For mange kan dødsbo oppleves belastende i en sorgprosess. Det oppleves ukjent, tidkrevende og man vet ofte ikke i hvilken ende man skal begynne.

I denne spalten ønsker jeg å dele noen råd til deg som befinner deg i en slik prosess, til deg som kommer til å befinne deg i en slik prosess, og til deg som er nysgjerrig på hva å selge et dødsbo innebærer.

Skifteattest, fullmakter og testament

Når man starter en prosess med salg av dødsbo, er det mange elementer man skal ha tilgang til, og det er mange papirer som skal utstedes. Det første en eiendomsmegler trenger ved salg er en skifteattest som sier noe om hjemmelshaver som har gått bort, hvem som er arving og slektskapet, og hvem som har påtatt seg gjeldsansvaret.

Den som har påtatt seg gjeldsansvaret vil som regel være én eller flere arvinger. Dette er også de personene som kan inngå avtale med eiendomsmegler om salg av bolig.

Eiendomsmegler Azra Hadzic jobber til daglig i Krogsveen Sørlandet med salg og kjøp av fast eiendom. Hun har tidligere jobbet i Krogsveen Oslo, men har etablert seg på Sørlandet og i Kristiansand der hun kommer fra. Hver sjette uke skriver hun i Abito. Foto: Krogsveen

Skifteattesten utstedes av tingretten og er et essensielt dokument å ha med seg til megler. Attesten sier også noe om det skal være privat skifte, som vil si at arvinger håndterer boet, eller om det skal være et offentlig skifte med eksempelvis advokat som er oppnevnt av tingretten. Eventuelle testament bør også fremlegges.

Velg én beslutningstaker

Ved et privat skifte er det vanligvis flere arvinger som har påtatt seg ansvaret sammen. Ofte kan det være enklest å sammen velge én representant blant arvingene, som får fullmakt fra de andre arvingene til å bistå salget, og være beslutningstakeren på vegne av resten.

Dette forenkler prosessen da eiendomsmegleren får anledning til å forholde seg til én person når det kommer til blant annet signering av dokumenter, godkjenninger, og ved bud.

Fullmakter kan fås blant annet fra tingretten, men eiendomsmegleren kan også lage disse og utstede til de riktige arvingene samt bevitne fullmaktene. Det er viktig å huske på at alle fullmakter skal leveres i original form slik at eiendomsmegleren kan ta rett kopi av disse, slik at fullmaktene senere i prosessen kan legges ved som dokumentasjon.

Forberedelse av boligen

Å forberede boligen til salg er noe av det som opptar mest tid. Noen boliger vil ha behov for tømming av inventar som skal kastes eller som ikke er ønskelig å beholde.

Noen boliger står umøblert og trenger styling for å vise boligens potensial, og noen boliger trenger en visningsvask, og/eller utvask. Andre vil også ha behov for små endringer og lett oppussing.

En eiendomsmegler kan hjelpe med å veilede og gi råd om hva som eventuelt bør gjøres for å klargjøre boligen til salg. Eiendomsmegleren har anledning til sette deg eller dere i kontakt med fagkyndige personer som har erfaring og kompetanse innenfor de ulike områdene, og som kan tilby videre veiledning og tjenester for å avlaste i prosessen.

Hvordan velge riktig eiendomsmegler

Å velge eiendomsmegler tidlig i prosessen er alltid en fordel. Så kommer spørsmålet - hvordan velge riktig eiendomsmegler ved dødsbo?

Vi sier alltid at man skal velge eiendomsmegler ut ifra kjemi. Velg en som ser ditt og deres behov, og hva dere trenger for at denne prosessen skal gå enklest mulig.

Forhør deg gjerne med megleren om meglers erfaring når det gjelder salg av dødsbo, hvilke tjenester firmaet deres kan tilby i forbindelse med klargjøring av boligen i forkant, og hvordan megleren kan legge opp salget best mulig.