Derfor bør du dobbeltsjekke om du har gyldig innboforsikring

En av ti unge voksne er ikke dekket.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Er du så uheldig å få vannlekkasje i boligen, kan en innboforsikring være god å ha. Foto: NTB scanpix/Shutterstock

Line Raaen Osmundsen

Christine Gulbrandsen

Det finnes mange skrekkeksempler fra mediene der det utenkelige har skjedd: folk som har opplevd at huset har brent ned, og innser altfor seint at de har glemt å tegne innboforsikring. Eller studenter som opplever å få alle eiendelene ødelagt av brann, og blir stående igjen uten noe, fordi de av ulike grunner ikke har kjøpt innboforsikring.

– Det er nok ingen vanlig problemstilling, men det kan forekomme. Vi har også eksempler på slike saker hos oss, sier Heidi Tofterå Slettmoen, kommunikasjonssjef hos Frende Forsikring.

Ifølge en undersøkelse YouGov har utført for forsikringsselskapet If, er det faktisk en del nordmenn som slurver med innboforsikringen. Og det gjelder særlig de unge voksne, kommer det fram. For 13 prosent av dem i aldersgruppa 18–29 år mangler innboforsikring, mens 17 prosent av dem vet ikke om de har det eller ei.

– Det er dessverre en kjent problemstilling for våre skadeinspektører. Etter storbranner i leiligheter eller studentboliger møter tidvis på beboere som har trodd at innboforsikring for eksempel er en del av felleskostnadene i borettslaget, kommenterer informasjonssjef i If, Sigmund Clementz.

Foto: NTB scanpix/Shutterstock

Fakta Slik får du oversikt over det du eier Lag en liste over eiendeler

Ta bilder/film

Scan viktige dokumenter

Spar på kvitteringer

Lagre digitalt, hos slektninger eller venner Kilde: Frende Forsikring

Informasjonssjef i If, Sigmund Clementz. Foto: If

Forbered deg på det utenkelige

– Dette stemmer med vårt inntrykk, og vi tror nok at tallet kan være enda høyere for denne gruppa. Det er nok en del som tenker de har forsikring, uten at de har det, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg.

Noe av forvirringen eller glemselen kan kanskje ligge i at unge i etableringsfasen er ukjent med konseptet forsikring, eller ikke helt forstår behovet, mener han.

Slettmoen påpeker at mange i denne aldersgruppa tror de er dekket på foreldrenes innbo- og reiseforsikring, uten å lenger være det.

– Har du fast adresse hos foreldrene dine eller bor på midlertidig adresse i Norden har vi ingen begrensning for hvor lenge tingene dine er dekket av foreldres innboforsikring. Men når du endrer adressen din i folkeregisteret er du ikke lenger dekket. Da trenger du egen innboforsikring, sier hun.

Den største forbrukerfellen

Innboforsikringen dekker i hovedsak løsøre i huset. Men den kan også dekke andre ting, som for eksempel boutgifter dersom boligen din er så pass skadet at du må bo utenfor hjemmet en periode. Vilkårene er forskjellige hos de ulike forsikringsselskapene, og følgelig noe du bør sjekke når du kjøper innboforsikring.

Elisabeth Realfsen, fagansvarlig hos Finansportalen, sier at den største forbrukerfellen er å vurdere innboet sitt for lavt når man kjøper forsikringen. Hun viser til finansbransjens kalkulator, og tipser om at denne kan brukes som hjelpemiddel når man skal vurdere hvor stor sum man skal tegne forsikring for.

– En ting du bør huske på, er at erstatningssummene vil settes til gjenstandenes gjenanskaffelsesverdi. Blant annet praktiserer alle selskapene en reduksjon av erstatningen i sine oppgjørsbestemmelser. Det gjøres etter en alderstabell når det gjelder gjenstander som klart synker i verdi år for år, eksempelvis brune- og hvitevarer og datautstyr.

– Det vil si at erstatningssummen for et fem år gammelt kjøleskap ikke vil sette deg i stand til å kjøpe et nytt kjøleskap.

Les også Irriterer du deg over naboens bråk?

Lag en oversikt over det du eier

Selv med forsikringene i orden, kan det være vanskelig å håndtere alt det praktiske – og det kan være en umulig oppgave å skulle se for seg alt innbo som er tapt etter det utenkelige har skjedd. Resultatet kan være at du ikke får dekket alt som er gått tapt, og får mindre utbetalt fra forsikringen din.

Heidi Tofterå Slettmoen, kommunikasjonssjef hos Frende Forsikring, anbefaler derfor å lage en oversikt over eiendelene sine i boligen, og gjerne skrive en liste over stort og smått.

– Blir det for omstendelig, er det smart å filme eller fotografere de forskjellige rommene i hjemmet. Du kan for eksempel filme at du går gjennom huset eller leiligheten. Lar du skuffer og skap stå åpne, får du også med deg mange av de mindre tingene dine. Det gjør det lettere å tenke tilbake og huske hvilke eiendeler du hadde, hvis det skulle begynne å brenne, sier hun.

Les også Skal godt gjøres å bli rik på skjeggkre

Du kan også skanne eller ta bilder av kvitteringer for dyre innkjøp, og ta bilder av kunst og arvegods, bunaden og brudekjolen på loftet.

– Og husk for all del de små tingene. Glass og gafler, ladere og dippedutter trenger ikke være så dyre i innkjøp, men alt koster når du må kjøpe nytt, sier Slettmoen og legger til at når du har laget oversikten, tatt bilder eller filmen, bør du lagre dette utenfor hjemmet ditt – for eksempel hos en slektning, venn eller i en bankboks. Med dagens teknologi finnes det også en rekke nettsteder hvor du kan lagre informasjonen og få tilgang til den fra hvor som helst.