– Vi blir ofte spurt om tips til beis av uteområder og terrasser, og her er det spesielt en ting som skiller seg ut mer enn andre, nemlig: Ikke beis for tidlig, sier Thomas Sundmoen, teknisk sjef hos Flügger til Informasjonskontoret for farge og interiør (ifi.no).

Han forklarer at dersom man ønsker seg et fint resultat, er det viktig at det ikke er for kalde temperaturer. Da vil det være vanskelig å få treverket helt tørt – både etter vinterens snø og is og etter den grundige terrassevasken som er obligatorisk før man beiser.

10 graders grense

Tørre bord er avgjørende for at beiseresultatet blir fint og holdbart.

– Vi pleier å anbefale at man venter med å beise terrasse til laveste døgntemperatur er ti grader, sier Heidi Pettersen ved Carlsen Fritzøe i Vågsbygd i Kristiansand.

Beiser man når det er kaldere enn det, blir resultatet fort skjoldete.

– Gjør du det i perioden hvor det er varmt på dagen men kaldt på kvelden, kan det sikkert gå greit, men siden anbefalingen til flere beis- og malingsprodusenter er ti grader, er det nok smart å følge dette. Da er sjansen større for at resultatet blir fint, sier hun.

RobertWalmann/ifi.no

– Sjekk fukten

Sundmoen i Flügger sier det kan være en god idé å sjekke fukten i treverket for å vite om det er tørt nok til beising. Det kan man for eksempel gjøre ved hjelp av en fuktmåler, som man får kjøpt i fargehandel eller en større byggevareforretning.

– Treet skal være tørt nok før man går i gang, med maksimalt 15 prosents fuktinnhold, sier han.

Ifølge Per Myhre, teknisk sjef i Nordsjö, må man likevel være obs på at fuktindikatoren kan vise avvik i trykkimpregnert treverk. Det er på grunn av impregneringssalter i treverket, forklarer han til ifi.no.

– Saltene i impregneringen kan påvirke resultatet, og målingen gir derfor ingen eksakte svar, men er likevel en god indikator, sier han.

Vent et døgn med å flytte møbler oppå

Når beisingen er unnagjort, er det vanlig å regne en brukstørketid på rundt 16 timer. Pettersen anbefaler likevel at å la den nybeisede terrassen stå i fred litt lengre enn det.

– La det gå minst et døgns tid før hagemøblene flyttes oppå, råder hun.

Ved normal bruk kan den nybeisede terrassen holde i opptil tre år før man må beise på nytt.

– Men med unødvendig slitasje må man nok regne med å måtte beise litt hyppigere, avslutter Pettersen.