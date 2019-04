Fra rekkehus til loftsleilighet: Kombinerer det moderne med antikviteter

Hun bodde i et rekkehus som hun trivdes godt i, og hadde hverken planlagt salg av egen bolig eller kjøp av noe nytt. Så kom sønnen Aleksander over en annonse for en loftsleilighet.

Leiligheten lå på toppen av et verneverdig sveitserhus sentralt i Lillestrøm med kort vei til det meste. Med utsikt, garasje og en overbygd veranda var det mye som stemte for Anne Håven.

– Jeg falt for leilighetens sjarm og så raskt alle mulighetene den hadde. Og ikke minst: Jeg så at mine antikke møbler ville passe perfekt inn, sier hun.

Dagen etter visning kjøpte hun leiligheten.

Jeanette Bækkevold

Jeanette Bækkevold

Fakta: HVEM, HVA, HVOR: Hvem: Anne Håven (54), jobber som seniorrådgiver i Skatteetaten, to voksne sønner Hva: Loftsleilighet på 105 kvadratmeter i en sveitservilla fra 1914 Hvor: Sentralt i Lillestrøm Instagram: @anneihaven

Pusset opp det meste

Etter overtagelse gjorde hun en del endringer. De store vinduene og den åpne løsningen mellom stue og kjøkken var noe hun ønsket å fremheve.

– Jeg så for meg et kjøkken som åpnet opp litt mer enn det som var der fra før, og som kunne passe inn i den åpne løsningen uten å bli for dominerende.

Med skjeve vegger og gulv, ulik takhøyde, bjelker og skråvegger, ønsket hun å samarbeide med en profesjonell kjøkkenleverandør som kunne få kjøkkenet tegnet og tilpasset.

Et landlig olivengrønt kjøkken var oppe til vurdering, men valget falt på et stramt og moderne kjøkken med benkeplate i hvit marmor.

– Alt gikk på skinner. Snekker, kjøkkenmontør, elektriker og rørlegger var koordinerte hele veien. Jeg er blitt utrolig fornøyd med resultatet og synes at det moderne kjøkkenet bryter fint med stilen til de gamle og antikke møblene som er i leiligheten, sier hun.

Jeanette Bækkevold

Jeanette Bækkevold

I samme prosess valgte Håven å bytte ut gulv i de fleste rom. Veggene fikk ny maling eller tapet. Det var også behov for nye vinduer, og valget falt på vedlikeholdsfrie.

– Det er deilig å tenke på at jeg slipper å male dem om ti år. De gir god lydisolering og er lette å vaske.

Badet fikk også full oppgradering. Her valgte Håven mønstrete betongfliser på gulvet og innredet med gamle møbler kjøpt på loppemarked. Resultatet ble et personlig bad med en nostalgisk stil som i resten av leiligheten.

– Jeg synes gamle møbler har mer sjarm enn nye baderomsmøbler.

Handler helst brukt

Håven har en stor interesse for interiør og handler det meste brukt. Kun sofaen og lenestolen er nyinnkjøpt. Resten av møblene har hun kjøpt på auksjoner, bruktbutikker, loppemarkeder. Noe har hun arvet.

– Det er en skikkelig godfølelse når jeg får napp og gjør et kupp. Da føler jeg lykke, jeg blir kjempeglad for den minste ting. Jeg liker tanken på å videreføre møblenes historie gjennom generasjoner, samt at gjenbruk er miljøvennlig.

Anne Håvens tips til fornyelse av gamle møbler

Møbler kan få et nytt liv med maling og tapet. Ulike glansgrader gir ulike resultater.

Stoler og sofaer kan trekkes om til et mer moderne stoff.

Nye knotter og håndtak kan settes på skap og skjenker.

Bivoks gir en oppdatert overflate til slitt treverk.

En flott lampefot kan fornyes med en ny lampeskjerm.

Jeanette Bækkevold

Se muligheter og nye bruksområder

De antikke møblene hun hadde samlet på opp gjennom årene, passet perfekt inn i leilighetens nostalgiske stil.

– De fikk ikke helt den plassen de fortjente i rekkehuset fra 90-tallet, sier hun.

Leiligheten er som et lite skattkammer. Det er møbler og gjenstander som bærer en historie.

– Det er viktig å se muligheter og bruksområder for tingene man skaffer seg. Jeg bruker det aller meste jeg har slik at det ikke bare står til pynt i et skap.

Håven er også veldig glad i blomster og sørger alltid for å ha friske blomster i vasene sine. Hun kjøper gjerne bunter som hun fordeler i flere vaser.

– Av Finn Schjøll lærte jeg at en vase aldri skal stå tom, forteller Håven.

Henter inspirasjon fra sønn og some

Sønnen Aleksander (22) bodde hjemme de første årene og bidro i utformingen av leiligheten.

– Det var han som inspirerte meg til å velge det hvite moderne kjøkkenet, bruk av sort maling på vegg og bord, og ikke minst var det han som fikk grønne planter inn i huset. Grønne planter var jeg ferdig med etter 80-tallet, men nå har de kommet inn i huset litt etter litt, sier Håven.

Inspirasjon henter Håven også gjennom Instagram. Her har hun stiftet bekjentskap med andre som deler samme interesse for interiør.

– Jeg har fått flere venninner gjennom Instagram, og jeg har også vært med på Instagramtreff med interiør i fokus. Der møtte jeg mange hyggelige mennesker med samme interesse som meg, sier hun.

Leiligheten er blitt akkurat slik Håven hadde håpet på. Hun trives godt på toppen av den gamle sveitserboligen. Men det er likevel plass til nye drømmer og prosjekter.

– Jeg drømmer om å ta opp taket i stuedelen, slik at de gamle takbjelkene blir synlige. Tenk å ha fire meter takhøyde og en lysekrone dinglende der oppe. Det tror jeg hadde blitt stilig.