Dette gjør et fargerikt hjem med humøret ditt

Til tross for vakre farger utenfor vinduet, kjenner mange på den såkalte «høstdepresjonen» når kveldene blir mørkere og gradestokken kryper nedover.

Interiørprofil Pia Håkonsen omfavner den lekne og fargerike stilen, og mener at «farger i hjemmet» burde vært tilgjengelig på blå resept.

– Jeg har lenge vært overbevist om at farger i hjemmet har en positiv effekt på kropp og sjel. Jeg vet derfor med sikkerhet at jeg aldri kommer til å bo i et fargeløst hjem. For meg og mine er fargene blitt en kilde til både glede, inspirasjon og god energi, forteller hun.

Pia Håkonsen er overbevist om at farger i hjemmet har en positiv effekt på kropp og sjel. Foto: Privat Foto: Privat

Farger som terapi

Håkonsen er bosatt på Dvergsnes utenfor Kristiansand, og deler interiørbilder med nær 14 000 mennesker på Instagram. Hennes filosofi er at innredningen i hjemmet skal kunne gjenspeile personlighetene som bor der.

– Jeg elsker når interiøret vårt får folk til å trekke på smilebåndet. Interiør skal være morsomt og gøy, forteller hun.

Håkonsen fikk virkelig kjenne på fargenes verdi da en av hennes aller kjæreste måtte gjennom en lang sykehusbehandling.

– For meg betyr fargene enormt mye. Behandlingen førte til utallige timer i fargeløse og nitriste sykehuskorridorer og pasientrom. Det å bli møtt av fargene når vi endelig kom hjem var som rein terapi på så mange måter, forteller hun.

«Høst-hygge»

Håkonsen beskriver seg selv som et typisk sommermenneske, men verdsetter også høsten.

– Jeg er også veldig glad i levende lys, en kopp te og et deilig mykt pledd. Ikke minst blir jeg nesten litt ekstra forelsket i naturen når høsten kommer og fargelegger den, sier hun.

En annen ting hun gjør, når høsten banker på døra, er å igangsette noen små «hygge-prosjekter».

– Vi lever på den nordlige halvkule hvor store deler av året kan fortone seg i overkant mørkt for mange av oss. Derfor er jeg heller ikke overrasket over at vi nordmenn ligger på verdenstoppen når det kommer til oppussing, og at mange av prosjektene i hus og hjem ofte blir igangsatt nettopp på høsten.

Hva er ditt beste råd for å holde humøret oppe når kveldene blir mørkere?

– Å finne de tingene som gjør deg godt, og som tilfører deg positive tanker og energi i den litt mørkere tiden vi nå er på vei inn i. Jeg håper alle finner sin kilde til en lys og energirik høst, og dersom interiør og oppussing ikke står øverst på «to-do»-lista, så er jeg sikker på at en tur ut i høstens fargesprakende natur også vil gjøre oss veldig godt, sier Håkonsen.

Foto: Privat

Hopp i det

Om man er blant dem som gjerne skulle hatt et lite (og fargerikt) prosjekt å stelle med, har Håkonsen følgende råd.

– Mitt beste råd er vel egentlig bare å kaste seg ut i det. Maling er nødvendigvis ikke den største investeringen i et hjem, så om du skulle bomme på en farge så koster det heller ikke skjorta å rette opp igjen. Og jeg tør påstå at folk i de fleste tilfellene ender opp med å være fornøyd, sier hun.

Håkonsen var selv tidlig ute med å ta i bruk farger i interiøret, men har også hatt mer monotone fargetoner i hjemmet.

– Farger har alltid vært «min greie» selv om jeg i perioder prøvde å fortrenge nettopp dette. Blant annet heiv jeg meg på bølgen med beige, og innredet vår første leilighet med møbler, vegger og interiør i ulike beige toner. Det endte til slutt med at jeg fikk helt fnatt av det monotone, og gikk til innkjøp av to knæsj oransje puter. Vips, så var fargegleden sluppet fri, forteller hun.

Dagny Thurmann-Moe, fargeekspert og kreativ leder hos Koi fargestudio Foto: Gorm Kallestad

Eksperten: – Farger er energi

Dagny Thurmann-Moe, fargeekspert og kreativ leder hos Koi fargestudio, forklarer hvorfor vi føler oss nedstemte ved mangel på farge i hverdagen.

– Når vi går inn i oktober begynner høsten etter hvert å bli ganske grå, våt og mørk. Farger er egentlig lysbølger, og lysbølger gir energi. Denne energien mangler vi i vinterhalvåret, forteller hun.

Thurmann-Moe forteller at det er fargene med lengst lysbølger, som rødt, gult og oransje, vi savner mest om vinteren.

– Disse fargene er energiske, og gir oss boosten man føler forsvinner med de mørkere kveldene. Mange gjenskaper stemningen ved å benytte seg av kunstig lys, og fyrer i peisen for å få energien inn i hjemmet, forteller hun.

Bærekraftige fargevalg

Et hjem som primært er hvitt og grått, kan føles mer trist i vinterhalvåret. Ifølge Thurmann-Moe trenger man likevel ikke å ha knalloransje vegger for å få mer energi av omgivelsene.

– Hvis man er i oppussingsmodus bør man tenke på hvilke farger man kan trives med hele året, og som er bærekraftige. Det kan være en lys terrakottafarge, en blek rosatone eller en forsiktig gulfarge. Puddertonene er veldig populære, og bidrar til en lun atmosfære, sier hun.

Ifølge fargeeksperten viser en global studie at jo lenger nord man bor på jorda, jo sterkere og mer positive følelser har man for fargen gult.

– Dette er på grunn av positive assosiasjoner til fargen. Eksempelvis på grunn av lyset, sola eller en hestehov, som et symbol på lysere tider, sier hun.

– Vi er innendørs 90 prosent av tiden vår, og at hjemmet er tilpasset hva man trives i er derfor veldig viktig. Mange må reise bort for å kunne slappe av, men det trenger ikke være nødvendig, forteller Thurmann-Moe

Ifølge Dagny Thurmann-Moe trenger man ikke å ha knalloransje vegger for å få mer energi av omgivelsene.

Sosiale farger

Ved å være bevisst på fargenes funksjoner kan man trigge mange følelser.

– Vi fungerer best i nyanser av blått, grønt og blågrønt. Dette er fargene vi finner igjen i naturen. De varme fargene virker mer oppkvikkende, og man er mer sosial i varme rom. Kjølige rom gjør at man roer seg mer ned, forteller Thurmann-Moe.

Grått er fargen mennesker har mest negative assosiasjoner til, mens hvite fargevalg på et kontor vil gjøre at man jobber dårligere.

– Hvitt er for lyst for øynene våre, så vi jobber ikke så godt i den fargen. Vi blir stresset og sliten i øynene. Man ser at det på sykehus kan en hvit og grå vegg gjøre pasientene mer utrygge, og det vil ta lengre tid å bli frisk, forteller fargeeksperten.

Ifølge Thurmann-Moe er det lurt med varme farger på veggene i stua og på kjøkkenet – da spiser man mer, og er mer sosiale.

– Tilbakemeldingene fra kunder som velger fargepalett med fargens funksjoner i bakhodet, er at huset har blitt forvandlet til et hjem, forteller fargeeksperten.