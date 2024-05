Grunnen til at det er så godt spørsmål er at det ikke er et svar som passer alle. Det er viktig å vurdere fordeler og ulemper ved begge, slik at man selv kan avgjøre hva som passer best for dere.

Å spare i eget navn gir større handlingsrom med pengene da de anses som dine penger. Du kan lettere flytte dem rundt, lettere kjøpe og selge fond, og bestemmer selv når barnet skal motta pengene. Kanskje pengene er spart til et bestemt formål? Dette har du større kontroll over dersom du sparer i ditt eget navn. Ikke alle tar de beste avgjørelsene som 18-åring, og på denne måten har du kontroll på at pengene brukes til for eksempel bolig kontra russebuss.

På den negative siden er dette igjen dine penger, og vil ikke automatisk anses som barnets ved for eksempel skilsmisse, sykdom eller død. I banken har vi sett det meste, og har opplevd tilfeller der pengene dessverre ikke kommer frem til barnet.

Viktig å vite

Sparing i barnets navn vil i større grad sikre at pengene faktisk går til barnet. Jeg skriver i større grad, da foreldre sammen disponerer barnets penger. Dersom dere er to, velger dere selv om dette skal kunne gjøres med eller uten samtykke fra den andre parten. Det er viktig å vite at barnet får tilgang til pengene ved fylte 18 år, og kan brukes slik man ønsker. Store summer kan påvirke studiestøtte fra lånekassen senere i livet. Denne summen er per nå cirka 480.000,- kroner og det kan fort bli slike summer av fast sparing over lang tid. Det høres kanskje høyt ut, men sparer du 1.000,- kroner per måned vil du treffe beløpet ved 8,25 prosent i avkastning før fylte 18 år.

Det å prate åpent om sparing vil også muligens invitere til en samtale om fond tidligere, og øke bevissthet til penger og sparing.

Det å prate åpent om sparing vil også muligens invitere til en samtale om fond tidligere, og øke bevissthet til penger og sparing. Min niese på seks år spurte meg i helgens familieselskap «Hva er fond?» uten å se opp fra tegningen hun holdt på med. At jeg nesten sprakk av entusiasme ville vært en underdrivelse. Jeg ser stor forskjell i banken på dem som har noe penger i eget navn og deres forhold til dem.

Andrea Madelen Mosvold Hogga er autorisert finansrådgiver i DNB, og er opptatt av folks privatøkonomi, investeringer og eiendomsmarkedet. Hun har bachelor i rettsvitenskap, og økonomi og administrasjon. Foto: Damares Stenbakk / Fædrelandsvennen

Aksjesparekonto

En enkel og oversiktlig metode kan være å opprette en aksjesparekonto i eget navn, og navngi kontoen barnets navn for eksempel «Anna ASK». Har du flere barn kan du opprette flere aksjesparekontoer. På denne måten har du full oversikt over hvor mye den enkelte har, hvem som eier hva og utviklingen på disse. Du kan også flytte hele aksjesparekontoen til barnet når du skulle ønske, uavhengig av hvor gammel ditt barn er blitt.

Så hva er egentlig best? Som de fleste unge, uten barn selv, har jeg en formening om hvordan jeg ville gjort det, eller kommer til å gjøre det. Ved å kombinere sparing i mitt og barnets navn håper jeg å kunne skape en interesse, eierskap, og et bevisst forhold til egne penger. Slik at sparing ikke blir noe som forventes at ho mor ordner for dem. Samtidig som at den største biten av sparingen kommer til å stå i mitt navn med skriftlig avtalte med mannen min. Slik at jeg har sikret dem pengene, men at det verken går utover studiestøtte eller mammahjerte om jeg er uenig i prioriteringen.