Har du forbudte planter eller risikoplanter i hagen? Som hageeier har du et visst ansvar.

Det er tid for å unngå spredning. Men dropp hageskammen.

Praktmarikåpe er en god hageplante, men den har stor frøspredning og er ifølge Artsdatabanken en art med svært høy risiko. Den kan holdes på plass om man klipper frøstandene etter blomstring. Foto: Marianne Utengen

Eksperten: Marianne E. Utengen, gartner ansatt i Det norske hageselskap

Alle planter som har etablert seg i Norge etter 1800, blir risikovurdert av Artsdatabanken. Vurderingene, som sist ble gjort i 2018, er samlet i Fremmedartslista 2018.

Plantene på listen utgjør ulik risiko for naturmangfoldet i Norge. Vurderingene spenner fra ingen kjent risiko til svært høy risiko. Listen er en erstatning for «Fremmede arter i Norge med norsk svarteliste 2012».

Gartner Marianne Utengen. Foto: Tore Fjeld

1. 17 planter er på forbudslisten

Av de 2120 navngitte plantene på Fremmedartslista 2018, er det laget en forbudsliste med 17 planter som utgjør høyest risiko. Disse er det forbudt å innføre, selge eller plante ut. Forbudet har ikke tilbakevirkende kraft, og man må ikke fjerne slike planter fra hagen sin.

– Vi pleier å si at man kanskje skal gjøre det likevel. For den gode saks skyld. Disse plantene er så spredningsvillige at de tar av ute i naturen og fortrenger andre planter. Vil du ha lupiner, er du fri til det, men du er ansvarlig for å hindre spredning ut av hagen din, sier Utengen.

Kanadagullris er på forbudslista. Samtidig er den en vanlig hageplante. Den koloniserer store områder med krypende stengler og frø. Foto: Marianne Utengen

2. Hold dem i hagen din

Men hvordan skal du som hageeier forholde deg til planter med svært høy risiko, som ikke er forbudte? Skal du si ifra til naboen hvis vedkommende har slike planter? Utengen har noen klare anbefalinger:

– Nei, jeg synes ikke det. Veldig mange av våre kjente og kjære hageplanter er blitt rangert til å utgjøre svært høy eller stor risiko, men det kan være flere grunner til vurderingene. Som nabo skal man ikke være mer katolsk enn paven. Samtidig har alle hageeiere et ansvar for å passe på at plantene ikke sprer seg utenfor, sier hun.

Man trenger altså ikke fjerne planter med svært høy risiko.

Fagerfredløs er kategorisert som en plante med svært høy risiko på Artsdatabanken. Planten er vanlig i norske hager. Den spres sideveis og med frø. Foto: Marianne Utengen

3. Hvordan unngår du at plantene sprer seg? Seks tips:

For å unngå spredning av villige planter bør du knekke av blomsterstanden når den har blomstret av, anbefaler Utengen. Hver og en av blomstene gir frø som kan bli nye planter. Noen planter vandrer utover og trenger stengsler. For å stoppe dem kan du for eksempel lage en fysisk barriere mot naboen eller ha dem i potter. Vær oppmerksom på noen prydbusker med bær. Noen inneholder spiredyktige frø som kan spises av fugler. Frøene kan spres med fuglens avføring, forklarer Utengen. Det er forbudt å slenge hageavfall ut av hagen. Det er slik fremmede arter raskest spres i naturen. Hageavfallet skal enten komposteres eller leveres til gjenvinning. Modne frø og rotdeler må ikke legges i hagekomposten, ifølge Utengen. Det er ikke varmt nok der til at frøene og røttene ødelegges. Når du er på vei til gjenbruksstasjonen, sett et trekk på hengeren, ifølge Utengen. Det er for å hindre at plantedeler flyr av gårde. Sjekk hvordan din lokale gjenbruksstasjon håndterer forbudte planter. Noen vil brenne dem som restavfall, andre har egen kompost. Sjekk fremmedartslista hos Artsdatabanken før du deler en plante med noen, mener hun. Hvis den er merket med svært høy risiko eller høy risiko, bør du kanskje droppe det. Du vet ikke hvor påpasselig mottageren er, påpeker Utengen. Vil du egentlig ha en plante som sprer seg ukontrollert? Utengen har selv fjernet en lupin og en praktmarikåpe, som begge selvsår seg veldig, fordi hun har hage ut mot natur og et vassdrag.

Lupin. Både hagelupin, jærlupin og sandlupin er på forbudslista. Før skattet hageplante Nå sprer den seg med frø i store områder i naturen. Foto: Marianne Utengen

Nyperose/rynkerose. Planten er på forbudslista. Tidligere en mye brukt busk- og hekkplante. Koloniserer store områder, spesielt i strandsonen. Spres med nyper og underjordiske stengler. Foto: Marianne Utengen

4. Ikke et problem overalt i Norge

Fremmedartslista 2018 er for hele Norge. Men plantene oppfører seg ikke likt over hele landet, ifølge Utengen. Langt nordover frør ikke lupin seg, for eksempel. Samtidig gir varmere klima et større problem fremover, påpeker hun.

– Syrin er et annet eksempel. Det er et stort problem på øyer i Oslofjorden, fordi det er sårbar natur der, men meg bekjent ikke et stort problem i vanlige hager i boligstrøk, sier Utengen.

På Nesodden i Viken er gravmyrt et stort problem, forteller hun. Hagene grenser ofte mot natur og gravmyrten sprer seg med rotutløpere ut i skogen. Men bor du i byen og har bed i et gårdsrom, kan du ha gravmyrt. Gravmyrten frør seg nemlig ikke, forklarer Utengen.

Parkslirekne er en av plantene på forbudslista. Den ble opprinnelig innført som hageplante. Nå er den kanskje det mest problematiske ugresset vi har, ifølge Utengen. Foto: Marianne Utengen

5. Dropp hageskammen

– Vi skal ikke være hagepoliti. Begrepet «svartelisten» må bort. Den listen burde kanskje ikke vært publisert til vanlige forbrukere. I ni av ti tilfeller stemmer det ikke engang at planten sto på listen, sier Utengen.

– Man skal være ansvarlig og passe på, men sluttforbruker kan ikke få alle skyld. Finner du planten hos hagesenteret, skal du ikke få kjeft av naboen, sier Utengen.

Ha fokus på hageglede, ikke tilfør folk hageskam, mener hun.