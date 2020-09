Det er én ting du ikke må slurve med

Varmepumpe er gunstig for både lommeboka og miljøet, men det forutsetter at du bruker den riktig.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kari Byklum

I likhet med bilen som må vaskes, poleres og på service med jevne mellomrom, krever også varmepumpa stell og vedlikehold.

Du har kanskje investert mellom 15.000 og 20.000 i ny varmepumpe, og da vil du kanskje aller helst glemme den og la den gjøre jobben med oppvarming uten å tenke noe mer på det.

Det er ingen stor jobb, men litt innsats må du gjøre dersom du skal unngå at varmepumpa tar kvelden før den skal.

– Vi anbefaler service av fagfolk hvert andre år, for det forlenger levetida betraktelig, sier Stein Jacob Christensen hos Montasje og Varme AS.

Men, det du gjør mellom serviceintervallene er like viktig.

– Du må passe på å reingjøre filteret jevnlig, for det verste du kan gjøre med pumpen er å la den støve ned, sier Christensen.

Det er Alexander Kristensen hos Varmepumpeservice enig i. Han anbefaler å støvsuge filteret på pumpens innedelen nesten like ofte som man skifter dynetrekk.

– Du bør støvsuge filteret en gang i måned. Det er bare å åpne det store dekselet foran på varmepumpens innedel, så ser du plastfilteret. Her samler det seg støv og andre partikler som må bort for at pumpen skal fungerer optimalt.

Spesielt i pollensesongen er det viktig å støvsuge varmepumpa fordi da det er mer småpartikler i lufta enn normalt.

Les også På tide å bytte ut slitne sommerblomster?

Høsten har tatt tak, og det er på tide å skru på varmepumpen igjen. Men husk at du må støvsuge filteret før du setter den på, og du bør fortsette å støvsuge filteret cirka en gang i måneden. Foto: NTB scanpix

Pumpens verste fiende

Når varmepumpen er på så suger den kontinuerlig inn luft gjennom filteret. Dersom filteret er tettet av støv, klarer ikke pumpen å gjøre jobben sin.

– Da vil den jobbe hardt for liten effekt, og dermed varmer den mindre, samtidig som den bruker unødvendig mye strøm, forklarer Kristensen.

Ifølge Christiansen så handler det om at lufta skal få løpe mest mulig fritt uten at noe stenger.

– Det hender at vi kommer på service og så drysser støvet ut når vi åpner dekselet, og på sikt så kan et filter som ikke er reingjort ta livet av hele varmepumpen, advarer han.

-Ei god varmepumpe bør ha en levetid på minst 15 år, altså omtrent som en vaskemaskin. Tar du ikke godt vare på maskinen, vil levetida raskt kunne reduseres. Foto: NTB scanpix

Les også Derfor bør du dobbeltsjekke om du har gyldig innboforsikring

Mange penger å spare

Men dersom du har varmepumpe som du tar godt vare på, kan du spare både penger og miljøet, samtidig som du får en jevnere innetemperatur. Ifølge Norsk varmepumpeforening vil det du sparer i strømutgifter normalt dekke investeringen av pumpen i løpet av seks-åtte år.

– Vi pleier å si at man kan gange med fem; altså at du får opptil fem ganger så mye varme for samme strømutgift sammenlignet med om du bruker annen elektrisk varme, sier Kristensen hos Varmepumpeservice.

Det er samtidig noen brukertriks som er smarte å kjenne til for å få maksimalt ut av varmepumpen. Norsk varmepumpeforening anbefaler at luft-til-luft varmepumpen ikke settes på “auto” på de kaldeste dagene.

– Dersom du stiller varmepumpen på "auto" samtidig som du for eksempel fyrer i stua, kan du risikere at pumpens kjølefunksjon starter opp, beskriver de og anbefaler at man heller velger enten oppvarming eller kjøling.