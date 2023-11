Desember har et todelt tempo hvor måneden starter med høy fart, før den deretter får en fullstendig kollaps idet kirkeklokkene ringer julen inn.

De tre første ukene av desember er proppet av gjøremål og hvis man havner litt på etterskudd, finner stress-kiloene veien raskt. For å unngå ekstra magefett og andre bivirkninger, så anbefaler vi å starte med forberedelsene tidlig, og trikset er å begynne i november. Det redder alltid jula vår.

Et skittent hjem er stressende. Og spesielt når julehøytiden gir flere oppgaver enn hva hverdagen har lyst til. Før innkjøp, gavepakking, matforberedelser, julepynting og tilrettelegging for gjester begynner, så anbefaler vi å organisere hjemmet ditt. Medaljen for en tidlig start vil komme på et tidspunkt hvor den smaker godt.

Bruk tiden fram til jul klokt, og unngå stresset i desember. Foto: Daiga Ellaby/Unsplash

Rengjøring

Følelsen av et rent og hyggelig hjem kjenner vi alle til. Det er ikke morsomt arbeid, men det er verdt det. Og det er hyggelig at kosen kan komme til slutt sammen med den gode samvittigheten.

Vi kaller november for rengjøringsmåneden.

Alle rundt deg fortjener et rent hjem, og med alt som skjer i verden om dagen er vi heldige som har et hjem vi kan gjøre rent i. Vær bevisst på fellen hvor vi bare kjøper oss ut av det og dekker over skitten med nye ting. Legg bort mobilen, sett på musikk og vask julen inn.

Start utendørs

Vi anbefaler at du starter den grundige rengjøringen på utsiden av hjemmet ditt, og deretter beveger deg inn til plassene du bruker minst, før man går over de stedene du er mest. Et klokt familiemedlem har lært oss at man kan se på dørmatta til mennesker hvordan huset er innvendig.

Når feiekosten er lagt bort fra inngangspartiet, går vi videre til å flytte på sofa og seng før støvsugeren sveiper over. Rydd i fryseboksen, gå over kjøleskapet, vask stekebrettene og kanskje det man har minst lyst til å gjøre i juletider, vask badet. Husk gjesterommene, for denne høytiden krever ofte mer bagasjeplass enn en weekendbag.

Engasjer flere

Arbeid gradvis, og litt er bedre enn ingenting. Hvis du har flere i husholdningen din, så trenger du ikke være alene med det. La barna delta, og gjør noe ut av det, slik at de også lærer, og kan føre det videre til sine.

Følelsen av et rent hjem før høytiden setter seg er vidunderlig. Og det er sunt å ha noe å se fram til.

Følelsen av et rent hjem før høytiden er vidunderlig, skriver Monica Kleppe og Miriam Mumtaz i denne spalten. Foto: Heather Ford/Unsplash

I gamle dager arbeidet mange utendørs store deler av året. Gårdsbruk og harde levekår gjorde hjemmene skitne. Jula var tiden for å komme inn og det betydde at man startet tidlig for å få hjemmene skinnende rene til jul. Det var tungt arbeid, og man jobbet fra loft til kjeller. Filleryer ble skrubbet for hånd, og både tak, vegger og gulv ble vasket. Klesvasken ble hengt opp utendørs og de frosne plaggene ble gradvis tatt inn for å kunne tørke.

I dag har alt blitt lettere, og man trenger ikke slite seg ut på samme måte. Vi har tørketromler, mer funksjonelle gulv som er lette å holde rene, og hjemmene våre har blitt mer funksjonelle. De fleste boliger er også i mindre format enn tidligere og vi har flere skap og åpne soner. Vi lever selvfølgelig i rikere tider og med bedre redskaper, men minuset er kanskje tiden vår.

Samfunnet er mer likestilt og vi har kanskje også flere sosiale normer å prestere i.

Derfor bør vi bruke tiden vår klokt, og bli bevisst på tidstyvene, slik at man kan komme i gang tidsnok. Selvtilliten man får av å mestre er gjerne enda bedre enn godlukten og hyggen på kosedagene.

Vi drømmer alle om hvit jul, og kanskje er det hyggeligere å se på snøen gjennom rene vinduer?

Vi ønsker dere en ren julehøytid.