Dersom du har klagd over skvallerkål til hagefolk så har du trolig blitt møtt med enten medlidenhet eller misunnelse, men neppe likegyldighet. For i noens øyne er den en pest og plage, men for andre er den reine delikatessen.

– Det er de yngste skuddene som er best, og mange liker å bruke dem i for eksempel supper og pesto, sier gartner Aud Maren Rosseland ved Søgne videregående skole.

Det er likevel begrenset hvor mye skvallerkål man klarer å få i seg, og det er heller ikke alle som lar seg friste av dette. Vil du bli kvitt skvallerkål uten å spise den opp, må du regne med en tidkrevende jobb. Rosseland sier at ett råd handler om å koke den bort under mørk plast.

Sort plast

– Dekk området med sort plast og la det ligge et års tid. Når lyset ikke kommer til, vil ikke ugresset overleve, sier hun.

For noen så skurrer det kanskje når gartneren anbefaler å dekke deler av hagen med sort plast, men dette rådet støttes av Inger Sundheim Fløistad, som er forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi.

– Det er i alle fall langt bedre enn å bruke plantevernmidler som fjerner ugress i private hager, og man må selvfølgelig sørge for å fjerne all plasten og kaste den på dertil egnet sted når man er ferdig med prosessen.

Hun anbefaler å dekke området med skvallerkål i to vekstsesonger for å være helt sikker på at ikke det er liv laga for ugresset lenger. Det hele handler om å sørge for at det ikke kommer lys til blader eller røtter.

Fløistad forklarer at bladverket er selve fotosyntesfabrikken. Når ikke bladene får tilgang på sol og vann, vil de heller ikke kunne føre næring ned til røttene, og dermed vil vekstene gradvis dø.

– Det er ingen vekster som klarer å overleve eller utvikle seg uten fotosynte.

NTB Scanpix

Sleipe vandrere

Et annet alternativ er selvsagt å fjerne dem manuelt, med roten. Men det en krevende oppgave fordi røttene stadig finner nye veier. Ifølge gartner Rosseland er skvallerkål noen irriterende vandrere.

– Det beste er å være tidlig ute og ta dem med roten, men problemet er at dersom du overser bare en millimeter så kan det være nok til at røttene finner nye veier, og så dukker de opp igjen.

Et annet tips er å kutte bladene så fort de dukker opp. På den måten vil man redusere mengden næring som planten klarer å ta til seg.

– Dersom man stadig kutter over bladene med gress- eller kantklipper, vil det bli mindre og mindre næring igjen. Problemet med skvallerkål vil avta, men det forsvinner nok ikke, fortsetter gartneren.

Fine som bunndekke

Det siste rådet er det enkleste, og det handler rett og slett om å ikke ta opp kampen. Det er heller ikke alle som synes det er så plagsomt med skvallerkål i hagen.

– Hva slags ugress vi synes er verst, handler ofte om hva vi har begynt å mislike. Noen synes skvallerkål er fine som bunndekke i bed fordi de dekker den brune jorda, sier Fløistad.

Andre synes de smaker nydelig.

-Det er i alle fall helt trygt å spise dem, bare unngå skvallerkål som vokser i nærheten av trafikken.