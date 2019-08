– Det er jo kundene våre som er viktigst, men det er selvsagt veldig hyggelig at også bransjen setter pris på oss, sier Anne Fraser Brøvig hos Hansen & Co.

Designbase award Norge 2019 er en ny pris som deles ut av design- og interiørbransjens eget fagforum Designbase. Prisen deles ut til en norsk butikk som har utmerket seg estetisk, innovativt og prestasjonsmessig, og fredag kunne altså Brøvig motta prisen på vegne av butikken som hennes oldefar etablerte i 1892.

– Dette er ingen konkurranse vi har meldt oss på, men folk i bransjen som har stemt oss fram. Når vi vet at flesteparten av dem holder til i Oslo, er det ekstra moro at de har lagt merke til en butikk i Kristiansand.

Hansen & Co ble nylig kåret til den beste nisjebutikken i Kristiansand av leserne i Krsby. Hun forteller at den utmerkelsen betydde mye for dem, men at de også skulle nå til topps i en nasjonal konkurranse beskriver hun som uvirkelig.

– Jeg tenker at det er moro for hele byen vår at en butikk i Kristiansand vinner denne prisen.

privat

Wow-opplevelse

Cathrine Eriksson er direktør i Oslo Design Fair. Hun sier at Hansen & Co er en butikk som er skapt for kundene og at juryen har lagt vekt på at butikken gir kundene en wow-opplevelse.

– Det er lett å merke at de som jobber der er opptatt av at kundene skal føle godt ivaretatt og bli inspirert.

Hun trekker også fram butikkens lokasjon, i en tradisjonsrik trebygning.

– Det er et sted hvor man opplever de siste tendensene, samtidig som det legges vekt på det folkelige og nære.

Butikken skal representere Norge

Som vinner av «Designbase award Norge 2019» blir også Hansen & Co Norges representant når rundt 35 andre land skal konkurrere om fem internasjonale innovasjonspriser som deles ut på den internasjonale bransjemessen The Inspired Home i Chicago i mars 2020.

– Det overgår min villeste fantasi og jeg hadde aldri drømt om dette en gang. Det er en skikkelig vitamininnsprøytning og inspirerer oss til å jobbe enda hardere framover, sier Fraser Brøvig.