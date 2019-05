Foto: Vidar Godtfredsen

Småbruk er en mangelvare, melder flere meglere på Sørlandet.

Et søk på finn.no viser at det i midten av april er 21 småbruk til salgs i Agder-fylkene.

Prisantydningen varierte fra 5,9 millioner kroner for dyreste, til 895 000 kroner for billigste.

– Vi opplever interesse fra hele Sør-Norge, sier fagansvarlig og eiendomsmegler Jan Terje Øygarden i Meglerhuset og Partners, som formidler det sistnevnte småbruket.

– Mange har kontaktet oss om eiendommen, og det er helt tydelig at småbruk og landbrukseiendommer er mangelvare på det åpne markedet. Vi har faktisk en lang liste med kunder som ønsker å kjøpe landbrukseiendom, sier han.

Også analytiker og partner i Prognosesenteret, Bjørn-Erik Øye, har lagt merke til at det er få objekter til salgs på småbruksmarkedet.

– Det bygges heller ikke noe nytt, for lønnsomheten med å drive småbruk er på null. Så de som er til salgs, er gjerne gamle, nedlagte bruk, kommenterer han.

Lav betalingsvilje til tross mange interessenter

”Småbruk” er et av de mest søkte ordene på finn.no.

I snitt gjøres det over 1 790 000 søk på småbruk hver måned.

– Småbruk er på en tredjeplass over hvilke søkeord det søkes mest på. Men sofa er fortsatt på topp, det gjøres over 2,3 millioner søk på sofa hver måned, sier Kristine Eia Kirkholm i finn.no.

Hun legger til at sykkel, med 1,9 millioner månedlige søk, er på andreplass på søketopplista deres.

Maia Hågensen Jensen, eiendomsmeglerfullmektig hos DNB Eiendom i Tvedestrand, opplever at mange går med småbruksdrømmen.

– Enten for å ha det som feriested eller som helårsbolig, sier hun.

Interessen for landlige småbruk der man bor i pakt med naturen er stor – og større enn noensinne, bekrefter analytiker Øye.

– Man skulle kanskje tro at prisene ville gått i været siden det er få objekter og veldig mange interessenter, men det gjør de ikke. Det er ikke slik dette markedet fungerer – betalingsviljen er av ymse grunner lav for småbrukene.

Konsesjon og driveplikt kan være en grunn, en annen er de praktiske realitetene som setter stopper for mang en romantisk drøm om livet på landet.

– Selv om interessen er veldig stor, er den praktiske virkeligheten en helt annen. Mange innser nok at det blir vanskelig i forhold til arbeidsplass, skole og andre praktiske forhold, sier Øye.

Dessuten kan det være vanskelig å finne drømmestedet i et skralt marked. Finner man noe som trenger renovasjon, skal man attpåtil sette det i stand.

– Men samtidig, noen får det til, og får realisere drømmene sine om et liv på landet, sier han.

– Mange tomme som ikke selges

Aleksander Stoa Mine, eiendomsmegler i DNB Eiendom, opplever at det er stor ubalanse i antallet småbruk til salgs og hvor mange som er på jakt et småbruk å bosette seg i.

Han sa forrige tidligere til Abito.no at det er et problem at mange småbruk i indre bygder står ubebodd og forfaller, men at eierne eller arvinger likevel ikke vil selge dem. Det mener han bidrar til at mange må gi opp drømmen om et liv på landet.

– Hvis ikke de vil bo der selv, er det mer fornuftig å la andre slippe til. Det er en mye bedre måte å ta vare på arven på, enn å la den råtne på rot, sa han.

