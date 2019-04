Du har kanskje lest at kjøkkenkluten bør byttes med jevne mellomrom?

Akkurat det samme gjelder kjøkkenhåndkleet, opplyser Mattilsynet.

Bakterier trives aller best på varme, fuktige steder. Finner de attpåtil næring der, som for eksempel i et halvskittent kjøkkenhåndkle, kan dette gi perfekt grobunn for mikroorganismene. Derfor er det viktig å skifte håndduken regelmessig.

– Men hvor ofte kjøkkenhåndkleet skal skiftes ut, er avhengig av bruken, ikke hvor mange dager den er i bruk, presiserer Eva Johanne Lillebakken, seniorrådgiver i seksjon for hygiene og drikkevann i det statlige forvaltningsorganet.

Bytt ut kjøkkenhåndkleet regelmessig. Selv om du nylig har byttet dem; ser de skitne ut: Bytt likevel! Vask kjøkkenhåndklærne som kokvask.

Forskjellige håndklær til ulik bruk

Dersom det er tydelig skittent, bør det byttes ut. Det gjelder også når håndkleet er nylig skiftet.

– Skal du bruke kjøkkenhåndkleet til å tørke oppvask, så bør du ikke bruke det samme som klut, maner Lillebakken.

Det gjelder spesielt dersom du tilbereder rått kjøtt, som inneholder potensielt sykdomsframkallende bakterier. Under tilbereding av råvarene kan disse smitte over på kjøkkenbenken og derfra til kjøkkenhåndkleet.

– Dette kaller vi kryssforurensning, sier hun.

– Mange er sløve

Espen Agnalt i Rentokil Initial Hygiene, som jobber blant annet med opplæring av hygienetiltak, understreker at dersom et kjøkkenhåndkle er brukt i forbindelse tilberedelse av rått kjøtt og spesielt fra kylling, må håndkle skiftes etter bruk.

Agnalt vil på ingen måte oppfordre til hysteri når det gjelder kjøkkenhygiene, likevel mener han at mange nordmenn slurver litt for mye med dette. Og ofte er det håndhygienen som er hovedproblemet.

– Det første og viktigste tiltaket for å sikre god kjøkkenhygiene, dreier seg om å vaske hendene godt nok før du begynner å lage mat.

Det samme sier Lillebakken.

-Noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å sikre oss mot å bli syk av maten, er å være nøye med kjøkken- og håndhygiene under tilbereding av råvarer. Og når du vasker hendene anbefaler vi å benytte eget håndkle eller papir til å tørke dem med, sier hun.

– Dropp såpe med antibakterielle midler

Agnalt fraråder å bruke kjøkkenhåndkleet til å tørke hendene med.

– Når når tørker hendene etter håndvask vil rester av bakteriene du har forsøkt å vaske vekk, feste seg på håndklærne, og da er det jo litt ekkelt og kanskje til og med sykdomsframkallende å bruke det samme håndkleet til å tørke reine kopper og kar med, sier han.