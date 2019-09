– Det er det samme hvert år på denne tiden. Kundene kommer innom og lurer på om det er for seint å male det de ikke fikk tatt i sommer, sier Per Egil Kjær, malingsansvarlig hos Montér Vågsbygd.

Da svarer han både ja og nei, for det kommer helt an på hva som skal males. Dersom været er fint så går det greit å gjøre små malejobber midt på dagen, men den erfarne maleeksperten fraråder å sette i gang med større prosjekter nå i september.

– Det skal ikke være mer enn 15 prosent fukt i treverket når du maler, og det er bare et lite vindu midt på dagen hvor det er tilfelle nå. Derfor er mitt beste råd å sjekke med en fuktmåler, og uansett vente til utpå dagen og avslutte i 17-tiden.

For nå i september er natta fuktig selv om været er fint. Man merker det godt om man glemmer å tørke av sykkelsetet på vei til jobb, selv om sola skinner. Man skal heller ikke så langt utpå ettermiddagen før det blir fuktig i gresset.

– Hvis treverket er for fuktig når du maler så kan du i verste fall stenge fukten inne. Da kommer råten ganske fort og malingen skaller av.

Derfor bør du nøye deg med småtingene og la de store jobbene vente.

– Huset tar mindre skade av å stå til neste år enn å bli malt nå, for det er vanskelig å finne nok tid igjen med tørt nok vær til å rekke det. Du bør også legge inn en margin på 3–4 timer fra du avslutter malejobben til dugget kommer om kvelden, anbefaler Kjær.

ifi.no

September er siste måned

Roger Fridheim er malermester og teknisk support-konsulent hos Flügger, han kommenterer til Ifi.no at det er en tommelfingerregel at september er siste måned man kan male ute.

– Dersom man drøyer lengre er det stor sannsynlighet for kuldegrader. Det blir vanskeligere og vanskeligere maleforhold utover høsten. Det kan også være lurt å sjekke duggpunktet på Yr.no. Står det at duggpunktet er klokka 18, må malingen ha tørket innen det tidspunktet.

Thor Ingar Røneid jobber hos malingsprodusenten Butinox og han kommenterer til Ifi.no

– Veldig mange produkter er vanntynnede, og da er det viktig å være klar over at nedre grense for maling som regel er 5 grader. Og da mener han minimum 5 grader hele døgnet.

– Når det blir kaldere så får rett og slett ikke malingen tørket skikkelig og malingen kan begynne å sige.