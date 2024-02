Det er noen grep par kan gjøre som vil virke forbyggende. De vil kanskje ikke virke forebyggende mot selve bruddet, men vil sikre en mer ryddig og rettferdig prosess dersom det først skjer.

Det er viktig å huske at Norges lover skiller mellom å være samboere, samboere med felles barn og være gift. Alle samboere burde ha en samboerkontrakt. Det er ikke særlig romantisk, men viktig. Så tenn noen stearinlys, og få det gjort. Her er det viktig å få med hvordan verdier skal deles ved et brudd. Alt fra bolig til kjæledyr. Ingen skal vinne en samboerkontrakt, så her er det viktig å være rettferdig og snill. Syns dere dette er vanskelig er en time med jurist en god investering. Samboerkontrakt faller bort ved ekteskap.

Det som tas med inn, kan tas med ut

Hovedregelen er at det du tar med inn i ekteskapet skal du ha med ut. Eiendeler som partene har anskaffet i fellesskap, blir å regne som sameie. Det er fullt lov å gjøre egne avtaler, men mange av disse burde avtales skriftlig. Noen avtaler burde også tinglyses som for eksempel ektepakt. Dette kan for eksempel være større gaver, arv eller kompensasjon for mistet pensjon for hjemmeværende ved brudd. Her er det mange gode råd på Brønnøydunsregistrene sin hjemmeside.

Vi ser ofte at kun én av partene står som eier i kartverket. Ikke alltid til begge sin kunnskap. Dette kan skape utfordringer ved brudd eller død, spesielt for samboere. Så ta en gjennomgang av eierforhold på det dere eier. Det å være med på lånet, er ikke det samme som å være med som eier. Det er ikke dokumentavgift for ektefeller å endre eierforhold. Samboere med selveierbolig må betale for å endre.

Overta eksisterende bolig

Den økonomiske utfordringen er at mange ønsker å overta eksisterende bolig alene eller kjøpe ny i samme område. Det kan ofte være vanskelig å få kjøpt en ny bolig basert på én inntekt. Mange har gjerne også forsørgeransvar. Det er krevende å nå skulle dekke alle utgiftene alene. Rådgiveren din og du må sammen finne en løsning basert på din nye økonomi som harmonerer med inntekten.

Andrea Madelen Mosvold Hogga er autorisert finansrådgiver i DNB, og er opptatt av folks privatøkonomi, investeringer og eiendomsmarkedet. Hun har bachelor i rettsvitenskap, og økonomi og administrasjon. Hver sjette uke skriver hun i Abito. Foto: Damares Stenbakk / Fædrelandsvennen

Dersom det blir et brudd trenger banken en skriftlig delingsavtale hvor dere er enig om fordeling av verdier. Vi opplever at det i noen tilfeller kan være utfordrende å finne riktig verdi på bolig dersom én av partene skal overta. Her kan dere for eksempel ta et gjennomsnitt av flere e-takster.

Økonomi bør ikke være en grunn for å bli i et dårlig forhold. Bankene ønsker å strekke seg langt for eksisterende kunder som kommer i en vanskelig situasjon. Ta kontakt med banken for gode råd og veiledning.

Du vil også finne nyttig informasjon på nettsidene til banken din.