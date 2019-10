Det er gode grunner til å ta vare på malingsrester du måtte ha igjen etter et oppussingsprosjekt. Plutselig kan du trenge litt til å flekke med, eller kanskje du finner ut at et annet rom i boligen hadde blitt fint med samme farge på veggen.

– Man skal ikke kaste noe som er fullt brukbart, så av både miljøhensyn og økonomiske grunner synes jeg det er veldig fornuftig å spare på disse restene, sier Egil Holm, teknisk sjef i Jotun.

Men samtidig bør du være klar over at malingsrestene ikke varer evig. Maling som har blitt dårlig – som har råtnet eller blitt grøtete – bør du absolutt ikke smøre utover veggene. Da blir resultatet deretter.

– Bruker du for eksempel en eksteriørmaling som har blitt dårlig, vil ikke huset få den beskyttelsen det trenger, fortetter Holm.

Robert Walmann/ifi.no

Fakta: TIPS Skriv ned fargekode, type maling og hvor denne er brukt, og spar dette på et lurt sted. Da slipper du å ta vare på gamle, tomme spann for å kunne huske malingen du har brukt på de ulike stedene i boligen. Kilde: Thor Ingar Røneid

Forskjellig holdbarhet

Akkurat hvor lenge malingen holder seg, finnes det ikke et svar på. Det er fordi de ulike malingstypene er basert på ulike teknologier som har forskjellig holdbarhet.

– Men reine vanntynnede interiørmalinger regner vi med kan holde i to-tre år, sier Thor Ingar Røneid, malermester og teknisk servicesjef hos malingsprodusenten Scanox.

Han forklarer at malingen holdt seg lengre før, men etter å ha fått stadig større fokus på miljø og avgassing fra maling de siste årene, er det blitt strengere krav til hva som kan tilsettes. Dermed inneholder dagens malinger gjerne mindre eller andre typer konserveringsmidler enn de gjorde før.

– En malingsboks kan fort ha stått et år på lager og butikk før den er kjøpt av en kunde. Det er ikke noe problem, for når lokket er på, spannet er fullt og malingen ikke har blitt brukket, så tåler den det fint, sier Røneid.

Er malingsspannet derimot blitt åpent, har forringelsesprosessen startet. Et halvfullt spann med søl på kantene, hvor lokket ikke blir helt tett når det lukkes, har begrenset holdbarhet, påpeker han.

Lukt på malingen

Siden ikke malingen har noen ”best før”-dato,

råder malingseksperten til å bruke sansene før man tar i bruk de gamle slantene.

– Det er enkelt å finne ut om malingen har tålt lagringen, det er bare å lukte på den, sier Røneid.

Det samme sier Per Myhre, teknisk sjef i AkzoNobel Coatings.

– Du merker godt om malingen er blitt dårlig, for lukten i spannet er da svært ubehagelig. Lukter du, eller ser tegn til mugg, skal malingen kastes, sier Myhre.

Snerk, derimot, er ikke uvanlig – og heller ikke noe stort problem, mener Røneid.

– Fjern snerk-laget og bruk den flytende malingen, men pass på at du rører malingen godt før du bruker den.

Merker du at malingen er hard eller seig i bunnen av spannet, uten at du får rørt det opp, så er det et tegn på at malingen er blitt dårlig.

– Da bør du unngå å bruke den, sier malermesteren.