Vaske joggeskoene i vaskemaskin eller ikke?

Dette er ekspertene beste råd til hvordan du får bort lukt og skitt fra joggeskoene, slik at du kan bruke dem litt lengre før de kastes. Det sparer deg for penger og miljøet for unødvendig forbruk.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Skitne joggesko kan vaskes i vaskemaskin, men ekspertene råder til å forsøke andre tiks først. Foto: NTB scanpix /Shutterstock

Christine Gulbrandsen

Tenker du å kaste joggeskoene dine fordi de lukter, er veldig møkkete eller ser litt slitne ut, bør du tenke om igjen – og bruke dem litt lenger, råder Naturvernforbundet. For ikke bare sparer du penger på å tyne bruken, men du sparer også miljøet for unødvendig produksjon og forbruk.

– Tekstilbransjen er en av de mest forurensende industrien i verden, og skoproduksjonen og det høye skoforbruket har en stor miljøpåvirkning. Skoene våre kan bidra til å spre helsefarlige og miljøgiftige stoffer i naturen – gjennom alt fra lekkasje av kjemikalier brukt i stoff og lim til mikroplast ved slitasje av skosålene, sier fagrådgiver Astrid Johanne Svensson.

Derfor oppfordrer hun alle til å ta bedre vare på skoene sine; til å lufte og reingjøre dem regelmessig – og bruke impregnering uten miljøgiftige fluorkarboner.

Les også Dette er de vanligste tabbene du gjør når du pusser tennene

Bli kvitt lukten

Det er helt naturlig at det setter seg vond lukt i joggeskoene. Alle føtter svetter, og denne svetten kombinert med fuktige, varme og gjerne mørke omgivelser, skaper perfekt grobunn for hudens bakterier.

-"Tåfis" skyldes vekst av ufarlige bakterier. Selve lukten kommer fra biprodukter som dannes når bakteriene bryter ned svette, forklarer Svensson.

Likevel kan noen enkle forholdsregler forebygge de verste luktproblemene, som for eksempel ved å unngå å bruke de samme skoene to dager på rad, la føttene og skoene få lufte seg så ofte som mulig, samt å ha på seg reine sokker av naturlig fiber.

– Det finnes heldigvis også gode råd for hvordan man fjerner lukt når den først har satt seg. Prøv å la skoene ligge i en lukket pose i fryseren over natta, eller dryss bakepulver inni skoene og la dem stå slik over natta. Bakepulveret vil absorbere fukt i skoene og redusere den vonde lukten, tipser den faglige rådgiveren.

Les også Dette sier den nye rapporten om drikkevannet vårt

Bli kvitt skitten

Dersom problemet er at skoene har blitt litt skitne, kan du forsøke å vaske dette bort med en klut med kaldt vann.

– Du kan også forsøke å freshe joggeskoene opp ved hjelp av et viskelær og en gammel tannbørste, sier hun og forklarer at du bruker den gamle tannbørsten for å fjerne skitt og smuss, mens viskelæret kan gnis på sålen for å fjerne misfarging og flekker.

– Og med en klut og tannbørste dyppet i såpevann, kan du forsiktig reingjøre skoen.

Har du fått gjørme eller jord under sålen, kan du la dette tørke og så forsøke å banke det bort ved å slå skosålene hardt mot hverandre.

Har du tråkket på en tyggegummi, er det beste trikset å legge skoen i fryseren. Tyggegummien blir etter en stund hard og sprekker opp, slik at du enkelt kan pille den av, tipser hun.

For å rense en borrelås som er full av lo og rusk, bruker du bare tilsvarende side av borrelåsen på den andre skoen som en børste.

-Dra den ene borrelåsen over den skitne borrelåsen mange ganger, på samme måte som å gre håret. Da kan du lett plukke rusket av, beskriver Svensson.

Fakta TIPS

Fiks skoene!

Har du noen gode sko som har gått litt opp i limingen, trenger litt ny søm eller en ny såle? Søk etter tips og råd på nettsiden Ta vare på det du har eller søk på nettet etter en skomaker i nærheten av deg. Noen skomerker tilbyr også reparasjon. Det er både rimeligere og mer miljøvennlig enn å kjøpe nye sko. Er du praktisk anlagt, kan du også forsøke å fikse skoen selv med lærnål, tråd og lim som passer til skomaterialer.

Kilde: Naturvernforbundet

– Kan vaskes i vaskemaskinen

Joggesko kan vaskes i vaskemaskin dersom de er veldig skitne, men husk at du mister reklamasjonsretten din dersom du gjør det, opplyser Malin Skaar, reingjøringsekspert i PlussTid.

Hun sier også at man må være klar over at skoene kan endre seg litt når man slenger dem i maskinen, de kan miste form og farge eller gå opp i limingen.

-Følg derfor vaskeanvisningen, eller spør hva skobutikken anbefaler hvis du er i tvil. Bruk vaskepose og lav temperatur på maks 30 grader, og bruk gjerne ullvaskemiddel, sier hun og legger til at du bør unngå sentrifugering.