørliten nedgang, noe som er normalt for årstiden, sier Ingrid Svendsen, leder av Sørlandets Eiendomsmeglerforening .

Hun er opptatt av at det er viktigere enn noen gang å skille mellom de forskjellige boligmarkedene i Norge, og mener Oslo og Kristiansand kan ikke sammenlignes.

- I vårt område - spesielt i Kristiansand, har det vært en planlagt boligutbygging og en moderat utvikling av boligprisene. Vi har ikke hatt noen boligboble her nede - da kan den heller ikke sprekke, sier Svendsen.

Tidligere denne måneden opplyste OBOS at prisene på brukte boliger i OBOS-tilknyttede boliger i Oslo sank med 0,9 prosent i september.

– Prisutviklingen er som forventet. Jeg tror at vi kan ha seks til åtte måneder foran oss med prisfall i oslomarkedet før det snur. Norsk økonomi er solid og forventes å styrke seg ytterligere. Rentene forventes å være lave lenge, og de fleste banker prioriterer utlån til husholdningene. Dessuten er arbeidsledigheten lav. Basert på dette tror jeg at vi er tilbake på mars 2017-nivå igjen senest en eller annen gang i løpet av vår/sommer 2019, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Mange ekspertene tror prisene i boligmarkedet vil fortsette å synke ut året, men at man fra januar og ut 2018 vil oppleve at markedet flater ut eller får en moderat stigning.