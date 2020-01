I kampen mot flammene teller hvert bidige sekund. Derfor kan det være helt avgjørende at du har brannslokkingsapparatet ditt synlig og lett tilgjengelig – slik at du raskt kan få slokket et branntilløp.

Men nesten 2 av 10 gjemmer bort brannslokkingsapparatet for å slippe å ha det stående fremme, ifølge en fersk spørreundersøkelse fra Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og forsikringsselskapet If, som er gjort i forbindelse med Brannvernuka.

Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening, mener dette er skremmende og overraskende.

– Nordmenn elsker å flytte og pusse opp, men dette funnet kan tyde på at mange lar forfengeligheten gå foran brannsikkerheten, sier han.

Søtorp tror samtidig mange mangler et bevisst forhold til den faktiske bruken av brannslokkingsapparatet.

– Det holder ikke å ha et apparat i boligen dersom du ikke finner det når det faktisk begynner å brenne, fortsetter han.

Fakta: Slik skal brannslokkingsapparatet vedlikeholdes og kontrolleres Sjekk brannslokkeren selv hvert kvartal. Det gjør du ved å se at pilen står på grønt, noe som betyr at apparatet har riktig trykk. Sjekk også at slangen ikke er morken, men pen og hel. Plomberingen må du også sjekke, den skal være intakt, og sikkerhetssplinten skal være på plass. Pulverapparatet bør også snus opp ned; legg det gjerne inntil øret og hør at det er bevegelse i pulveret.

Brannslokkeren skal sjekkes av fagpersoner hvert 5. År

Skumslokkeren skal til service minimum hvert 5. år.

Pulverslokkeren skal til service minimum hvert 10. år. Kilde: Sikkerhverdag.no, Norsk brannvernforening

Skal stå lett tilgjengelig

Tidligere undersøkelser fra Brannvernforeningen har vist at en av tre har et lite bevisst forhold til hvor i boligen apparatet står.

– Du skal vite hvor det står, også om natten når det er mørkt. Det skal være raskt å enkelt å finne apparatet, og du skal ikke måtte behøve å lete etter det, sier Søtorp og tipser om at en typisk god plassering kan være på et synlig og lett tilgjengelig sted i gangen utenfor kjøkken eller soverom.

– Apparatet skal for øvrig alltid være rødt, nettopp fordi det skal være lett å få øye på, sier han.

Ifølge Sikkerhverdag.no skal alle boliger i Norge enten ha en husbrannslange eller et brannslokkingsapparat som inneholder minst seks kilo pulver eller skum. De anbefaler videre at man setter seg inn i hvordan slokkeutstyret fungerer, slik at man kan reagere raskt hvis det faktisk begynner å brenne.

– Undersøkelsen vår viser at de aller fleste følger regelen om å ha enten brannslokkingsapparat eller husbrannslange i boligen. 92 prosent har et brannslokkingsapparat og 21 prosent husbrannslange, kun 3 prosent av de spurte har ingen av delene. Det er bra, legger Søtorp til.

Kom dere ut

Skulle du oppdage et branntilløp, kan du forsøke å slokke det før det får utvikle seg, mener

branningeniør Anders R. Ellingbø i forsikringsselskapet If. Han oppfordrer alle til å lage seg noen rutiner for hvordan de eventuelt skal angripe dette – og minstekravet, ifølge ham, er å ha et brannslokkingsapparat lett tilgjengelig.

– Tenk gjennom hva du skal gjøre dersom det skulle bryte ut brann, det er særlig viktig dersom det skulle skje om natten.

Han mener at aller viktigste er å sørge for at alle i boligen kommer seg trygt ut. – Men oppdager du brannen tidlig, kan et lett tilgjengelig brannslokkingsapparat utgjøre forskjellen på om boligen blir totalskadet eller kun får mindre skader, sier han.