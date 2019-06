Dersom du er på jakt etter et nytt sted å bo, får du mest å velge mellom dersom du skal kjøpe nybygd leilighet. Av de 627 nye boligene i Kristiansand som ligger til salgs på Finn.no i midten av juni, er 523 av dem nye leiligheter. Det er en trend i tiden, ifølge Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret.

– Det er en klar urbaniseringstendens i hele landet, inkludert Vest-Agder. Det aller meste av nybygg skjer i form av sentrumsnære leiligheter, og trenden er lik i både de små kommunene og i Kristiansand, sier Øye.

Utviklingen han beskriver bekreftes av tallene. I 2001 ble det igangsatt bygging av 340 boliger i Kristiansand, hvorav kun 22 av dem var leiligheter. I 2018 ble det satt i gang bygging av 741 nye boliger, og da var hele 534 av dem leiligheter.

– Alt i samfunnet går mot mer sentralisering og tettere bosetting nær viktige knutepunkter. I Kristiansand er det et uttalt mål om å utvikle sentrum og øke antall beboere der, og det har resultert i et høyt tempo på utbyggingen.

Finn.no/Sørmegleren

Nye leiligheter er dyrest

Den dyreste nye leiligheten i Kristiansand koster 17 millioner kroner per starten av juni. Den er 148 kvadratmeter og ligger i nybyggprosjektet Bystranda Blå, der planlagt overtakelse er i 2022.

Gjennomsnittsprisen på en leilighet i Kristiansand er derimot på 2,9 millioner kroner, men snittprisen på en enebolig er 4 millioner og rekkehus 2,9 millioner.

Rolf R. Elieson, eiendomsmegler hos Sørmegleren, sier at de selger nye leiligheter jevnt og trutt, men at det er litt for mange til salgs akkurat nå.

– Det er mye å velge mellom og kanskje litt for mange usolgte leiligheter akkurat nå. Men det er samtidig grei bevegelse selv om ikke det er så mange nye lanseringer for tiden. De fleste nye leilighetene som skal selges og igangsettes nå er gjerne i byggetrinn to.

Den typiske kjøper

Ifølge eiendomsmegleren er den typiske kjøperen av en ny leilighet i sentrum i Kristiansand godt etablert, og barna er enten snart på vei ut eller så har de flyttet hjemmefra. Men de aller minste leilighetene kjøpes like gjerne av helt unge folk uten barn.

– Når det er ulik størrelse på leilighetene i samme prosjekt, får vi ulike typer kjøpere, og det er bra for mangfoldet i disse områdene.

Samtidig er det én gruppe mennesker han gjerne skulle solgt flere nye leiligheter til.

– I Kristiansand er det få barnefamilier som flytter i ny leilighet sentralt. Jeg skulle gjerne sett at det kom en ny barneskole på Odderøya, for da tror jeg at Kanalbyen og andre by-prosjekter kunne blitt mer attraktive også for barnefamilier.

Det bor en Lars Monsen i oss

Så spørs det hvor realistisk Eliesons ønsker vil bli, for selv om flere kommer til å bo i sentrumsnære leiligheter framover, er det ikke det de fleste drømmer om. I Prognosesenterets egne undersøkelser kommer det fram at mer enn 50 prosent av de spurte tror deres neste bolig blir en leilighet, men samtidig oppgir over 60 prosent at de drømmer om å bo i en enebolig om 10 år.

– Det kan virke som at folk aksepterer at de må bo i leilighet eller en mindre bolig, selv om de egentlig ønsker litt mer luft rundt seg.

Når myndighetene samtidig legger til rette for mer sentralisering, blir også tilbudet der større, og dermed blir det et mer naturlig valg for folk.

– Det bor en Lars Monsen i mange av oss, men så innser mange barnefamilier at det å bo landlig i enebolig ikke er forenlig med en hektisk hverdag, og derfor velger de heller noe mindre og mer sentralt i forhold til skole, jobb, butikk og eventuelt kollektivtrafikk, sier Øye.