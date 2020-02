Slik forvandlet hun det falleferdige kjøkkenet til å bli husets favorittplass

Hver morgen nyter Astrid Brodersen utsikten over Vågsbygd mens hun lager frokost på det totalrenoverte kjøkkenet. Men det tok 13 år å gjøre huset fra 1970 til et moderne familiehjem.

Astrid Brodersen trekker fram utsikten over Vågsbygd som et høydepunkt hver morgen. Her står hun på det totalrenoverte kjøkkenet som hun har tegnet selv. Foto: Sondre Transeth

Ekteparet Astrid og Jens Henrik Brodersen falt for det rolige og familievennlige området i Vågsbygd da de var på visning i 2007.

– Vi bodde i et lite rekkehus i Rognelia med to små barn og trengte mer plass, men ville likevel være i Vågsbygd-området, sier Astrid Brodersen.

Paret likte spesielt de store vinduene fra 70-tallet med utsikt over Kristiansand. I tillegg til at boligen hadde tre etasjer og seks soverom som barna Mille og Mina kunne boltre seg på.

– Jeg ville ha et hus med byggeår fra 1970-tallet fordi det har rette linjer og store vinduer som slipper inn mye lys. Husene fra den tiden er enklere å få moderne, mener hun.

Selve tomta rommer 850 kvadratmeter. Boligen har tre etasjer og innehar fem soverom. I tillegg til ei stor stue, åpent kjøkken, loftstue, garasje og uteplass. Foto: Sondre Transeth

Fakta Hjemme hos Hvem: Astrid Brodersen (51) og Jens Henrik (49) sammen med barna Mille (15) og Mina (18).

Hva: Enebolig på 170 kvadratmeter fra 1970-tallet.

Hvor: Vågsbygd i Kristiansand.

850 kvadrat

Men å skape drømmehjemmet til familien på fire har tatt sin tid.

Paret har pusset opp rom for rom helt siden de flyttet inn, og har brukt hele 13 år på å få det slik de har drømt om.

– Jeg visste ikke hvordan jeg ville ha det eller hvor dyrt det kunne bli. Men jeg er glad vi har tatt alt rom for rom, spesielt stua og kjøkkenet til sist. Da har vi fått det viktigste i moderne stand, sier Astrid Brodersen.

For Astrid var det viktig å kunne starte først i hagen før hun pusset opp selve boligen. Hun ønsket å lage en grønn uteplass hvor barna kunne løpe fritt og leke sammen.

– Tidligere var uteplassen bare en liten skråning. For at jentene kunne ha trampoline og være ute å leke da de var mindre, bygde vi ut tomta slik at den totalt rommet 850 kvadratmeter, forklarer hun.

Rommet er lyst og åpent siden det tidligere var soverommet til eldstedattera Mina. I dag blir det brukt til kontor eller gjesterom når det kommer overnattingsgjester. Foto: Sondre Transeth Ekteparet har valgt det minste soverommet for at barna skal få større plass. Det har gjort at de har gått for enkle løsninger for å holde det vedlikeholdsfritt. Foto: Sondre Transeth

Deretter sto sokkeletasjen for tur, hvor soverommene fikk smarte garderobeløsninger i moderne farger.

Flere strøk med grønnmaling gjorde at badet fikk et frisk pust. Det hele sto ferdig i 2015.

– Det første vi gjorde da vi flyttet inn var å kjøpe en tønne med hvitmaling og klaske på veggene, ler Astrid.

Det eneste Astrid har beholdt i stua er de originale vinduene fra 1970. Foto: Sondre Transeth Stua er totalrenovert, og golvene har blitt byttet ut to ganger siden familien på fire flyttet inn. Foto: Sondre Transeth

Sjelen av 70-tallet

Bare tre år etter renoveringa av sokkeletasjen fikk også stua og gangen i andreetasje seg et nytt løft.

Alle vegger og tak hadde sprukket furupanel. Og golvene var i mørkbeiset parkett.

Astrid ble lei av å gå gjennom en upersonlig gul glassdør i gangen, og området var for liten til å oppbevare nok klær og sko til en familie på fire.

Det ble til slutt så problematisk i hverdagen at paret bestemte seg for å rive det ene soverommet for å få større gangplass.

– Vi gikk fra å ha seks til fem soverom for å få større gang. Gangen var så liten, så vi flyttet stueveggen og reiv det ene soverommet for å få større plass når vi kommer inn.

Paret valgte å fjerne et av soverommene for å få større gangplass. – Vi gikk fra seks til fem soverom. Foto: Sondre Transeth

Alt av det elektriske i hus er i seinere tid byttet ut. Loftet tok de også mellom slagene når det var tid og overskudd til overs.

– Det koster penger, men når du kjøper et gammelt hus må du regne med dette. Med tanke på kvadratmeter og antall soverom fikk vi huset for en grei pris. Vi så mange muligheter da vi flyttet inn, legger hun til.

Kun vinduene ble beholdt i sin originale form, som er selve sjelen av boligarkitekturen fra 1970.

– Selv om vi har totalrenovert har vi beholdt vinduene fordi vi elsker utsikten vår.

Kjøkkenet fra Strai kjøkken er det Astrid Brodersen som har tegnet selv. – Jeg visste akkurat hvordan jeg ville ha det. Foto: Sondre Transeth

Kjøkkenet i sentrum

Etter 13 år med sporadisk oppussing, føler Astrid seg endelig ferdig med renoveringa. Spesielt etter at familien Brodersen nylig fikk ferdigstilt drømmekjøkkenet sitt, som siste oppussingsprosjekt.

