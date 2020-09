Sju måter å ta knekken på de irriterende bananfluene

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Christine Gulbrandsen

Bananfluene er tilbake. Her er triksene som får bukt med problemet.

Mange tror feilaktig at bananfluene kommer fra frukten eller krydderurtene du har i huset, men fakta er at de kommer utenfra. De elsker råtnende frukt, så de lukter seg fram til disse, og tar seg inn i huset via luftekanaler og sprekker, ifølge Forskning.no.

Noen vil kanskje også tro at bananfluer kun spiser råtne bananer. Men navnet til tross, den lille fluen spiser en rekke forskjellige typer frukt og fruktavfall. I tillegg er både eddik, vin og øl på favorittlisten.

Selv om de er små, blir de fort plagsomme. Særlig fordi de så raskt formerer seg og blir mange. Ifølge Folkehelseinstituttet blir du kvitt dem ved hjelp av gode, normale reingjøringsrutiner. Men for å gi deg en ekstra drahjelp, har vi samlet sammen sju råd som angivelig skal ta knekken på de plagsomme fluene:

EN: Har du først fått bananfluer i hus, holder det ikke å bare ta vekk de råtne banene eller eplene fra fruktfatet. Du må også ta oppvasken, skylle tomflasker og øl- og vinglass med gamle rester i, samt tømme søpla. Da forsvinner både egg og larver, ifølge Folkehelseinstituttet.

TO: Finn fram en nesten tom flaske med epleeddik, skru av korken og dekk flaskeåpningen med litt plastfolie. Fest gjerne plastfolien med en strikk rundt tuten, slik at den dekker flasketuten stramt. Stikk så et lite hull i plasten, slik at bananfluene kan komme gjennom det, og bli dradd mot lukten av eddik.

– Uansett hvor hardt jeg forsøker å unngå å få bananfluer hjemme, så klarer de å finne meg. Hvert år googler jeg ”hvordan bli kvitt bananfluer”, men jeg ender alltid opp med å lokke dem ned i epleeddikflaska. Det er kanskje ikke så pent, men det er effektivt, skriver blogger Kim på Today´s Creative Life.

TRE: Hell litt eddik i en liten bolle. Ha i tre dråper med Zalo og la blandingen stå utildekket. Såpen skal fjerne overflatehinnen i eddiken, slik at bananfluene synker og drukner.

FIRE: Bananfluer elsker lukten av rødvin. La det stå igjen en liten rest i bunnen av vinflaska, og la denne stå utildekt. Fluene vil da fly ned til rødvinsrestene, men slite med å fly ut igjen av den smale flaskehalsen.

FEM: Hell litt eddik eller rødvin i bunnen av et tomt syltetøyglass. Legg så i en bit frukt som er veldig moden. Deretter skal du rulle et papirark til et kremmerhus og stikke det med spissen ned i syltetøyglasset. Bananfluene vil trekkes mot frukten og eddiken, men vil ha store problemer med å komme seg ut av den tynne kremmerhustrakten.

– Jeg lærte dette trikset fra en venn som pleide å selge frukt og grønnsaker, og jeg synes dette er en enkel, men effektiv metode, skriver Tiffany i bloggen Nature Moms.

SEKS: Bananfluene trives godt i fuktig jord i blomster- og urtepotter. Et triks for å bli kvitt flueproblemet, er å sette disse ut på verandaen en periode.

SJU: Noen bruker støvsugeren til å fjerne bananfluer med. De lette fluene har ingen sjanse og blir sugd inn i maskinen. Men husk å sette støvsugeren utenfor etterpå, hvis ikke kan det være enkelt for fluene å fly ut igjen av den, skriver kk.no.

Fakta BANANFLUEN Bananflue, eddikflue eller fruktflue. Den rødøyde fluen, Drosophila, har mange navn. Hvis fluene allerede har kommet seg inn på kjøkkenet, opplever mange det som vanskelig å bli kvitt dem. Årsaken til dette er fluenes formeringsevne. Med gode reinholdsrutiner kan du bli kvitt dem, f.eks. ta oppvasken fortløpende, tømme søpla, skylle vekk rester av øl- vin og brus fra glass og flasker, unngå å ha moden frukt på fruktfat.