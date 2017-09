Hvem skulle vel ikke ønsket at den vakre blomsterbuketten bare kunne stått noen få dager til, før den visnet og måtte fjernes fra stuebordet?

Men når blomstene kuttes av stilkene sine, får de ikke lenger vann og næring fra røttene. Dersom ledningsrørene i stilkene er åpne, klarer blomstene suge til seg vann i noen dager. Likevel er det bare snakk om tid før de faller sammen eller visner.

Likevel, ifølge ekspertene finnes det noen enkle triks som gjøre sitt til at snittblomstene står noen dager lengre enn de ellers ville gjort.

NTB Scanpix/Shutterstock

Det enkleste trikset, ifølge det amerikanske nettstedet Huffington Post og deres samarbeidspartner PureWow, er å legge isbiter i vannet buketten står i.

Den kalde temperaturen forhindrer bakterievekst og forlenger samtidig modningsprosessen til blomstene, noe som gjør at blomstene åpner seg saktere og dermed varer lengre, skriver de.

- Isbiter i vannet kan kanskje ha en kortvarig effekt, det er riktig at vi ønsker å hindre bakterievekst, men jeg mener det er andre tips som er bedre, kommenterer Marianne Utengen, gartner i Det norske hageselskap.

For eksempel anbefaler hun å alltid vaske vasene, og å bruke holdbarhetsmiddel i vannet, som er den lille posen som følger med snittblomstene fra blomsterbutikken.

– Bruk den. Snittblomstene har ikke rot og er strengt tatt døende. Det viktigste vi gjør for å forlenge levetiden deres er derfor å sørge for at vannopptaket skal bli så godt som mulig. Skitt i vannet fra forrige bukett eller råtnende blad i vasevannet, tetter porene og hindrer vannopptaket. Den lille posen hoder vannet rent lengre.

Hvordan få snittblomstene til å leve lengst mulig?

Også Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP) mener at rene vaser er alfa og omega. De anbefaler at man gjerne skrubber og vasker vasene med klor mellom hver bruk, for å drepe uønsket bakterievekst.

- Det viktigste for alle snittplanter er å sørge for et frisk snitt rett før blomsten kommer i vann, og bruk ren vase, uten bakterier fra tidligere buketters liv, skriver de.

NTB Scanpix Shutterstock

- Rent snitt

– Klipp aldri blomsterstilker med saks! Da klemmes «sugerørene» i stilkene sammen og hindrer vannopptaket, sier Utengen.

For blomstenes del, spiller det som regel liten rolle om man kutter korte, lange, skrå eller rette snitt, mener OBP. Det viktigste er derimot at snittet er rent og ikke tørker. For da er ledningsrøret åpent, og blomsten klarer å suge til seg vann.

OBP påpeker samtidig at det kan ha en betydning for bukettens levetid, om snittet er rett eller skrått. Grunnen er først og fremst i forbindelse med at bakterier tenderer til å samle seg i bunnen av vasen.

- Skrått snitt gjør at deler av snittflaten kommer høyere opp, der vannet er noe renere. Blomsten vil dermed beholde åpent ledningsrør i stilken lenger, og derfor bedre kunne trekke vann, skriver de.

De anbefaler videre å lage et flatt snitt på tulipaner og andre løkblomster. Det er fordi stilken er såpass myk at den ikke er egnet til å stå ”på tå”.

For å hjelpe blomstene til å ha åpne ledningsrør lengst mulig, bør du snitte blomstene på nytt etter noen dager. I samme slengen bør du bytte ut vannet. Og det skal helst være kaldt vann, råder OBP.

Fakta: Slik forlenger du levetiden til blomsterbuketten – Lag fine skrå snitt på alle stilkene, det letter vannopptaket. Bruk en skarp kniv. – Klipp aldri blomsterstilker med saks! Da klemmes «sugerørene» i stilkene sammen og hindrer vannopptaket. – Fjern alltid bladene nederst på stilkene så de ikke kommer i bukettvannet. De forurenser vannet og tetter porene i stilkene. – Lav nattetemperatur begrenser fordampingen og forlenger blomstenes levetid. Unntaket er eksotiske blomster, for eksempel orkideer og flamingoblomster, de tåler ikke lav temperatur. – Sett aldri buketten ved fruktfatet. Høstet frukt utskiller gassen etylen, et modningshormon, som forkorter blomstenes levetid. Kilde: Det norske hageselskapet

Høst fra hagen om morgenen

Utengen poengterer at snittblomster fra hagen bør høstes om morgenen, og helst ikke i sol, for da er stilkene mest saftspente, forklarer hun.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva slags blomster og busker man kan pynte innem ed. Men for Utengen, er noen blomster som egner seg spesielt godt til vasene. Hun nevner akssøyleblomst, blomsterert, liljer, storstjerneskjerm, løytnantshjerte, hjelm, solbrud, solhatt, ridderspore, georginer og alle typer blad i forskjellige farger.

- Men buketter fra hagen holder lengst om de får stå ute, varm inneluft forkorter levetiden, sier hun.