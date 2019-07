Hilde Cecilie Eggen

Kunstige blomster er i vinden som aldri før. Kanskje ikke så rart. Det er mange av oss som ønsker å ha det grønt og frodig rundt seg, men så er det en del som sliter med å holde liv i grønne planter. Megselv inkludert.

Mange har en historie om bestemors falmede, støvete plastblomst som ikke akkurat var noe vakkert syn. Vi har heldigvis kommet mye lengre siden den gang. På markedet nå finner du et stort utvalg av blomster og busker som man nesten ikke kan se at er falske.

Grønne, kunstige planter er lette å sjekke kvaliteten på. De er laget av solide materialer av god kvalitet og koster selvsagt også deretter. Du kjenner det umiddelbart om du tar på dem. Hvis du har lite tid, ikke grønne fingre, men vil ha det frodig i hjemmet ditt, er disse et hot tips. Selv om de koster å kjøpe inn, vil du på sikt spare penger på å velge kunstig framfor friske planter.

Skulle du bli lei dem, fordi de varer så lenge, så tåler de en del. Du kan stue dem vekk og ta dem fram igjen etter ett års tid. Dusj av dem, eller blås dem frie for støv med en hårføner så blir det helt fine igjen.

En kombinasjon av kunstige og ekte blomster er også en super løsning dersom du ikke er helt komfortabel med kun det kunstige. Jeg er personlig glad i en miks av begge deler, og synes settingen blir mer naturlig.

Men ved inngangspartiet mitt for eksempel har jeg bare kunstige blomster. Her er det sterk ettermiddagssol, og vi oppholder oss lite her. Med en kunstig variant slipper jeg å tenke på vanning og vedlikehold. Blomstene er like fine uansett vær og vind.

På verandaen derimot har jeg gått for en blanding. Kunstig og ekte i skjønn forening. Nydelige stilker i vasker som kan brukes år etter år, en vakker hortensia som ikke trenger vann og aldri blir stygg. Sammen med de ekte trærne i store krukker, skaper det en hyggelig atmosfære på uteplassen min.

Så mitt tips til deg: Hvis du vil omgi deg med grønne planter uten å måtte tenke på alt stellet, kjøp deg noen kunstige vekster.

Mine 3 beste tips til kunstige planter: