Fem tips til uterommet

Som interiørdesigner opplever jeg ofte at uterommet kan være en vanskelig «nøtt å knekke». For noen er planen klinkende klar, mens andre kjenner på følelsen av at de står fast. Det er ofte da jeg blir tilkalt.

Denne gangen har jeg lyst til å dele mine beste tips til fornyelse og oppussing av uterommet. La oss starte med et utrykk jeg bruker mye, nemlig «snøballeffekten». Du lurer kanskje på hva snø har med sommer å gjøre?

Se for deg at du ruller en snøball med kram snø. Den blir større og større jo mer du ruller. Litt av den samme effekten kan du oppleve med oppussing og innkjøp av nytt interiør hvis du ikke har en plan i bunnen.

Da kan en endring føre til en ny endring som har litt av den effekten du får når du ruller en snøball. Det blir flere og flere prosjekter uten at du nødvendigvis blir fornøyd. Den nyinnkjøpte stolen gir deg kanskje en følelse av at du må ha enda mer nytt for at den skal passe inn. Hadde det ikke vært gøy å unngå dette?

Tips 1

Start med å ta en titt på boligens fasade. Hvilke materialer og farger har du?

Hvis du klarer å bruke de samme fargene og materialene til uterommet ditt vil du unngå å separere boligen fra uteområdet.

La oss ta min bolig som eksempel. Huset er malt beige med hvite karmer, i tillegg har jeg noen umalte elementer .

Selv synes jeg en levegg i sort kan være skikkelig stilig, men til min bolig ville den blitt veldig ensom, ettersom jeg ikke har andre detaljer i sort. Sannsynligvis ville jeg følt at jeg måtte har mer i sort, i og med at leveggen ville sett rar og ensom ut til min bolig. Sjansen er stor for at jeg hadde dratt opp malerkosten igjen.

Tips 2

Legg merke til hvilke farger du bruker inne, og hvilke stiler og møbelvalg du har tatt. Jeg er ganske sikker på at du vil bli mer fornøyd med valgene du tar ute hvis du er flink til å ta hensyn til stilen du har valgt inne.

Prøv å unngå å falle for fristelsene til å kjøpe inn årets «trendmøbler» i for eksempel pastell eller «bohostil» hvis dette ikke er noe du ville valgt ellers i året. Det vil alltid være nye «sesongvarer» å velge mellom, men klarer du å se bort fra trender og heller velge møbler, detaljer og farger som du liker på generell basis, vil du sannsynligvis unngå å sitte igjen med trangen til å forandre neste år. Bygg opp under stilen din for å skape helhet mellom inne- og uterommet.

Tips 3

Innred med møbler som fyller uterommet. På samme måte som et stort innerom trenger store møbler for ikke å virke lite og rotete, gjelder den samme regelen for uterommet.

Bygger du en stor terrasse som du fyller med små møbler, vil uterommet virke mindre, rotete og kanskje litt «kaldt».

Med å fylle uterommet mener jeg ikke at du skal strø rundt deg med møbler uten grunn. Størrelsen på møblene bør matche uterommet. En liten balkong vil se merkelig ut hvis den skulle blitt fylt opp med en gigantisk sofa som er for stor for balkongen.

Tips 4

Trekk møblene ut fra veggen, slik at de gir inntrykk av volum. Dette kan også være en fin måte å markere soner på. Myten om at mye ledig gulvplass får et rom til å virke større, er helt feil.

Øynene våre går der møblene er plassert, derfor antar vi at områder som ikke bli brukt heller ikke eksisterer.

Uterommet vil med andre ord virke større hvis du er flink til å ta mer av området i bruk.

Tips 5

Lag soner som separer de ulike bruksområdene slik at ikke møblene glir sammen til en stor «masse».

Dette vil gi et mer ryddig inntrykk og rommene oppfattes som harmoniske og spennende.

Slik lager du soner:

Tepper fungerer som en ramme rundt sonene du har laget. Ved å bruke teppe under ulike soner, forteller du hvor disse begynner og hvor de slutter.

Møbler som er stilt mot hverandre. Når møbler plasseres sammen i en kvadrat setter du opp en illusjon om system. Derfor oppfattes det som en sone. Dette har du kanskje lagt mer til når du oppsøker et hotell eller en restaurant. Der ser du fort hva som er fellessoner og hva som er gruppesoner. Møblenes plassering er som regel svaret på hvorfor du opplever det slik.

Skillevegger/levegger er også en enkel måte å illustrerer ulike soner på. De er med på å trekke blikket opp fra bakken. En styling burde bestå av ulike høyder.

Nivåer på platting, gress, betong osv. gir oss en indikasjon på hvor en sone starter og en annen begynner. Denne måten å bygge på er veldig spennende.

Blomsterkasser/potter trær og høyere vekster.

Du kan bruke organiske materialer for å dele uteområdet inn i soner. Her vil det være lurt å benytte seg av ulike høyder, slik at ikke alt foregår på bakkenivå.

På samme måte som når vi innreder med bilder, speil og lamper inne, vil også uterommet oppleves mer spennende hvis vi må løfte blikket.