Derfor bør du sklisikre trappa

– Det er svært viktig å unngå fall i trappa, sier overlege.

Teppe i trappa er trygt og lunt, men pass på at du fester det skikkelig. Det farligste er løse tepper i trappa, sier eksperter. Foto: fi.no

– Brudd som gjerne oppstår i forbindelse med fall i trappa, øker risikoen for framtidige brudd og tidlig død. Derfor er det svært viktig å forsøke å unngå slike fall, sier Benedicte Severinsen, seksjonsoverlege ved Sørlandet Sykehus Kristiansand.

Det er en rekke faktorer man selv kan påvirke for å redusere risikoen for beinskjørhet og brudd.

– Det handler blant annet om å unngå undervekt, sikre inntak av nok kalsium og vitamin D og være fysisk aktiv. Dessuten er det viktig å unngå røyk og for mye alkohol, samt få tidlig behandling for beinskjørhet.

Men en av de enkleste forholdsreglene man kan ta, er å sikre hjemmet.

– Sklisikring i trapp er spesielt viktig hos eldre og et veldig godt tiltak for å redusere risikoen for å ramle i trappa, sier overlegen.

Halvmåner er et enkelt og godt alternativ for å sikre trappa. De limes enkelt og greit på hvert trinn. Ulempa er at du må både vaske og støvsuge når du skal gjøre rent. Foto: Musum Interiør/Ifi.no

Flere alternativer

Rita Abrahamsen hos Montér Søgne sier at det finnes flere måter å redusere sklifaren i trappa på.

– Vi ser at spesielt eldre velger tepper fordi de synes det er tryggeste, men vi selger også trappeneser som er en metallrist som skrus fast langs ytterste del av trinnet.

De forhandler også antisklibånd, men hun sier at slike ikke er helt optimale.

– Det er enkelt å teipe fast disse båndene, men ulempa er jo at de bare har effekt hvis du treffer med foten akkurat der båndet er.

Et tredje alternativ er å velge en litt mattere maling enn den som normalt anbefales.

– Fordelen med matt maling er at den er mer sjur sammenlignet med maling med høyere glansgrad, men ulempa er at det blir vanskeligere å holde rent, forklarer Abrahamsen.

Sand i malingen

Eivind Johansen hos Malermester Langeland sier at det ikke finnes noen egen maling som er spesielt egnet for å gjøre trappa mindre glatt, men at en løsning kan være å blande litt sand i malingen.

– Jeg vet at noen bruker helt fin akvariumsand. Men det er ikke noe jeg kan anbefale fordi det fort vil se stygt ut og det er også mye vanskeligere å holde rent enn om trinnene er glatte.

Han ville heller valgt teppe.

– Det er både lunt og godt og ikke minst mye tryggere. Det er også enkelt å støvsuge rent, så lenge det ikke er en trapp man går med sko i. Hvis ikke du ønsker teppe og samtidig er redd for å skli, får du bruke gode tøfler som er sklisikker, tipser han.

Ifølge Ifi.no anbefaler også Bjørn Musum i Musum Interiør tepper i trappa. Han sier tepper er det mest sklisikre alternativet og han anbefaler å lime teppet godt til begge de to synlige sidene av trappa.

– Den enkleste løsningen er å feste teppehalvmåner til trinnene. De er selvklebende eller så festes de med tosidig tape. De dekker ikke hele trinnet, men der du tråkker mest, sier han.

Men, dersom du velger denne løsningen må du huske på at du kanskje må både støvsuge og vaske trappa. Legger du heldekkende teppe så kan du nøye deg med støvsuging.

Det verste du kan gjøre er å legge løse tepper i tappen.

– Ja, det er like farlig som glatte trinn, advarer han.