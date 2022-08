Faktisk er sensommeren et veldig godt tidspunkt for å plante. Hvorfor skal jeg fortelle deg nå.

Mer regn

Etter en tørr vår og sommer håper vi nå på mer regn. Og blir sensommeren og høsten som den pleier, så får vi nok det. Og det er gode nyheter for alle som skal plante. Når man planter noe nytt i hagen er det nemlig viktig at planten ikke tørker ut.

Rotsystemet har ennå ikke vokst seg stort og sterkt, og planten har kun et lite område den klarer å drikke fra. Dette gjør nyetablerte planter svært utsatt for å tørke ut. Mer regn og lavere temperaturer gjør at man slipper å løpe like mye med vannslangen på sensommer og høst. Pass likevel på å vanne godt ved planting, spesielt om jorda fortsatt er tørr etter en svært tørr sommer som i år.

Mari Halvorsen er gartner og bruker fritida på egne hageprosjekter, men får ikke gjort så mye med Ida (1) og Elias (4) på slep. Hver sjette uke skriver hun i Abito. Foto: Hageland

Varm jord

Nå på sensommeren er jorda fortsatt god og varm. Kombinert med fuktighet er dette gunstig for rotveksten til planten. Rota vil fortsatt kunne vokse en god stund fremover og etablere seg godt før frosten kommer.

Plassering

Etter å ha vært gjennom både vår og sommer i hagen, har du kanskje merket deg noen steder hvor det mangler noe. Et ledig tomrom eller et sted det ikke er noe blomstring.

Nå er det mye lettere å se hvor du har plass og hvor du ønsker å gjøre endringer. Har du derimot motsatt problem, at det har grodd fullstendig igjen og er plantet for tett, kan det aller meste flyttes eller deles nå. Spesielt stauder er jeg glad i å flytte på høsten, så slipper jeg å forstyrre veksten eller knekke nye skudd på våren. Husk å få med mest mulig av rotsystemet, og vann godt!

Salg

Mitt favorittpunkt! Nå skal de aller fleste hagesentre tømmes før vinteren, og tiden er her for å gjøre noen skikkelig gode kupp. Utvalget er kanskje ikke like godt, men prisene er gjerne halvert om ikke mer. Husk at plantene ofte har stått i små potter tett i tett gjennom hele sesongen, og da er det helt naturlig at de ikke er på sitt flotteste. Det er stort sett ingen grunn til bekymring, spesielt løvfellende busker og trær, og ikke minst stauder, får en ny frisk start til våren igjen. Noen av de aller flotteste plantene jeg har i hagen har jeg kjøpt for en slikk og ingenting på høstsalget.

Man kan gjøre mange gode kupp på hagesentrene på denne tiden. Foto: Privat

Har du et prosjekt du skal starte på til våren kan du fint plante på et midlertidig sted nå, for så å flytte det senere der du ønsker å ha det. Er du skikkelig rutinert har du gjerne et ventebed i hagen? På fagspråket kaller vi det å jordslå, og det går rett og slett ut på at planten får jord rundt rota, i stedet for å stå i potta hvor den er mer utsatt for frostskader og tørke.

Hvor lenge kan man plante utover høsten?

I utgangspunktet kan man plante helt til det kommer frost i bakken.

Vintergrønne planter bør helst få litt lenger tid på å rote seg, da disse ikke går i dvale på samme måte som løvfellende planter og stauder som visner helt ned. Ved sterk sol er det noen ganger faktisk nødvendig å vanne vintergrønne planter på vinteren også.