– To uker før vi skulle pusse opp ramlet den ene skapdøra ned, ler hun og fortsetter.

– Kjøkkenet var 22 år gammelt og utdatert. Det var billig hvit innredning med benkeplater i furu, teksturtapet i burgunder og furugolv.

Detaljene har blitt nøye planlagt. Foto: Sondre Transeth – Vi forlenget kjøkkenet med tre meter ekstra benkeplass og fjernet overskapene for å få en mer åpen følelse. Foto: Sondre Transeth

Med lang fartstid i lysbransjen tegnet Astrid det nye kjøkkenet selv på et profesjonelt tegneprogram, før hun tok det videre til kjøkkenleverandøren.

– Vi forlenget kjøkkenet med tre meter ekstra benkeplass og fjernet overskapene for å få en mer åpen følelse. Jeg visste akkurat hvordan jeg ville ha det med kreative løsninger. Det er nok få som har ledlys i sokkelen og lite spotter, noe som gjør det behagelig på kveldstid.

Den åpne kjøkkenløsningen skulle ha et samspill med stua for å få en mer innbydende stemning.

– Jeg trodde aldri jeg skulle velge kjøkken med mørke og tidløse toner, men det gjør seg fint med spisesofaen, teppet, gardinene og stueveggen i grått.

Astrid Brodersen har fast plass i kjøkkensofaen når hun nyter utsikten med morgenkaffen. Foto: Sondre Transeth Her lokkes det til daglig familiehygge eller kaffegjester. Foto: Sondre Transeth

Nå lokker kjøkkenet til daglig familiehygge og er blitt den plassen kaffegjestene trives best.

– Det er så deilig å kunne sette på Spotify eller ha matoppskrifter fremme når man lager mat på den ekstra benkeplassen. Og når vi har gjester over vil de helst få med seg utsikten herfra, smiler Astrid fornøyd.

Astrid Brodersen har vært opptatt å ha det fint rundt seg så lenge hun kan huske. Foto: Sondre Transeth

Smykker seg med arvegods

Lidenskapen for interiør og renovering startet allerede i ungdomsårene for 51-åringen. Hun malte ting for å gi dem nytt liv og kjøpte møbler til jenterommet da hun startet å tjene egne penger.

– Jeg har alltid likt å stelle og ha det fint rundt meg. Da jeg bodde hjemme malte jeg alle brune vinduskarmer på jenterommet hvite. Det var innmari viktig for meg å ha hvite karmer. Da jeg ble tenåring kjøpte jeg møbler for egne penger.

Astrid Brodersen lar seg ofte inspirere av Instagram, men innrømmer at hun ikke har noen bestemt stil hun går etter.

– Veldig mye her hjemme er gjenbruk eller arvede møbler. Noe av møblene er nye, men det er fint å mikse, sier Astrid Brodersen. Foto: Sondre Transeth Møblene er arvet fra svigerforeldrene til Astrid og er trukket om for å skape en lunere stemning i stua. Foto: Sondre Transeth

Det viktigste for Astrid er å ha nøytrale, duse toner i enten hvitt eller grått på veggene, og heller la interiøret smykke hjemmet. Hun mener brukte møbler eller arvegods gir hjemmet det lille ekstra.

– Veldig mye i dette hjemmet er gjenbruk eller arvede møbler. Loungestolene i stua er arvet fra mine svigerforeldre og er trukket om.

– Ved kjøkkenet ville jeg ha en spisesofa som myknet opp det harde interiøret. Alt var så dyrt, men jeg kom over en rimelig variant på Finn.

Fakta Astrid sine favoritt interiør-kontoer på Instagram

@lenespedersen

@stylebyoliviaangeline

Tulipaner og vårblomster

Når roen senker seg på kveldstid over Vågsbygd inntar hun sitt eget lille sofahjørne i stua. Her har Astrid hengt opp maleriet hun og ektemannen kjøpte i bryllupsgave, som er en av gjenstandene hun verdsetter mest i hjemmet.

For å skape følelsen av hygge pynter hun gjerne sofahjørnet med puter i farger etter årstidene. Mørke toner blir byttet ut med lysere farger i gult og grønt.

Astrids har strategisk plassert maleriet og små grønne innslag i sofahjørnet. Her kjenner hun roen senke seg på kveldstid. Foto: Sondre Transeth Friske tulipaner er allerede satt fram. Foto: Sondre Transeth

Fakta Astrid sine beste interiørtips Ikke la huset se ut som en møbelkatalog.

Kjøp brukte møbler og puss dem opp dersom det trengs.

Da får du møbler som er unike, og som ingen andre har. Det er en rimelig måte å skaffe møbler på.

Et godt hjem for Astrid er når hun har friske planter og tulipaner i hus. Nå som det går mot lysere tider gjør hun seg klar til våren, som er rett rundt hjørnet.

– Jeg vasker mye for å ha det friskt rundt meg når våren kommer. Nykjøpte tulipaner har fast plass på spisebordet. Ofte inviterer jeg til middagsgjester og da er det fint å ha masse vaser med småblomster for å gjøre det ekstra hyggelig.

Ønsker du å se mer av hjemmet til Astrid Brodersen? Hun deler sin inspirasjon på Instagram-kontoen @minmillstyle!