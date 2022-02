Mørketiden er over, og vi går i full fart mot lysere tider.

I mange hjem betyr det ompotting av planter. Så er spørsmålet; må man egentlig potte om planter?

Svaret er enkelt. Ja. Hos planter er det røttene som spiser mat og tiltrekker seg næring. Røttene drikker på bunn, og spiser på topp. Mye av næringen planten trenger finnes i jorda, og om du ikke potter om planten din, vil den til slutt "spise opp" all jorden og næringen, og deretter ikke ha noe å gå på. Med tiden, vil den altså sulte i hjel, og dø.

Når du kjøper en plante på butikken, sies det at den skal ha nok næring til å kunne bo i potten den kommer i, i ett til to år. Denne informasjonen pleier jeg å ta med en klype salt. Jeg vet jo ikke hvor lenge den allerede har stått i butikken fra de fikk den, nypottet og fersk.

Plantene dine vil nok fint klare seg en stund hjemme uten ompotting, men hos meg liker jeg å potte de om raskt.

Bruk riktig jord

Før du potter om kan du tenke litt over hva slags jord du ønsker å bruke for plantene dine, og sette deg inn i dette. Eksempelvis:

Ønsker du å bruke kompostjord, eller det vi kaller levende jord? Sett deg godt inn i dette og hvordan man jobber med denne jorden, før du potter om plantene dine.

Ønsker du å bruke "vanlig" blomsterjord og tilføre gjødsel? Sett deg inn i gjødsling, hva din plante vil trenge til de forskjellige årstidene. For mye kan brenne røttene på planten din, for lite gjør at den står i mangel på næring. Vit hva du gjør, før du gjør det.

Ønsker du å ikke ha jord i det hele tatt og heller kjøre semi-hydro? Supert! Sett deg godt inn i dette.

Belinda Jakobsen fra Lyngdal er en influenser som har spesialisert seg på planter og livsmestring, og sies å være opphavet til begrepet “planteinfluenser”. Belinda har de siste årene blitt kjent for sine gode råd om enkle inneplanter. Hver sjette uke skriver hun i Abito. Foto: Privat

Det finnes uante mengder informasjon om de forskjellige metodene på internett, ingen er mer riktig enn den andre i mine øyne, men finn den metoden som passer din livsstil best, og bli god på den.

Hvordan skal du potte om?

Her igjen finnes det mange metoder. Jeg gjør det svært enkelt, og dette funker hos meg:

Jeg løfter planten forsiktig ut av potten den står i, og har klar en potte som er cirka to centimeter større i diameter. Med for stor potte kan plantens røtter ha problemer med å drikke opp alt vannet som vil ligge i jorden etter vanning, og røttene kan råtne.

Jeg fyller sand i bunnen av potten, og klapper litt på sanden slik at det ikke renner ut gjennom hullene. Deretter setter jeg planten min, som jeg har ristet forsiktig for å bli kvitt overflødig gammel jord, rett på denne sanden.

Belinda Jakobsen omgir seg med planter og deler sine beste tips og råd med mer enn 92.000 følgere på Instagram. Foto: Belinda Jakobsen

Ved siden av meg har jeg en bolle med min kompostjord som jeg har blandet ut etter plantens behov. Hva planten trenger av miks, googler jeg på forhånd.

For eksempel: En kaktus kommer fra ørkenen og vil ha mye sand i jorden sin. En Anthurium Clarinervium er en epifytt og vil ha ekstremt god drenering, så jeg blander inn masse perlite. En Monstera tolererer god kompostjord innblandet litt perlite. Det finnes ingen snarveier, du må rett og slett gjøre research. For hver gang du har lært om én plante, blir det lettere å lære om den neste.

Er jeg i det tøffe hjørnet går jeg ut og henter inn masse mat til mikroorganismene i jorden.

Så fyller jeg rett og slett bare blandingen forsiktig rundt planten. Når jorden er fylt inn, vanner jeg veldig godt. Vannet gjør som regel at jorden synker. Da fyller jeg på mer, og vanner igjen. Slik holder jeg på til jeg er fornøyd.

Og voila! Du er ferdig.