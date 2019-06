Sommer på 1–2–3

Richard Ribe

Det nærmer seg sommerferie, og endelig kan vi nyte varme, sol og sommer. På denne tiden av året er vi mye mer ute, men jeg syntes allikavel at det kan være fint å gjøre interiøret inne litt lettere. Jeg elsker å bruke naturen som inspirasjonskilde når jeg innreder. Der finner man garantert fine nyanser og kombinasjoner som oppleves bra og harmonisk.

Sommer i Norge er fantastisk, men får man plassert noen eksotiske palmegreiner inne eller på terrassen, så føler man at graderende stiger enda litt mer.

Når det er kaldt og vinteren stormer ute, er det fantastisk å mimre tilbake og se på sommerbilder. Man kan nærmest kjenne at sola på kroppen. Jeg er glad i en rolig fargepalett, og vil vise dere hvordan man kan bruke fargene på et strandbilde inn i stua, og skape et lett og lyst uttrykk.

Har man en rolig base i hjemmet, kan man med enkle grep skifte fra julestemning til palmesus. Som jeg har skrevet tidligere, så kan det bli jul, bare ved hjelp av noen grangreiner, og på samme måte kan det bli sommer med noen grønne blomster eller palmer. En veldig enkel måte å gi rommet litt ekstra liv er å ta med inn en liten stilk, og gi den hedersplassen på en pidestall, eller forsyne seg raust av blomstene i grøftekanten.

De siste årene har det blitt mye mer fokus på uteområdene og terrassene. Ved å utnytte disse, får man raskt flere kvadratmeter til å boltre seg på. Det kommer stadig flere fine utemøbler som kan freshe opp hvilken som helst uteplass. Men noe av det viktigste for å skape en hyggelig stemning er likevel belysning. Dette gjelder også i høyeste grad uterommet, og her er det endelig kommet mye spennende de siste årene.

Richard Ribe

Både utendørsmøbler og utendørsbelysningen ligner mer og mer på det vi kan tenke oss å ha innendørs, På denne måten blir det lettere å flytte stua ut, samtidig som det blir en bedre flyt mellom ute og inne. Små hyggelige LED- lamper som kan lades opp, og tas med overalt ser vi mye av, og de gir terrassen og uteområdet et skikkelig løft. Og når vinteren kommer, kan lampene også brukes inne. Med noen varme pledd, litt sommerblomster og koselig utendørsbelysning er du klar for lange kvelder både ute og inne. God Sommer!

