Vil lovfeste budfrister: – For lang frist kan være prisdempende for boligen, mener megler

I dag kan du i teorien gi bud på bolig med frist på ett minutt. Forbrukerrådet og Eiendom Norge går nå sammen om å foreslå en lovfestet lengde på budfristene.

– Jeg har opplevd bud med frist på noen minutter. Det er svært vanskelig å takle i dag som budene må loggføres, sier Nils O.M. Nordvik, megler i Nordvik på 31. året.

Noen ganger har budrunden steget flere hundre tusen i løpet av 30 minutter. Det er ikke forsvarlig, mener megleren.

Det er veldig mange som prøver seg med korte budfrister, men Nordvik pleier å anbefale 30 minutters frister. Da er det tid til å loggføre budet og å snakke med banken, de andre interesserte og selgeren.

Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Rekker ikke snakke med alle interessenter

– For oss er det åpenbart at pulsen må ned i budrundene. Tempoet er blitt drevet så høyt opp at det er behov for å regulere, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Noen ganger går budrundene så fort at megleren ikke er i stand til å nå frem til alle potensielle kjøpere.

– Det er ingen god situasjon når du ønsker å kjøpe bolig.

Forbrukerrådet og Eiendom Norge har gått sammen for å be Finansdepartementet lovfeste tidsfrister i budrunder. I dag kan man i teorien legge inn bud med frister med få minutter. Bakgrunnen er at Eiendomsmeglingsloven skal revideres.

To forslag er forkastet etter spørreundersøkelser blant forbrukere: De ble spurt om de ville ha ett ekstra døgn til å tenke etter siste visning. Forbrukerne ga heller ikke et tydelig svar på om de ønsket å forby kupping. De var derimot positive til det tredje forslaget om budfrister.

Guro Birkeland Tangen, Forbrukerrådet

Blyverket viser til forbrukerne ser en verdi av å avklare boligkjøp i en viss hastighet. De fleste vil ikke sitte i en transaksjon over flere dager.

– Forbrukerne var veldig tydelig på at de ønsket lovfestede budfrister. Da var det enkelt, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

30 eller 60 minutter

Forslaget er en frist på minimum 30 eller 60 minutter. Lengden må utredes av Finansdepartementet.

Etter 2008 kom det krav om skriftlige bud, forklarer Dreyer. Man må orientere boligselger og interessenter skriftlig om bud. Man må snakke med dem som er mest interessert før fristen går ut.

– Det er ikke alltid like enkelt. Det kan ha vært 30–40 personer på visning. Mange er opptatte i hektiske hverdager, sier Dreyer.

– Hva med den negative siden ved faste tidsfrister?

– En minimumsfrist innskrenker en del av forbrukernes avtalefrihet. Balansen er nok avtalefrihet og nok trygghet. Vi mener en demping av tempoet overskygger den innskrenkede avtalefriheten, sier Dreyer.

Meglerens arbeidstid kan bli lenger, men det er ikke et tungt argument mot forbrukerens trygghet, mener Dreyer og Blyverket.

– Er ikke raske budrunder en Oslo-greie?

– Hvis det er en Oslo-greie, er det ingen utfordring å sette minimumsfrist. Uansett hvilket marked man kjøper i, skal man ha noe minimumstid til å vurdere å legge inn bud til konkurrerende bud, sier Dreyer.

Så hektisk kan det bli: 858 samtaler og bud hvert fjerde minutt

Vi har tidligere skrevet om en leiligheten i Lillestrøm som utløste en intens budrunde. Det endte med klage fra en potensiell kjøper og brudd på god meglerskikk for megleren i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.

I løpet av noen timer hadde eiendomsmegleren 858 samtaler og SMS-er fra mulige kjøpere. Ti budgivere kjempet om leiligheten i den hektiske budrunden.

Fra kl. 10.45 til 12.03 kom det inn 20 bud og budforhøyelser, det vil si et nytt bud hvert fjerde minutt.

Da budene passerte 2.900.000 millioner kroner, gjorde megleren en tabbe. En interessert kjøper la inn et bud på 2.910.000 kroner på bud-app-en kl. 12.08 med akseptfrist kl. 12.30.

Megleren leste SMS-en feil, og trodde fristen var tidligere.

Dermed ble ikke kjøperens bud registrert. Han fikk ikke tilslag på leiligheten, selv om han hadde lagt inn det høyeste budet. Og selgeren tapte penger på at han godtok et lavere bud. Hvor høyt budrunden kunne gått, får han aldri vite.

– For lang frist er prisdempende

Megler Nils O. M. Nordvik er positiv til regulering, men ikke timefrister.

– For lang frist kan være prisdempende for boligen. Kjøper velger kanskje en annen bolig som er lenger i budprosessen. Budrunden kan dessuten ende med å vare i flere timer utover kvelden, sier megleren.

– Det er viktig at Forbrukerrådet og Eiendom Norge snakker med oss på gulvet før de innfører timefrister, legger Nordvik til.