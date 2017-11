- Nå er tiden inne for å måle radon i boligen din, oppfordrer Statens strålevern og viser til at radon i innelufta øker risikoen for å utvikle lungekreft.

Den beste tiden å måle dette på, er om høsten og vinteren. Man bør måle i minst to måneder, en eller annen gang fra midten av oktober til midten av april, siden radonkonsentrasjonen kan svinge fra dag til dag.

Men Forbrukerombudet går nå ut og advarer folk om å ikke la seg skremme til å takke ja til det første og beste tilbudet man før over telefon.

- Forbrukerombudet har det siste året mottatt nærmere 40 klager på ulike aktørerer. Klagene er knyttet til navnene Norsk Radonrådgivning AS, Norsk Radon og Strålevern AS, informerer de på sine nettsider.

Fakta: Radon i boliger Radon er en svakt radioaktiv gass som finnes naturlig i grunnen. Radonnivået skal være så lave som mulig, og alltid lavere enn 200 Bq per kubikkmeter. Viser radonmålingen at du har for høye verdier, finnes det gode og effektive tiltak. Høy forekomst av radongass kan være avgrenset til små områder, og det kan være stor forskjell mellom to nabohus. Dersom du leier bolig, er det ikke ditt ansvar å få sjekket radonnivået. Det er huseiers ansvar. Kilde: Forbrukerombudet, Statens strålevern, Forbrukerrådet

Foto: NTB Scanpix

- Spiller på frykt

Flere av klagene går ut på at klagerne er reservert mot telefonsalg, men likevel blir oppringt av selgere fra de tre nevnte selskapene. Klagerne forteller blant annet at selgerne spiller på frykt, blant annet ved å nevne hvor mange som dør av radon hvert år. Noen av selgerne har også sagt at de ringer på oppdrag fra Statens strålevern, noe som ikke stemmer.

Ifølge Forbrukerombudet har selgerne selv forsvart seg med å si at undersøkelser av radon er så viktig at de ikke kan ta hensyn til telefonsalgreservasjon.

- Selv om radon kan være farlig og øke faren for lungekreft, bør du ikke i farta takke ja til et tilbud om måling av radon som du får over telefon. Ta deg tid ti å undersøke flere tilbud, og sjekk om du kan stole på de som lover et håndfast prøveresultat, oppfordrer forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth på Forbrukerombudets hjemmesider.

Også Forbrukerrådet har mottatt en rekke henvendelser om useriøse radonfirmaer. De opplyser om at flere forbrukere har opplevd at firma legger ut sporfilm for å måle gasskonsentrasjonen, for så å ikke gi lyd fra seg. Andre sier de ble skremt da selskapene kom på døren.

Fakta: Slik måler du radon: Det er enkelt og billig å måle radon. Det trenger ikke å koste mer enn 400-600 kroner, og målingen gjør du selv.

Måleutstyret skal settes i et oppholdsrom, for eksempel i en bokhylle, og stå på samme sted i minst to måneder for å gi sikker informasjon.

Du kan måle radon med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er uansett den samme, både når det gjelder plassering og måleperiode.

Måleutstyret bestiller du hos et radonmålefirma. Ta kontakt med flere firmaer for å sammenligne pris og tilbud. Hør også om din kommune er blant dem som tilbyr prisgunstige målinger til innbyggerne.

Det er viktig at du måler radon i minst to måneder for å få et sikkert resultat. Radonkonsentrasjonen kan variere mye fra dag til dag og fra uke til uke.

Leier du ut en bolig, skal du dokumentere radonnivået. Du må gjøre tiltak hvis det viser seg at nivået er for høyt. Kilde: Statens strålevern

Trenger ikke koste mer enn noen hundrelapper

Statens strålevern opplyser om at det finnes en rekke firma som tilbyr radonmåling , og de anbefaler at man kontakter flere for å sammenligne både pris og tilbud. De opplyser også om at det ikke trenger å koste mer enn 400-600 kroner å få målt boligen.

Haugseth understreker at man ved telefonsalg ikke er bundet til en avtale før man har fått et skriftlig tilbud og har skriftlig takket ja til dette.

- Det skal sørge for at forbrukerne får det vesentlige av informasjon om både pris og vilkår før de inngår avtalen, forklarer hun.