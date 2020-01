Har du småbarn i hus, har du sikkert oppdaget hvor slitsomt det er å fotfølge poden for å unngå ulykker. I løpet av få uoppmerksomme øyeblikk kan junior skade seg på alt fra skarpe kanter, varme ovner eller bratte trapper.

Heldigvis er det enkelt å gjøre noe med dette, for mange av risikofaktorene kan du enkelt fjerne eller redusere, ved enkle hjelp av enkle barnesikringsgrep.

– Barnesikring er viktig i en travel hverdag, råder Marit Reinertsen Sandven, skaderådgiver og sykepleier i forsikringsselskapet If.

Hun oppfordrer til å gjøre tilpasninger I boligen allerede fra den dagen man venter barn. – Selv om nyfødte er små og ligger mest stille i starten, går det veldig fort til de plutselig snur seg på stellebordet, reiser seg opp av senga eller barnestolen, eller krabber og går, fortsetter hun.

NTB scanpix /Shutterstock

Tips 1: Vær obs på komfyr og varme drikker

Skaderådgiveren anbefaler blant annet å sikre plater på komfyren med komfyrsikring, og viser til at forsikringsselskapet har fått inn flere tilfeller av skåldingsulykker, der barn har fått kokende vann, suppe eller kaffe over seg. – Unngå også å servere varm drikke som te eller kaffe ved lave sofabord der små barn går rundt, og ikke drikk kaffe med barnet på fanget. Det skal bare et uoppmerksomt øyeblikk til fra deg eller andre før barnet har fått varm kaffe over seg, sier hun.

NTB scanpix/Shutterstock

Tips 2: Fjern ting poden kan sette i halsen

Små barn putter alt de kommer over i munnen. Ligger det løse gjenstander i barnets rekkevidde, kan du være sikker på at han eller hun vil smake på disse, enten det er en liten legobit, stein eller tannpirker.

I verste fall kan dette føre til at barnet setter gjenstanden i halsen og kveles. Derfor er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opptatt av at du passer på å fjerne slike typer gjenstander fra der junior oppholder seg.

– Pass også på at skruer eller andre smådeler fra senger, vogner, gåstoler og lignende er umulig for barnet å løsne, sier fungerende avdelingsdirektør Ann Christin Olsen-Haines i DSB.

Vær også nøye med å oppbevare medisiner, vaskemidler, kjemikalier og tobakk utilgjengelig for de minste. Barnesikret emballasje er nemlig ingen garanti for at barnet ikke klarer å åpne den.

Tips 3: Vær obs på klemfare

Fordi barn skal ta og kjenne på alt, har de også lett for å klemme seg på bevegelige deler, som for eksempel løs seng, lekegrind, skap eller skuff. Dette kan unngås ved at passende barnesikringsutstyr blir montert riktig og låst skikkelig. Det er viktig at slikt utstyr heller ikke kan låses opp av barn som er utenfor senga eller lekegrinden.

Tips 4: Har du noen farlige åpninger?

Har du trapper i boligen, bør du sette på en grind både øverst og nederst i trappa. Da forebygger du uhell med fall i trapp. Det finnes også gode løsninger for barnesikring på vinduer, noe du bør vurdere å sette på, ifølge Helsenorge.no.

Dessuten bør du unngå å la poden være uten på balkongen eller verandaen alene, skriver de på sine nettsider.

Når du tar i brukt småbarnsutstyr er spesielt viktig å være obs på mellomrom hvor barn kan bli hengende fast og kvalt. Åpninger må derfor enten være så store at hele barnet kommer igjennom, det vil si større enn hodeomkretsen, eller så små at barnet blir stoppet i brysthøyde dersom det sklir gjennom med beina først.

– Er et mellomrom så stort at barnet kan få hodet igjennom, må det også kunne få hodet tilbake. Derfor er det viktig å unngå V-formede åpninger hvor barnet kan kile seg fast, påpeker DSBs fungerende avdelingsdirektør.

produsenten / Nica

Tips 5: Farlige snorer

Pass på at barnerommet eller barneutstyret er helt fritt for knotter eller deler som stikker ut, og mellomrom eller hull hvor klær eller snorer kan henge fast. Disse kan nemlig øke risikoen for kvelning.

– Barneklær og småbarnsutstyr skal ikke ha lange bånd eller snorer som barnet kan få tak i. Hvis snorene er over 22 centimeter lange, kan barnet få disse rundt halsen og bli kvalt, sier Olsen-Haines.

Tips 6: Skarpe kanter? De minste barna elsker å bevege seg – men de har ikke alltid full kontroll på bevegelsene sine. Faller de på skarpe kanter eller hjørner, kan de fort få seg en skikkelig smell.

– De spisse hjørnene på møbler kan du for eksempel gjøre mer barnevennlig ved å feste på avrundede hjørner i plast eller gummi, tipser Olsen-Haines.

Skarpe gjenstander og verktøy skal oppbevares på et barnesikkert sted, det samme skal fyrstikker og lightere, skriver Helsenorge.no.

NTB scanpix /Shutterstock

Tips 7: Varm vedovn Dersom du bruker varmeovner som varmekilde, bør du passe på at disse har lav overflatetemperatur. Hvis ikke kan poden fort brenne seg dersom han eller hun klamrer seg til ovnen på vei over stuegolvet. Bruk også stikkontaktbeskyttere, og pass på at ledninger ikke henger løst. – Fest dem til veggen, sier Sandven i If.

Fyrer du i vedovn eller peis, må du også sikre at barnet ikke kan komme i nærheten av varmekilden.

– En typisk skade vi ser, er at barn som nettopp har lært å gå, støtter seg rundt og tar plutselig hendene rett på varm vedovn. Så bruk grind eller en annen form for beskyttelse rundt ovner som er i bruk, understreker Sandven.