I flere år har jeg vært ekstremt opptatt av planter, såpass at jeg har skapt et lite navn for meg selv og blir omtalt som Norges første og største planteinfluenser.

Jeg bruker uendelig mye tid på å lære om planter, og på å videreformidle min kunnskap til det norske folk. Men hvorfor? Helt ærlig, på grunn av de mentale helsefordelene jeg har oppdaget av å legge bort alt annet, og kun fokusere på det å holde en plante eller to i live.

Å eie en plante har aldri gjort så mye for meg. Å leve med planter derimot, har sunket mitt stressnivå, lært meg å puste, og roet meg ned. Min lidenskap for planter kommer av å gjøre planter på plantenes vis, og ikke på vårt vis. Det vil si at jeg prøver så godt jeg kan å gi en tropisk plante fra Amazonas et godt innemiljø når den kommer til mitt varme, tørre, og norske hjem for å bo. Min hjertesak for mine grønne plantevenner er altså nettopp dette; gjør planter på plantenes vis, og kjenn på de deilige mentale helsefordelene av å leve med planter.

Så hvordan begynner man? Hva er den største feilen jeg ser nordmenn gjøre med sine grønne inneplanter? Plassering. Vi plasserer plantene våre fullstendig feil. Jeg har oppdaget at noe så enkelt som å plassere planten din riktig ikke bare radikalt endrer plantens ve og vel, men også ditt ve og vel som planteeier.

Grethe Nordhelle, tidligere advokat og nåværende klinisk psykolog skriver i boken sin “Hagepsykologi”, at vi som mennesker har en tendens til å glemme at vi er en del av hele naturen, og at vi derved er underlagt dens lover. Videre spør hun “Hva har det å si for vårt psykiske helbred når mennesker forsøker å dominere naturen og forstyrre den? ” Dette er spørsmål jeg også har stilt meg selv. Ofte ser jeg mennesker kjøpe inn planter i pene potteskjulere som plasseres i et mørkt hjørne i huset for å friske opp interiøret. Dette, for meg, er en gjenganger på hvordan vi som mennesker forsøker å dominere naturen, og her mister vi alt det naturen og planten har å gi oss av mentale helsefordeler.

Belinda Jakobsen fra Lyngdal er en influenser som har spesialisert seg på planter og livsmestring, og sies å være opphavet til begrepet “planteinfluenser”. Belinda har de siste årene blitt kjent for sine gode råd om enkle inneplanter. Hver sjette uke skriver hun i Abito. Foto: Privat

Videre skriver Grethe Nordhelle at “Roger S. Ulrich har gjennomgått forskning på feltet hagens terapeutiske effekt for både pasienter og ikke-pasienter. Studiene han referer til viser at pasienters stress kan reduseres, og behandlingseffekten økes når pasienter har tilgang til en hage. Bare det å se på planter og en hage har en betydelig helseeffekt. Positive følelser som behag og ro øker, mens negative følelser som frykt, sinne og tristhet reduseres. Så lite som fem minutters eksponering om dagen har faktisk en effekt.”

Riktignok er dette forskning på hage, og naturen utendørs, men jeg vil tørre å påstå å si at effekten av å ha planter innendørs kan oppleves lik på mange måter. Jeg har ikke huset fullt av planter fordi det ser pent ut, jeg har huset fullt av planter fordi det gir meg ro, og rom til å puste.

Fotosyntesen

Så hva har alt dette med fotosyntesen å gjøre? Alt, egentlig. Dersom du gjør planter på plantenes vis, så mener jeg at du vil oppnå en større følelse av mestring og ro enn dersom du gjør planter for interiørets del. Og skal du gjøre planter på plantenes vis, må du tenke på fotosyntesen hver gang du plasserer en plante i ditt hjem.

Plantene trenger sol og lys for å trives. Sett dem gjerne sammen foran et vindu. Foto: Belinda Jakobsen

Så hva er egentlig fotosyntesen nå igjen? Kort fortalt er fotosyntesen en prosess som gjør at planter fanger solenergi og gjør dette om til både plantemateriale og til oksygen for folk og fe.

Skogsnorge.no forklarer dypere, og litt finere ved å si at;

"Alt liv på jorda har sin bakgrunn i fotosyntesen, en prosess som får planter og trær til å vokse, og produserer oksygen som vi trenger for å puste. Fotosyntesen er avhengig av sola. Derfor sier vi at sola er kilden til alt liv på jorda.

Så dersom vi nå er enig i at planter øker trivsel i mennesker, spesielt dersom vi gjør planter på plantenes vis, og vi er enig i at solen er kilden til alt liv på jorda, så hvorfor plasserer vi da plantene våre i mørke hjørner rundt om i huset for interiørets skyld?

Mitt beste råd til deg, spesielt nå som vi er på vei inn i vinteren og allerede er godt inni mørketiden; hent frem alle plantene dine, sett de sammen foran et vindu. Tenk at solen er maten deres. Uten lys sulter de.

Gi deg så en klapp på skuldra, for du har gjort noe svært få gjør; du har gjort planter på plantenes vis, og det fortjener faktisk en high five.