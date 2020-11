I dette lokalet har jula allerede begynt: – Visjonen er å lage et eventyrland

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har lyst å gi folket noe mer enn bare en vanlig handletur. Dette skal være en "wow"-opplevelse for hele familien, sier daglig leder på Oddernes Gartneri, Helge Røsstad.

De siste fem årene har Oddernes Gartneri i Kristiansand, som er en filial i kjeden Hageland, slått på stortromma når det kommer til å pynte i førjulstida.

Men årets julebutikk – eller juleland som de ansatte kaller den – skiller seg ut fra tidligere år.

– Vi har brukt rundt 1000 kvadratmeter av lokalet til dette julelandet i år. Grovt regnet har vi brukt over en halv million kroner på julesatsingen, sier Røsstad.

For alle generasjoner

Den store svanen i avdelingen «Pink Forest» har allerede blitt en populær attraksjon for både barn og voksne. Nylig ble et bryllupsbilde tatt ved svanen. Foto: Kristian Hole

Nøtteknekker-figurer, miniatyrverden med Coca-Cola-juletog, nisseslede i full størrelse, nissefly hengende i taket, "magisk" juleskog med mytiske vesen, gigantiske sopper og svaner, og ikke minst en drøss med juletrær er bare noen av attraksjonene i gartneriets nye juleland.

Røsstad sier at visjonen med juleland-satsingen er å lage et eventyrland for flere generasjoner – et lite avbrekk etter et vanskelig korona-år.

Daglig leder på Oddernes Gartneri, Helge Røsstad. Foto: Kristian Hole

– Vi ser allerede gleden i øynene på både besteforeldre, foreldre og barn. På grunn av koronapandemien får man ikke reist utenlands for å oppleve førjulstida i for eksempel København eller andre byer med store julemarkeder. Så vi synes det er givende å kunne tilby et alternativ her, sier Røsstad.

Nederlandske juletradisjoner

En av de mange dekorative skogsnissene i lokalet. Foto: Kristian Hole

Utformingen av julelandet er laget i samarbeid med nederlandske designere som opprinnelig skulle reise til Norge for å fysisk hjelpe til å pynte lokalet. Men på grunn av koronapandemien foregikk designhjelpen digitalt.

Bruken av skogsnisser, alver, eventyrskoger og mytiske skogsvesen er eksempel på klassiske elementer i nederlandske juletradisjoner. I tillegg er også mesteparten av pynten kjøpt og importert fra Nederland.

– Det ligger veldig mye arbeid og logistikk bak dette julelandet. Vi begynte planleggingen i januar og selve utformingen i starten av september, sier Røsstad.

Frøydis W. Andersen, butikksjef på Oddernes Gartneri, er en av dem som har hatt regien på årets juleland. Hun sier at julelandet er delt inn i fire avdelinger.

– I tillegg til miniatyr-julebyen ved inngangen til julelandet, har vi også avdelingene «Pink Forest», «Nature’s Gift», «Christmas Eve» og «Wonderful Time», sier Andersen mens hun ser seg rundt i eventyrskogen.

Frøydis W. Andersen, butikksjef på Oddernes Gartneri, i avdelingen «Pink Forest» på julelandet. Foto: Kristian Hole Tradisjonsrike nøtteknekkerfigurer er en sentral del av julelandet. Foto: Kristian Hole

Et av de mange pepperkakehusene i miniatyrbyen. Foto: Kristian Hole

Instagram-vennlig

På kort tid har flere besøkt det nye julelandet på Oddernes Gartneri, som med sine mange forskjellige bakgrunner har blitt et Instagram-vennlig lokale i førjulstida.

– Det har til og med blitt tatt et bryllupsbilde her nylig, ved svanen i avdelingen «Pink Forest». I tillegg har mange foreldre tatt barnebilder ved ulike bakgrunner, sier Røsstad fornøyd.

Men med en så pass stor julesatsing i førjulstida er gartneriets ansatte forberedt på at flere kunder tar turen. Det er derfor innført flere tiltak for å følge smittevernreglene.

– Kundetrykket er størst i helgene og da har vi ekstra koronavakter som passer på at folk holder avstand og deler ut håndsprit. I tillegg «steamer» vi handlevognene og oppfordrer folk til å bruke hele åpningstida vår, så det ikke blir store klynger. Vi ønsker at dette skal være en fin og trygg opplevelse før jul, sier Røsstad.

Julesleden er plassert ved juletreavdelingen i julelandet på Oddernes Gartneri. Foto: Kristian Hole Avdelingen «Pink Forest» er inspirert av nederlandske juletradisjoner med skogens mystikk i fokus. Foto: Kristian Hole

En av de mange detaljene fra miniatyrbyen. Foto: Kristian Hole

