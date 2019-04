Du har kanskje lurt på hvorfor egg er så tett knyttet opp til påske? Ifølge Britt Marlene Kåsin, matrådgiver i matprat.no er det flere grunner til det.

– Før la ikke hønene egg om vinteren. Det var først når vårsola tittet fram og dagene ble lengre og lysere at de startet verpingen igjen; og det skjedde omtrent ved påsketider.

Men egget har også lange tradisjoner som dekorasjon. Skikken med å dekorere det gamle symbolet på fruktbarhet, oppstandelse, vår og nytt liv, er i mange kulturer verden over mye eldre enn påska.

Det å dekorere egg til påske, er ifølge Wikipedia, avgrenset til den kristne sfæren.

– Den eldste måten å dekorere egg på er å la eggeskallet trekke farge i et fargebad. Man koker ut fargen fra et plantestoff og legger ganske enkelt egget ned i vannet. Vanlige løkskall gir den mest kjente fargen, men prøv gjerne også rødløk og rødkål, tipser Kåsin.

Ifi.no/Casco

Fakta: Egg til påske Eggeforbruket i Norge fordobles i påska. I løpet av de fem påskedagene fra skjærtorsdag til 2. Påskedag spiser vi over 26 millioner egg. Det betyr at hver nordmann i snitt spiser et egg hver eneste påskedag. Kilde: matprat.no

Prøv selv

Dersom du har lyst til å forsøke deg på en litt mer raffinert måte å lage eggepynt på, kan du forsøke metoden der du blåser ut et egg og dekorere det etterpå.

1. Finn fram et eller flere egg i medium størrelse.

Grunnen til at medium egg er de best egnede som påskepynt, er at skallet er mer standhaftig enn på de største eggene. – Skallet til et egg består for det meste av kalsium, og det er like mye kalsium i små og store egg. Derfor har store egg tynnere skall, sier Kåsin.

2. Det første du gjør er å romtemperere eggene. Da blir innholdet i dem mer tyntflytende og enklere å blåse ut.

3. Bruk en nål eller en tegnestift til å stikke hull i toppen og bunnen av egget. Rist godt på egget, og start så jobben med å blåse ut eggehvite og eggeplomme.

– Dette kan du bruke til å lage noe godt etter at du er ferdig med å pynte påskeeggene, tipser Kåsin.

4. Etter at alle eggene er tømt, må de skylles og tørkes godt. Før du kan male dem, bør de være helt tørre.

5. Fest en tråd til en synål, og lag en knute nederst på tråden. Stikk nål og tråd gjennom bunnhullet av egget og opp mot topphullet. Knuten skal stoppe innvendig i topphullet, mens tråden og nål skal ut på andre siden. Vips har du fått et oppheng til egget!

6. Bruk fri fantasi for å male eller dekorer eggene. Finn fram maling, tusjer, fargestoffer eller andre virkemidler. Du kan også bruke papirlim til å feste fjær, glitter, blomster, gåsunger, papirbiter, garn, glansbilder eller andre ting på de malte eller umalte eggene.

NTB scanpix/Shutterstock

Garn, knapper eller pasta

Noen vil kanskje føle at det skorter på både fantasi og evner for å få til søte, dekorative påskeegg.

– Hjemmelagde påskeegg kan alle lage, og man kan i prinsippet finne alle materialer hjemme. Har man ikke knapper eller garn, kan man for eksempel bruke pasta, sier Lena Eliasson, Product Manager hos Casco til ifi.no.

Lager du garnegg, begynner du i toppen og fester garnet med litt lim. Påfør limet på egget, og fest deretter garnet. Ettersom smeltelim tørker veldig raskt, bør du ikke ta mer enn én tråd om gangen, tipser hun.

Når du limer på knapper, perler eller andre detaljer, bør du legge limet direkte på disse, og så feste dem på egget.

MatPrat

– Trenger ikke være kunstner

Ifølge Kåsin trenger man ikke å være kunstner for å gjøre eggene om til små kunstverk. Hun anbefaler å forsøke en enkel akvarellteknikk, som hun mener alle kan få til.

– Start med å fukte egget med vann, deretter maler du et vilkårlig mønster i en eller to farger – og du vil raskt se at fargene flyter utover. Påfør så mange farger du ønsker og la dem flyte i hverandre. Til slutt tørker du med hårføner, tipser hun.

Et annet tips er å legge en liten dråpe akvarellfarge på det hvite eller ensfargede, malte egget, og så blåse malingen utover med et sugerør. Gjør det med så mange dråper og farger du ønsker.

– Det er veldig enkelt og kan bli kjempefint, sier hun.

Bruk gummistrikk!

Det amerikanske nettstedet Real Simple.com anbefaler å prøve gummistrikk-metoden for å få til lekre, gjennomgående striper på påskeeggene. Det første du i så fall må gjøre, er å sette en rekke gummistrikk rundt eggene. Prøv deg fram, bruk ulike typer, mengder og distanse mellom gummistrikkene, råder Real Simple.

Når du så har plassert disse godt rundt egget, legger du hele egget nedi et fargebad og lar det ligge der i fem minutter. Ta deretter opp egget, tørk det med et papirtørkle – og fjern så gummistrikkene for å oppdage hva slags stripemønster du har laget.

En annen dekoreringsmetode de anbefaler, er å tegne prikker, geometriske figurer eller andre mønstre på egget med en gjennomsiktig eller hvit voksfargestift. Deretter legger du egget i et fargebad, og lar det trekke farge der i fem minutters tid. Når du så tar opp egget, vil mønsteret komme tydelig fram, skriver de.

Bruk maling, tusj eller andre virkemidler til å pynte eggene med. Foto: NTB scanpix/Shutterstock

Lager du garnegg, begynner du i toppen og fester garnet med litt lim. Påfør limet på egget, og fest deretter garnet. Ettersom smeltelim tørker veldig raskt, bør du ikke ta mer enn én tråd om gangen Foto: Ifi.no/Casco

Pynt egg ved å dyppe dem i fargebad. Foto: MatPrat

Blås ut eggene, skyll og tørk dem, og mal dem etter eget ønske! Foto: MatPrat