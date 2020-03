Slik velger du riktig golvteppe

Tepper kan endre et værelse og skaper et lunere og mer personlig hjem. Men når valgene blir mange vokser også forvirringen. Her er noen tips til hva du bør tenke på når du skal velge nytt teppe.

Det finnes et stort mangfold av tepper både med hensyn til størrelser, kvaliteter, farger, mønster. Heldigvis. Hvilket teppe du velger, kommer helt an på hvilken stil du har og hvilket uttrykk du ønsker å oppnå. Foto: NTB scanpix

Marianne Helgesen

Ved å samle møblene på et golvteppe har du med en gang skapt et avgrenset område i stua. Foto: Ifi.no

Jeg får ofte spørsmål om golvtepper. Hvor kan man bruke det, hvilke kvaliteter skal man se etter, hvor stort bør det være, og hvilken farge eller mønster ville passet?

På lik linje med resten av interiøret i hjemmet er valg av golvtepper individuelt. Hvert sitt bruk til hver sin stil, og ikke minst til hver sin smak!

Det finnes mange varianter av golvtepper der har alle hver sine unike egenskaper, benevnelse og kvalitet.

Viskose er for eksempel et miljøvennlig golvteppe som er framstilt av trevirke eller planter og er biologisk nedbrytbart. Det er følsomt for flytende væske i forhold til flekker om man er uheldig og søle og på grunn av fiberets tynne tråder vil det naturlig loe. Men tross dette er viskosetepper meget populære der de gir en form for luksusfølelse med sin glans og silkeaktige utseende.

Ull er et naturfiber som kan variere i kvaliteten men har gode egenskaper der det luner godt både i uttrykket og på golvet – og kan renses. Meget langt og godt fiber er absolutt det beste men får av denne slag – gjerne New Zealand ull er anbefalt – korte fibre i ull vil loe mer.

Bruken av tepper er uten tvil en viktig innredningsdetalj. Med tepper kan du gjøre interiøret mer lunt og personlig. Foto: NTB scanpix

Chenille er oftest laget av bomull, men det kan variere fra produsentene om de blander inn ull og polyester. Her varierer også kvaliteter, men investerer man i et godt chenille teppe er dette slitesterkt og garnet gir et glamorøst utseende. Mønster på teppene kan både veves inn og printes på.

Sisal er et miljøvennlig og bærekraftig naturfiber som lages fra bladene til sisalplanter. Det har et av de sterkeste naturfibrene som finnes. Det trekker til seg lite støv og er antistatisk. Men det er sårbart for flytende væsker da dette setter flekker på teppet.

Akryl og fullsyntetiske fiber som tåler sollys bedre enn andre tekstilfibre og er motstandsdyktige mot kjemikalier, men er i stor grad veldig varmefølsom. Syntettepper i god kvalitet er enkle å vedlikeholde, de loer ikke og tar mindre skader av søl. De er slitesterke og antistatiske.

Golvtepper er en utslagsgivende, men ofte undervurdert del av innredningen. Et vakkert golvteppe kan løfte helhetsinntrykket til nye høyder. Foto: NTB scanpix

Men uavhengig av dette har alle fellesnevnere der de demper akustikk, binder svevestøv og gir et lunt uttrykk i hjemmene. Samtidig ser man at de fungerer ypperlig som supplement til gruppering av møbler slik at man får markert soner i rom. Og jeg mener så absolutt at man kan bruke golvtepper i alle rom, men man trenger på ingen måte å «bombardere» golvene med dem. Gjør det smakfullt, moderat og gjennomført!

Ha en plan for hvilke kriterier som ligger til grunne før innkjøp. Som for eksempel slitestyrke i forhold til bruken. Blir det mye tråkk der teppet skal ligge, har man husdyr, er det utsatt for mye sollys, skal det tåle vannsøl og fukt, er det utsatt for vanskelige flekker og/eller skal det stå tunge møbler på det?

På den måten er man godt forberedt og utrustet til å få god hjelp av teppeleverandører som kan sine produkter og vil gi sine faglige anbefalinger i forhold til riktige kvaliteter og prisklasser og vedlikehold.

Og med tanke på størrelser, farger og mønster er det en jungel der ute!

Men tross det store utvalget opplever mange at ferdigproduserte golvtepper gjerne er akkurat litt for små eller akkurat i det største laget. Noe som får meg til å tenke tilbake på eventyret om «Gullhår» der hun ønsker seg noe midt imellom. Og likeens som fortellingen – lar dette seg så absolutt gjøre!

Man kan nemlig få bestilt golvtepper på spesialmål og få de kantsydd slik at størrelsen blir optimal. Løsningen er overraskende prisgunstig, og man har et større utvalg som dekker dine ønsker og behov, noe jeg anbefaler på det varmeste. Man kan enkelt få låne med seg vareprøver hjem, der man kan se farger og mønstre opp mot resten av interiøret og få den perfekte match som ikke for stort, ikke for lite, ikke for bråkete, ikke for enkelt, ikke for mykt, ikke for hardt, ikke for pent, ikke for røft, men akkurat midt imellom!