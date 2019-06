– I år ligger det an til å bli mindre veps enn i fjor, og det er godt nytt for vepseallergikerne, sier Preben Ottesen i Folkehelseinstituttet.

Det nasjonale helseforetaket har i samarbeid med landets skadedyrfirma ført statistikk over vepse-forekomsten siden 2007, og denne gir et helt klart bilde av at bestanden går opp og ned annethvert år. I år ser det altså ut til å være et ned-år.

-Men samtidig, vi kan jo aldri være helt sikre sånn på forskudd, selv om tegnene tyder på at det ikke ligger an til å bli rekord-vepseår på noen som helst måte, sier han.

Selv om det ser ut til å bli mindre veps i sommer enn i fjor, er insekten plagsom nok dersom den lager bol i eller rundt huset eller hytta di. Ottesen anbefaler derfor å lete etter nye bol og få dem fjernet. Men oppgaven haster, mener han.

– Det lureste er å fjerne vepsebolet mens dronningen fortsatt er der alene, og det er nå på denne tiden, sier han og forklarer at det etter Sankt Hans som regel er for seint.

-I juli og august er det fullt av illsinte arbeidere i bolet, og da blir oppgaven mye vanskeligere. Da må man eventuelt beskytte seg veldig godt eller få hjelp fra skadedyrfirma.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sjekk disse stedene

– Vepsen liker varme steder, så i disse dager bør du se etter dem på loftet, i vegger, uthus, garasje eller andre varme, lune plasser, sier biolog og skadesjef i Anticimex, Stein Norstein.

Han anbefaler også å fjerne gamle, tomme bol du kommer over. Dette gjør det lettere å følge med om det kommer nye bol i nærmeste framtid.

– De gamle bolene kan du skjære ned med en kniv eller annen skarp redskap, og deretter hive. Det er tomme for veps, selv om de kan inneholder biller og andre insekter, sier han.

Årets nylagde bol, som er lett tilgjengelige, kan du enn så lenge fjerne med samme teknikk, men da med litt større forsiktighet.

– Beskytt deg godt, sett en bøtte under vepsebolet og skjær det ned med en brei kniv. Så kan du kaste det langt unna eller brenne det, råder Ottesen.

Norstein, derimot, foretrekker å ta en plastpose rundt bolet og skjære det av i toppen. – Dersom bolet henger fritt, så synes jeg dette er letteste måte, kommenterer han.

Bruk støvsugeren

En annen løsning kan være å forsøke støvsugemetoden.

– Fest for eksempel støvsugertuten der vepsen flyr inn og ut av bolet, slik at hver veps som skal inn eller ut, blir støvsugd, sier biologen.

Når du etter en stund stopper sugeren, kan du risikere at vepsen flyr ut igjen. Du kan spraye litt insektmiddel inn I støvsugeren mens den går for å dreme vepsen, eller du kan legge hele støvsugeren ned i fryseren et døgns tid.

-Da dør vepsen, sier Norstein.

Han legger til at det kan være smart å pakke støvsugeren inn i plast før den puttes i fryseboksen, og at plasten bør sitte på helt til støvsugeren har fått romtemperatur igjen.

– Da skal du unngå duggproblematikk som kan skade elektronikken i støvsugeren.

Papirtrikset

Oppdager du antydning til vepsebol i husveggen, for eksempel i en sprekk rundt vinduet, har Norstein et annet triks på lur.

-Prøv å tette sprekken med en papirlapp eller teipbit. Da kommer de ikke inn i bolet og må søke et annet sted. Prøver vepsen seg på et annet sted i nærheten, gjør du samme operasjon. Etter en stund er det ikke flere muligheter for dem, og de gir opp, sier han.

Dersom bolet befinner seg nedi bakken, inni husveggen eller i taket, er det litt verre. Det samme er det dersom tiden har gått fra deg, og bolet har fått hundre- eller tusenvis av illsinte veps. Da skal du vite hva du gjør.

– Da kan det være nødvendig å tilkalle et skadedyrfirma som vil kunne lokalisere og destruere det for deg, råder Ottesen.