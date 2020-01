Pass opp for svindel

Etter jeg skrev om nettsvindel har jeg fått mange spørsmål om hva man kan gjøre for å beskytte seg mot svindel og flere har bedt meg skrive litt mer om dette.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Foto: NTB Scanpix/Shutterstock

Sveinung Hedding- Valvik

Det er noen få enkle grep du selv kan ta. Men først en liten oppsummering av noen av de svindeltypene som er mest i vinden for tiden.

Mange kunder ringer oss i DNB og vil vite hvor mye som er på konto, hva er lånet mitt på nå og kan vi overføre mellom kontoene. Når vi stiller kontroll spørsmål blir vi ofte utfordret på at vi er vanskelige og at vi tvinger kundene over på elektroniske tjenester. Det er ikke kostnader som er årsakene til at vi noen ganger er litt «vanskelige». Vi ser at svindel forsøk øker og avverger mange forsøk hver dag. Dessverre er det ikke alle kunder som hører på oss når vi forteller dem hva vi ser er i ferd med å skje og vi går noen ganger så langt at vi nekter å utføre overførsler for disse kundene. Hva de selv velger å gjøre etterpå har vi ikke kontroll på dessverre.

Her er noen av svindelmetodene du må se opp for:

Den gamle Nigeria-svindelen lever videre. Det kommer brev eller epost om at du vil få en større sum, om du hjelper med overføring av et beløp som gjerne «sitter fast», og det trengs bare et lite beløp som må overføres for å komme i gang.

Kjærlighetssvindel er dessverre også en gjenganger. En fantastisk flott kvinne eller mann trenger hjelp for å komme på besøk til sin nye brevvenn/kjæreste. Plutselig kansellerte flybilletter eller bil som må repareres er klassisk. Stadige utsettelser og beløp som overføres og tapes.

Falske fakturaer dukker opp med ujevne mellomrom og mange av oss betaler uten å tenke seg om.

«Direktørsvindel» førte til at en ideell organisasjon i Oslo i fjor ble svindlet for 1 million. Politiet avdekket at det ble svindlet for 12,7 millioner og her ble 4 personer siktet i Nigeria. Dette begynte med en epost som utga seg for å være direktøren, som ba om en hasteoverførsel. Vi har mange en hektisk hverdag, og det kan fort glippe ved at vi ikke ser at det er en bokstav feil i en mail adresse eller at språket er litt annerledes enn det pleier, disse mailene kommer gjerne på ettermiddagene eller en fredag før påske.

Investeringssvindel er en voksende metode. Kriminelle ringer deg opp og prøver å få deg til å investere i et produkt du har lite kjennskap til, eller de ringer deg og forteller at de har et lån klart til utbetaling selv om du ikke har søkt noe lån.

Dette minner også om Olga svindelen som flere banker var ute å advarte mot i høst. Kriminelle ringer personer med navn som var populære for ca. 80 år siden som har mye penger i banken. De fleste som blir utsatt for dette heter faktisk Olga. Det er mye som tyder på at disse svindlerne er norske da de kjenner norske forhold, og vet hvordan bankene fungerer.

Et typisk eksempel på hvordan de går fram er at de ringer, presenterer seg fra et seriøst finansfirma og sier at forbrukslånet er klart til utbetaling. Når Olga sier hun ikke har søkt noe lån svarer de at hun må kontakte banken så fort som mulig for at lånet ikke skal bli utbetalt. De tilbyr seg å sette Olga over til banken noe hun naturligvis takker ja til, der får de henne til å oppgi bank id-en og logger seg inn i hennes nettbank. Her endres kontakt informasjon mobilnummer og så videre slik at det kan bestilles en ny bank id eller mobil bank id. Dermed er den elektroniske legitimasjonen stjålet.

Men hva kan vi gjøre? Pass på alle personopplysningene dine. Ikke la de ligge å slenge, klipp i stykker før det kastes, eller brenn det i peisen. GDPR lovgivningen har strammet dette opp hos alle seriøse aktører du har et kundeforhold med.

Pass godt på din bank-id, Du har signert på å ikke gi den bort til noen og det blir fort ditt ansvar om du gjør det. Har du noen som skal hjelpe deg med regninger, få banken til å legge dem inn som disponent. Da trenger de kun sin egen id for å disponere og du har full kontroll med hvem som har gjennomført en transaksjon. Ingen med rent mel i posen vil be deg om denne. Pass også på at du ikke unødvendig gir fra deg bilder av pass og annen legitimasjon. Disse kan brukes til å opprette profiler i ditt navn.

Og husk bytt passord om du mistenker deg at det er på avveie eller det er veldig lenge siden, og du kanskje har brukt samme passord mange mer eller mindre seriøse steder på nettet. Og vil du gjøre din arbeidsgiver en sikkerhetstjeneste, bruk din private mail til private ting og ikke bland med jobbens mail og koder.

Til sist får du en telefon med et tilbud som er for godt til å være sant, da er det sannsynligvis ikke sant. Sunn skepsis og litt forsiktighet kan være lurt. Skal du investere snakk gjerne med banken din.

Det er de færreste som får telefon fra Norsk Tipping.

Ønsker alle en trygg og sikker vinter.